West Bengal Election Results 2026 Live: शुरुआती रुझानों में टीएमसी की ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं, जबकि भवानीपुर और नंदीग्राम में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी आगे हैं 

भारत
West Bengal Chunav Result Live Update: पश्चिम बंगाल में आज सत्ता का फैसला होने जा रहा है. सुबह से शुरू हुई ECI West Bengal Vidhan Sabha Election Result Live Updates:मतगणना के साथ ही हर सीट पर रुझान आने वाले हैं. क्या मौजूदा सरकार वापसी करेगी या इस बार सत्ता बदलेगी, यह कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगा.
Bengal Chunav Results 2026 Live Update: पश्चिम बंगाल में आज सत्ता का फैसला आज होने जा रहा है. सुबह से मतगणना शुरू होगी और धीरे-धीरे हर सीट पर रुझान आने लगेंगे . क्या मौजूदा सरकार वापसी करेगी या इस बार सत्ता बदलेगी, यह कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगा. हर अपडेट के साथ राजनीतिक तापमान भी तेजी से बढ़ रहा है. पश्चिम बंगाल में आज सत्ता का फैसला आज हो जाएगा. सुबह से मतगणना की तैयारियां होने लगी हैं और धीरे-धीरे हर सीट पर रुझान आने लगेगा.
नेताजी इंडोर स्टेडियम में मतगणना से पहले कोलकाता में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.
मतदान की गिनती से पहले पूरे कोलकाता में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम में बहुस्तरीय तैनाती की गई है, क्योंकि अधिकारी सुचारू और सुरक्षित प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी, सीसीटीवी निगरानी और नियंत्रित प्रवेश लागू कर रहे हैं.
भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्मीकांत सौ झाड़ग्राम (222) से 5,156 वोटों के साथ आगे चल रहे हैं, प्रारंभिक रुझानों के अनुसार 976 वोटों के अंतर से आगे हैं (1/21 दौर पूरे हो चुके हैं).
पूर्णिमा चक्रवर्ती ने विश्वास व्यक्त किया कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी, जिसका श्रेय उन्होंने जनता के समर्थन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को दिया. साथ ही उन्होंने फाल्टा में पुनर्मतदान का आदेश देने के चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पर "वोट चोरी" के प्रयासों का आरोप लगाया .
West Bengal Assembly Elections 2026 | Kolkata: On counting for West Bengal polls, Special Electoral Roll Observer, Subrata Gupta says, “… Every complaint has been addressed. Some of the CCTV cameras malfunctioned for 5-10 minutes over technical reasons…no victory rally can be… pic.twitter.com/glRrWcZdVC— ANI (@ANI) May 4, 2026
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में पार्टी की चुनावी संभावनाओं पर भरोसा जताते हुए कहा कि "वहां भी कमल खिलेगा", साथ ही उन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी एनडीए के व्यापक प्रदर्शन का अनुमान लगाया.
एएनआई से बात करते हुए पूनावाला ने कहा, "आज सबकी निगाहें पश्चिम बंगाल पर टिकी हैं. मैं कह सकता हूं कि बादल छंटेंगे, सूरज निकलेगा और वहां भी कमल खिलेगा."
उन्होंने पश्चिम बंगाल में पार्टी के प्रदर्शन को मौजूदा राज्य सरकार से असंतोष से जोड़ा.
उन्होंने आगे कहा, "ममता बनर्जी ने जिस तरह से पंद्रह वर्षों तक कुशासन वाली सरकार चलाई है, पश्चिम बंगाल की जनता इस सरकार को हटाने के लिए दृढ़ संकल्पित थी..."
अन्य राज्यों का जिक्र करते हुए पूनावाला ने असम और केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी सहित दक्षिणी राज्यों में भी भाजपा और एनडीए के मजबूत प्रदर्शन का भरोसा जताया और दावा किया कि गठबंधन वहां भी पर्याप्त जनादेश हासिल करेगा.
उन्होंने आगे कहा, “जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने असम में काम किया है, हम वहां हैट्रिक बनाने जा रहे हैं. तीसरी बार सरकार बनेगी. चाहे केरल हो, तमिलनाडु हो या पुडुचेरी, आप देखेंगे कि एनडीए वहां भी भारी बहुमत से सरकार बनाएगा.”
पश्चिम बंगाल की 293 विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती जारी है, जहां अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस लगातार चौथी बार सत्ता में आने का लक्ष्य रख रही है और भारतीय जनता पार्टी राज्य में ऐतिहासिक लाभ हासिल करने की कोशिश कर रही है.
उत्तर कोलकाता के काशीपुर-बेलगाछिया से चुनाव लड़ रहे भाजपा उम्मीदवार रितेश तिवारी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल की जनता ने पार्टी के पक्ष में निर्णायक मतदान किया है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को "अस्वीकार" कर दिया है.
एएनआई से बात करते हुए तिवारी ने कहा, "बंगाल की जनता ने हमें भारी बहुमत से जीत दिलाई है. गंगोत्री से लेकर गंगासागर तक, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यानी दो इंजन वाली सरकार, बस कुछ ही घंटों में बनने वाली है. जनता ने उन्हें (ममता बनर्जी को) नकार दिया है."
पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी सहित प्रमुख क्षेत्रों की 823 विधानसभा सीटों पर मतगणना जारी है.
पश्चिम बंगाल की 293 विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती जारी है, जहां अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस लगातार चौथी बार सत्ता में आने का लक्ष्य रख रही है और भारतीय जनता पार्टी राज्य में ऐतिहासिक लाभ हासिल करने की कोशिश कर रही है.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मतगणना से पहले बिजली कटौती और स्ट्रांग रूम के पास संदिग्ध गतिविधियों की आशंका जताते हुए टीएमसी कार्यकर्ताओं से रात भर सतर्क रहने का आग्रह किया.
उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा कि हुगली, नादिया, बर्दवान और कोलकाता के कुछ हिस्सों से मिली रिपोर्टों में चरणबद्ध बिजली कटौती, सीसीटीवी में गड़बड़ी और स्ट्रांग रूम के पास वाहनों की असामान्य आवाजाही का संकेत दिया गया है.
बनर्जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से स्ट्रांग रूम की कड़ी सुरक्षा करने, रात भर सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने को कहा. उन्होंने यह भी दावा किया कि सीसीटीवी फुटेज की मांग की जानी चाहिए और अनियमितताएं दिखने पर बिना देरी किए शिकायत दर्ज कराई जानी चाहिए. उन्होंने आगे आरोप लगाया कि ये घटनाएं भाजपा के इशारे पर की जा रही हैं.
उनका यह बयान पश्चिम बंगाल में सुबह 8:00 बजे डाक मतपत्रों की मतगणना शुरू होने से कुछ घंटे पहले आया है, जिसके बाद सुबह 8:30 बजे ईवीएम से मतगणना होगी और परिणाम आधिकारिक चुनाव प्लेटफार्मों पर वास्तविक समय में अपडेट किए जाएंगे.
पश्चिम बंगाल की 293 विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती जारी है, जहां अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस लगातार चौथी बार सत्ता में आने का लक्ष्य रख रही है और भारतीय जनता पार्टी राज्य में ऐतिहासिक लाभ हासिल करने की कोशिश कर रही है.
08:08, 4 मई
विधानसभा चुनाव परिणाम लाइव: असम में मतगणना शुरू; बंगाल की 293 सीटों पर मतगणना जारी
पश्चिम बंगाल में असम विधानसभा चुनाव की 294 में से 293 सीटों के लिए मतगणना शुरू हो गई है, जबकि चुनाव आयोग के पुनर्मतदान आदेश के बाद फाल्टा में मतदान 21 मई को निर्धारित किया गया है.
पश्चिम बंगाल में 294 सीटों वाली विधानसभा के लिए मतगणना शुरू होने के साथ ही, कोलकाता के कई मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई.
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी के बीच राजनीतिक मुकाबले के कारण सबसे ज्यादा ध्यान भाबनीपुर निर्वाचन क्षेत्र पर केंद्रित था. यहां सखावत मेमोरियल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल स्थित मतगणना केंद्र के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में भी इसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था देखी गई.
अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के मतगणना प्रतिनिधि कड़ी सुरक्षा के बीच भाबनीपुर मतगणना केंद्र पर पहुंचते रहे.
