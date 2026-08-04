LIVE: उदयनिधि स्टालिन गिरफ्तार, तमिलनाडु में भारी हंगामा, एक्ट्रेस तृषा पर टिप्पणी के बाद एक्शन

Udhayanidhi Stalin Arrest Live Updates: तमिलनाडु पुलिस ने विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को हिरासत में लिया है. अभिनेत्री तृषा पर दिए गए कथित विवादित बयान के बाद ये कार्रवाई की गई है.

Udhayanidhi Stalin Trisha Krishnan Remarks: चेन्नई में मंगलवार (4 अगस्त 2026) सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब तमिलनाडु पुलिस ने विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को उनके घर से हिरासत में ले लिया. यह पूरी कार्रवाई अभिनेत्री तृषा को लेकर दिए गए उनके विवादित बयान के बाद हुई है. सोमवार को एक रैली के दौरान उदयनिधि की टिप्पणी पर सत्ताधारी टीवीके (TVK) ने कड़ा एतराज जताया था, जिसके बाद यह बड़ा राजनीतिक विवाद बन गया.

पुलिस जब उदयनिधि को अपने साथ ले जा रही थी, तब वे मुस्कुराते हुए नजर आए. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस गिरफ्तारी को एक 'मजाक' बताया और कहा कि वे इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे. दूसरी ओर, उनकी पार्टी द्रमुक (DMK) ने इस गिरफ्तारी को राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया है.

डीएमके नेता टीकेएस एलंगोवन ने पार्टी का बचाव करते हुए कहा कि उदयनिधि ने किसी के खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक नहीं कहा था. उन्होंने बस मुख्यमंत्री विजय की नाकामियों की गिनती कराई थी. उनके भाषण में कोई अपमानजनक बात नहीं थी और उन्होंने तो अपने बयान में तृषा का नाम तक नहीं लिया था. यहां पढ़िए इस खबर से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट-