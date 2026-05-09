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West Bengal CM Suvendu Adhikari Oath Ceremony Live Update: पश्चिम बंगाल को आज मिलेगा पहला BJP मुख्यमंत्री, सुवेंदु के आवास पर भारी सुरक्षा; ममता के घर के बाहर सीआरपीएफ तैनात

West Bengal BJP CM Suvendu Adhikari Oath-taking Ceremony Live Update: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण: गृह मंत्री अमित शाह ने सुवेंदु अधिकारी को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि भाजपा नेता स्थिर शासन प्रदान करेंगे.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : May 09, 2026, 08:49 AM IST

West Bengal CM Suvendu Adhikari Oath Ceremony Live Update: पश्चिम बंगाल को आज मिलेगा पहला BJP मुख्यमंत्री, सुवेंदु के आवास पर भारी सुरक्षा; ममता के घर के बाहर सीआरपीएफ तैनात

West Bengal CM Suvendu Adhikari Oath Ceremony

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West Bengal CM Suvendu Adhikari Swearing-in Ceremony Live Update: आज पश्चिम बंगाल भगवा रंग में रंग जाएगा, क्योंकि मेदिनीपुर के पुत्र सुवेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं. ममता बनर्जी के करीबी सहयोगियों में गिने जाने वाले सुवेंदु अधिकारी 19 दिसंबर, 2020 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुए थे. जल्द ही, वे बंगाल भाजपा के प्रमुख चेहरों में से एक बनकर उभरे और सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (TMC) के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गए.  

बता दें कि सुवेंदु अधिकारी के आवास पर भारी सुरक्षा तैनात की गई है, वहीं ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित घर के बाहर सीआरपीएफ तैनात की गई है. 

 केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों और वरिष्ठ नेताओं की बैठक के बाद घोषणा की, कि वरिष्ठ भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री होंगे. दशकों तक भगवा राजनीति का विरोध करने के बाद राज्य के राजनीतिक इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है. चुनाव के तुरंत बाद, अधिकारी राजभवन पहुंचे और राज्यपाल आरएन रवि से मुलाकात कर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया. राज्यपाल ने उन्हें 9 मई यानी आज ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया.
 

LIVE BLOG

  • 09 May 2026, 08:49 AM

    West Bengal CM Suvendu Adhikari Oath Live: सुवेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण: राज्य में नव निर्वाचित भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर लगातार पहुंच रहे हैं.
     

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  • 09 May 2026, 08:44 AM

    West Bengal CM Oath LIVE:  सुवेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण: मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा, स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में सुवेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचे.

     

     

     
     

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