दोनों पार्टियों के मतदान प्रतिनिधियों के बीच कहासुनी होने पर मतगणना केंद्र के बाहर कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति पैदा हो गई. टीएमसी प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि उन्हें फाइलें और कलम जैसी बुनियादी चीजें अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी गई, जबकि भाजपा प्रतिनिधियों को अनुमति दी गई थी.
“हमें फाइलें या कलम अंदर ले जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन भाजपा के मतदान एजेंटों को अंदर ले जाने की अनुमति है. नियम सबके लिए एक जैसे होने चाहिए. हम ममता बनर्जी के लोग हैं. इससे बड़ी कोई पहचान नहीं है,” एक टीएमसी मतदान एजेंट ने कहा.
जवाब में, भाजपा के एक मतदान एजेंट ने इस दावे को खारिज करते हुए टीएमसी कार्यकर्ताओं पर प्रवेश नियमों का पालन न करने का आरोप लगाया. “उनके पास पहचान पत्र नहीं हैं. हमारे पास पहचान पत्र हैं. वे बेवजह हंगामा कर रहे हैं. भाजपा पश्चिम बंगाल और यहां तक कि भाबनीपुर में भी बहुमत से जीत रही है,” भाजपा मतदान एजेंट ने कहा.
इस बीच, भारत निर्वाचन आयोग ने कहा कि उसने मतगणना दिवस के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और बालीगंज स्थित बाबासाहेब अंबेडकर शिक्षा विश्वविद्यालय के मतगणना केंद्र से तस्वीरें साझा कीं.
“पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 के मतगणना दिवस के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. बाबासाहेब अंबेडकर शिक्षा विश्वविद्यालय स्थित मतगणना स्थल पर कोलकाता दक्षिण के अंतर्गत 161 बालीगंज विधानसभा क्षेत्र के मीडिया केंद्र की झलकियां,” चुनाव आयोग ने X पर एक पोस्ट में कहा.
पश्चिम बंगाल के अलावा, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी मतगणना होगी. यह प्रक्रिया सुबह 8:00 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी, जिसके बाद सुबह 8:30 बजे से ईवीएम द्वारा मतगणना होगी. ईसीआईएनईटी और चुनाव आयोग के आधिकारिक पोर्टल पर वास्तविक समय में अपडेट उपलब्ध रहेंगे.
पश्चिम बंगाल में अंतिम क्षणों तक राजनीतिक माहौल गरमागरम बना रहा. भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने आध्यात्मिक स्वर में कहा, “मैंने लक्ष्मी नारायण मंदिर में प्रार्थना की. ईश्वर हमारे साथ हैं. सनातन धर्म के हितों की रक्षा करने वाली सरकार आ रही है.”
भाजपा ने सत्ताधारी टीएमसी को सत्ता से बेदखल करने का भरोसा जताया है, वहीं टीएमसी सत्ता में वापसी के अपने दावे पर अडिग है. पार्टी नेता कुणाल घोष ने कहा, "ममता बनर्जी 200 से अधिक सीटों के साथ वापसी कर रही हैं." उन्होंने मतगणना एजेंटों के लिए बुनियादी सुविधाओं की कमी समेत अन्य व्यवस्थाओं को लेकर भी चिंता जताई.
कोलकाता भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी बनी हुई है और वरिष्ठ सीआरपीएफ अधिकारी नेताजी इंडोर स्टेडियम स्थित स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर रहे हैं. भाजपा कार्यकर्ता भी मतगणना केंद्रों के बाहर जमा होते देखे गए, उनका कहना था कि वे "ईवीएम की सुरक्षा" के लिए वहां मौजूद हैं, जो प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाता है. इन दोनों गुटों के दावों में विरोधाभास के बावजूद, चुनाव अधिकारियों का कहना है कि मतगणना "स्वतंत्र और निष्पक्ष" तरीके से की जाएगी.
पश्चिम बंगाल में मतगणना शुरू होने से पहले, मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मतगणना केंद्रों पर एक समान व्यवस्था की है और सुचारू प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लागू की गई है. उन्होंने कहा,
“व्यवस्था हर जगह एक जैसी है, कोई संवेदनशील या गैर-संवेदनशील मतगणना केंद्र नहीं है... त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है. सीएपीएफ के अलावा, सशस्त्र पुलिस और राज्य पुलिस भी तैनात हैं. सभी प्रकार की व्यवस्थाएं पूरी हैं. कोई समस्या नहीं है.”
