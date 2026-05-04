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Baranagar Election Results 2026 Live Update: बारानगर में कौन मारेगा बाजेगी? TMC की सायंतिका बनर्जी और बीजेपी के सजल घोष के बीच तगड़ा मुकाबला

Baranagar Election Result 2026 Live Update | बारानगर विधानसभा इलेक्शन रिजल्ट 2026: पश्चिम बंगाल के बारानगर सीट से TMC की सायंतिका बनर्जी और बीजेपी के सजल घोष के बीच तगड़ा मुकाबला है. इस सीट के चुनावी नतीजों के पल-पल के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें डीएनए हिंदी के साथ...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : May 04, 2026, 10:07 AM IST

Baranagar Election Results 2026 Live Update: बारानगर में कौन मारेगा बाजेगी? TMC की सायंतिका बनर्जी और बीजेपी के सजल घोष के बीच तगड़ा मुकाबला

Baranagar Election Result 2026 Live

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ECI Baranagar Vidhan Sabha Chunav Result 2026 Live Update: बारानगर पश्चिम बंगाल में दमदम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है. 2026 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से 10 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं. इसमें कल्याणी चक्रवर्ती (कांग्रेस), सजल घोष (भारतीय जनता पार्टी), सायंदीप मित्रा (कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी), सायंतिका बनर्जी (तृणमूल कांग्रेस), सुप्रिया भट्टाचार्य (सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट), दुलल कांति भट्टाचार्य (निर्दलीय), प्रसेनजीत डे (निर्दलीय), शुभ्रांशु भक्ता (निर्दलीय), सजल कुमार घोष (निर्दलीय) और सजल घोष (निर्दलीय) इस सीट से अपना दम दिखा रहे हैं. बारानगर विधानसभा सीट के चुनावी नतीजों से जुड़े पल-पल की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें डीएनए हिंदी के साथ...

LIVE BLOG

  • 04 May 2026, 10:00 AM

    Baranagar Election Result 2026 Live: बारानगर में सायंतिका बनर्जी टीएमसी से आगे

    पश्चिम बंगाल के बारानगर सीट पर मतगणना जारी है. शुरुआती रुझानों में टीएमसी की सायंतिका बनर्जी आगे चल रही हैं. इस सीट की मौजूदा विधायक टीएमसी के तापस रॉय हैं जो इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं. निर्दलीय उम्मीदवार प्रसेनजीत डे भी शुरुआती मतगणना में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. बारानगर में मुकाबला खुला हुआ है क्योंकि वोटों की गिनती जारी है.

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  • 04 May 2026, 09:41 AM

    Baranagar Election Result 2026 Live: पहले राउंड में बीजेपी ने 44 सीटों पर बनाई बढ़त

    पश्चिम बंगाल की 294 सीटों वाली विधानसभा के शुरुआती रुझानों में बीजेपी 44 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि टीएमसी फिलहाल 22 सीटों पर आगे है. बहुमत का आंकड़ा 148 है. बीजेपी को बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए 104 और टीएमसी को 126 सीटों की जरूरत होगी. इस राउंड की मतगणना में बाकी पार्टियां एक-एक सीट पर आगे चल रही हैं. 

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