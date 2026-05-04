West Bengal Election Results 2026 Live: शुरुआती रुझानों में टीएमसी की ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं, जबकि भवानीपुर और नंदीग्राम में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी आगे हैं 

04 May 2026, 08:03 AM

Bengal Chunav Results 2026 Live Update राजनीतिक तनाव के बीच मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई.

पश्चिम बंगाल में 294 सीटों वाली विधानसभा के लिए मतगणना शुरू होने के साथ ही, कोलकाता के कई मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी के बीच राजनीतिक मुकाबले के कारण सबसे ज्यादा ध्यान भाबनीपुर निर्वाचन क्षेत्र पर केंद्रित था. यहां सखावत मेमोरियल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल स्थित मतगणना केंद्र के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में भी इसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था देखी गई.

अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के मतगणना प्रतिनिधि कड़ी सुरक्षा के बीच भाबनीपुर मतगणना केंद्र पर पहुंचते रहे.

दोनों पार्टियों के मतदान प्रतिनिधियों के बीच कहासुनी होने पर मतगणना केंद्र के बाहर कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति पैदा हो गई. टीएमसी प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि उन्हें फाइलें और कलम जैसी बुनियादी चीजें अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी गई, जबकि भाजपा प्रतिनिधियों को अनुमति दी गई थी.

“हमें फाइलें या कलम अंदर ले जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन भाजपा के मतदान एजेंटों को अंदर ले जाने की अनुमति है. नियम सबके लिए एक जैसे होने चाहिए. हम ममता बनर्जी के लोग हैं. इससे बड़ी कोई पहचान नहीं है,” एक टीएमसी मतदान एजेंट ने कहा.

जवाब में, भाजपा के एक मतदान एजेंट ने इस दावे को खारिज करते हुए टीएमसी कार्यकर्ताओं पर प्रवेश नियमों का पालन न करने का आरोप लगाया. “उनके पास पहचान पत्र नहीं हैं. हमारे पास पहचान पत्र हैं. वे बेवजह हंगामा कर रहे हैं. भाजपा पश्चिम बंगाल और यहां तक ​​कि भाबनीपुर में भी बहुमत से जीत रही है,” भाजपा मतदान एजेंट ने कहा.

इस बीच, भारत निर्वाचन आयोग ने कहा कि उसने मतगणना दिवस के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और बालीगंज स्थित बाबासाहेब अंबेडकर शिक्षा विश्वविद्यालय के मतगणना केंद्र से तस्वीरें साझा कीं.

“पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 के मतगणना दिवस के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. बाबासाहेब अंबेडकर शिक्षा विश्वविद्यालय स्थित मतगणना स्थल पर कोलकाता दक्षिण के अंतर्गत 161 बालीगंज विधानसभा क्षेत्र के मीडिया केंद्र की झलकियां,” चुनाव आयोग ने X पर एक पोस्ट में कहा.

पश्चिम बंगाल के अलावा, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी मतगणना होगी. यह प्रक्रिया सुबह 8:00 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी, जिसके बाद सुबह 8:30 बजे से ईवीएम द्वारा मतगणना होगी. ईसीआईएनईटी और चुनाव आयोग के आधिकारिक पोर्टल पर वास्तविक समय में अपडेट उपलब्ध रहेंगे.

पश्चिम बंगाल में अंतिम क्षणों तक राजनीतिक माहौल गरमागरम बना रहा. भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने आध्यात्मिक स्वर में कहा, “मैंने लक्ष्मी नारायण मंदिर में प्रार्थना की. ईश्वर हमारे साथ हैं. सनातन धर्म के हितों की रक्षा करने वाली सरकार आ रही है.”

भाजपा ने सत्ताधारी टीएमसी को सत्ता से बेदखल करने का भरोसा जताया है, वहीं टीएमसी सत्ता में वापसी के अपने दावे पर अडिग है. पार्टी नेता कुणाल घोष ने कहा, "ममता बनर्जी 200 से अधिक सीटों के साथ वापसी कर रही हैं." उन्होंने मतगणना एजेंटों के लिए बुनियादी सुविधाओं की कमी समेत अन्य व्यवस्थाओं को लेकर भी चिंता जताई.

कोलकाता भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी बनी हुई है और वरिष्ठ सीआरपीएफ अधिकारी नेताजी इंडोर स्टेडियम स्थित स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर रहे हैं. भाजपा कार्यकर्ता भी मतगणना केंद्रों के बाहर जमा होते देखे गए, उनका कहना था कि वे "ईवीएम की सुरक्षा" के लिए वहां मौजूद हैं, जो प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाता है. इन दोनों गुटों के दावों में विरोधाभास के बावजूद, चुनाव अधिकारियों का कहना है कि मतगणना "स्वतंत्र और निष्पक्ष" तरीके से की जाएगी.

