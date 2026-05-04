Baranagar Election Results 2026 Live Update: बारानगर में कौन मारेगा बाजेगी? TMC की सायंतिका बनर्जी और बीजेपी के सजल घोष के बीच तगड़ा मुकाबला

Baranagar Election Result 2026 Live Update | बारानगर विधानसभा इलेक्शन रिजल्ट 2026: पश्चिम बंगाल के बारानगर सीट से TMC की सायंतिका बनर्जी और बीजेपी के सजल घोष के बीच तगड़ा मुकाबला है. इस सीट के चुनावी नतीजों के पल-पल के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें डीएनए हिंदी के साथ...

ECI Baranagar Vidhan Sabha Chunav Result 2026 Live Update: बारानगर पश्चिम बंगाल में दमदम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है. 2026 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से 10 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं. इसमें कल्याणी चक्रवर्ती (कांग्रेस), सजल घोष (भारतीय जनता पार्टी), सायंदीप मित्रा (कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी), सायंतिका बनर्जी (तृणमूल कांग्रेस), सुप्रिया भट्टाचार्य (सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट), दुलल कांति भट्टाचार्य (निर्दलीय), प्रसेनजीत डे (निर्दलीय), शुभ्रांशु भक्ता (निर्दलीय), सजल कुमार घोष (निर्दलीय) और सजल घोष (निर्दलीय) इस सीट से अपना दम दिखा रहे हैं. बारानगर विधानसभा सीट के चुनावी नतीजों से जुड़े पल-पल की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें डीएनए हिंदी के साथ...