अग्रवाल ने बिजली आपूर्ति को लेकर भी चिंताओं को दूर करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग ने व्यवधान से बचने के लिए संबंधित अधिकारियों से समन्वय किया है. उन्होंने कहा, “बिजली कटौती निर्वाचन आयोग के हाथ में नहीं है. यह विद्युत विभाग पर निर्भर है. मैंने विद्युत विभाग से निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी अनुरोध किए हैं. जेनरेटर भी उपलब्ध हैं, कोई समस्या नहीं होगी.”
पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में सोमवार सुबह 8:00 बजे से मतगणना शुरू होगी. मतदान प्रक्रिया डाक मतपत्रों से शुरू होगी, जिसके बाद सुबह 8:30 बजे से ईवीएम के जरिए मतगणना होगी. चरणवार अपडेट ईसीआईएनईटी और चुनाव आयोग के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध होंगे.
एग्जिट पोल के अनुसार, पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर भाजपा और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है. चाणक्य स्ट्रैटेजीज और मैट्रिज़ सहित कुछ अनुमान भाजपा को बढ़त दिलाते हैं, जबकि अन्य अनुमान कड़ी टक्कर की ओर इशारा करते हैं, जिसमें टीएमसी को अच्छी खासी सीटें मिलने की संभावना है. छोटे दलों की अंतिम परिणाम में सीमित भूमिका रहने की उम्मीद है.
07:49 (IST) 4 मई
मालदा कॉलेज मतगणना केंद्र परिसर में केंद्रीय बलों के बख्तरबंद वाहन गश्त कर रहे हैं. केंद्रीय बल सुबह से ही अलर्ट पर हैं. मतगणना जल्द ही शुरू होगी.
मतगणना से पहले, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) के नेता और जादवपुर से उम्मीदवार बिकाश रंजन भट्टाचार्य ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वाम मोर्चे की संभावनाओं को लेकर आशा व्यक्त की और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस सरकार के प्रति बढ़ती जन असंतोष की ओर इशारा किया.
उन्होंने कहा, “परिणाम दिन-प्रतिदिन सामने आ रहे हैं. मुझे उम्मीद है कि वाम मोर्चे ने इस बार अच्छा प्रदर्शन किया होगा... बदलाव होना चाहिए. आम जनता सरकार से नाराज है. देखते हैं परिणाम क्या होता है.”
भट्टाचार्य जादवपुर विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी के मौजूदा विधायक देबब्रता मजूमदार और भाजपा उम्मीदवार सरबरी मुखर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं.
पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में मतगणना सुबह 8:00 बजे शुरू होगी. प्रक्रिया डाक मतपत्रों से शुरू होगी, जिसके बाद सुबह 8:30 बजे से ईवीएम द्वारा मतगणना होगी. चरण-वार अपडेट ईसीआईएनईटी और चुनाव आयोग के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाएंगे.
पश्चिम बंगाल, जो सबसे ज्यादा चर्चित चुनावी क्षेत्रों में से एक है, मतगणना से पहले अंतिम घंटों तक राजनीतिक रूप से तनावपूर्ण बना रहा. भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने धार्मिक संदर्भ देते हुए कहा, "मैंने लक्ष्मी नारायण मंदिर में प्रार्थना की. ईश्वर हमारे साथ हैं. सनातन धर्म के हितों की रक्षा करने वाली सरकार आ रही है."
भाजपा ने सत्ताधारी टीएमसी को सत्ता से बाहर करने का विश्वास जताया है और कई नेताओं ने सत्ता परिवर्तन की संभावना जताई है.
वहीं, टीएमसी का कहना है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आसानी से सत्ता में वापस आ जाएंगी. पार्टी नेता कुणाल घोष ने कहा, "ममता बनर्जी 200 से अधिक सीटों के साथ वापस आ रही हैं." उन्होंने मतगणना एजेंटों के लिए कथित तौर पर भोजन और पानी की कमी सहित व्यवस्थाओं पर चिंता भी जताई.
सत्ताधारी पार्टी ने सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी जताईं और ममता बनर्जी ने कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने का आग्रह किया. बिजली कटौती और स्ट्रांग रूम के पास संदिग्ध गतिविधियों की आशंकाओं के मद्देनजर यह कदम उठाया गया.
राजनीतिक तनाव को बढ़ाते हुए, भारत निर्वाचन आयोग ने "गंभीर चुनावी अपराधों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के उल्लंघन" का हवाला देते हुए फाल्टा निर्वाचन क्षेत्र के सभी 285 बूथों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया.
इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए भट्टाचार्य ने कहा, "फाल्टा में भ्रष्टाचार के तरीके अपनाए गए. इससे पता चलता है कि चुनाव आयोग के अधिकारी भी इसमें शामिल थे... अगर चुनाव आयोग के अधिकारी भी इसमें शामिल हो जाएं, तो हम क्या कह सकते हैं?"
एग्जिट पोल के मुताबिक, पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर भाजपा और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर है. चाणक्य स्ट्रैटेजीज और मैट्रिज़ समेत कुछ अनुमान भाजपा को बढ़त दिला रहे हैं, जबकि अन्य अनुमानों में कड़ी टक्कर की बात कही गई है और टीएमसी को अच्छी खासी सीटें मिलने की आशंका है. छोटी पार्टियों का अंतिम नतीजों पर सीमित असर रहने की उम्मीद है.
सोमवार को पश्चिम बंगाल में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू होने के साथ ही भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के सखावत मेमोरियल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल स्थित मतगणना केंद्र के बाहर तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई. 2026 विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना शुरू होने से पहले अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के मतगणना एजेंटों के बीच कहासुनी हो गई.
सभी 293 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होनी है, जो राज्य में लंबे समय से चल रहे और बहुचर्चित चुनावी मुकाबले के अंत का प्रतीक है. मतगणना स्थल पर मौजूद एक टीएमसी कार्यकर्ता के अनुसार, विवाद मतगणना केंद्र के भीतर एजेंटों को दी गई अनुमतियों में कथित मतभेदों के कारण उत्पन्न हुआ. कार्यकर्ता ने एएनआई को बताया,
"वे हमें फाइलें या कलम अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, लेकिन भाजपा के मतदान एजेंटों को अंदर ले जाने की अनुमति है. नियम सभी के लिए समान होने चाहिए. हम ममता बनर्जी की जनता हैं. इससे बड़ी कोई पहचान नहीं है."
इस आरोप का जवाब देते हुए, भाजपा के एक मतगणना एजेंट ने कहा कि प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है और टीएमसी पक्ष पर अनावश्यक व्यवधान पैदा करने का आरोप लगाया.
"उनके पास पहचान पत्र नहीं हैं. हमारे पास पहचान पत्र हैं. वे बेवजह हंगामा कर रहे हैं. पश्चिम बंगाल और यहां तक कि भाबनीपुर में भी भाजपा बहुमत से जीत रही है," भाजपा के मतगणना एजेंट ने एएनआई को बताया.
राज्य भर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तहत मतगणना होने की उम्मीद है, जिसकी शुरुआत सुबह 8:00 बजे डाक मतपत्रों से होगी, इसके बाद सुबह 8:30 बजे से ईवीएम की गिनती शुरू होगी. परिणाम ईसीआईएनईटी और आधिकारिक चुनाव पोर्टल पर वास्तविक समय में अपडेट किए जाएंगे.
इस बीच, पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने किसी भी प्रकार की गड़बड़ी के खिलाफ चेतावनी दी और व्यापक सुरक्षा उपायों के साथ एक पारदर्शी और शांतिपूर्ण मतगणना प्रक्रिया का आश्वासन दिया.
मतगणना दिवस से पहले कई ब्रीफिंग में अग्रवाल ने कहा कि मतगणना केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है. राज्य पुलिस और राज्य सशस्त्र पुलिस कर्मियों के साथ-साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की लगभग 200 कंपनियों को विशेष रूप से मतगणना कार्यों के लिए तैनात किया गया है. आवाजाही पर नजर रखने के लिए मतगणना हॉल के बाहर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं.