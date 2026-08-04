LIVE: उदयनिधि स्टालिन गिरफ्तार, तमिलनाडु में भारी हंगामा, एक्ट्रेस तृषा पर टिप्पणी के बाद एक्शन

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Udhayanidhi Stalin Arrest Live Updates: तमिलनाडु पुलिस ने विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को हिरासत में लिया है. अभिनेत्री तृषा पर दिए गए कथित विवादित बयान के बाद ये कार्रवाई की गई है.
Udhayanidhi Stalin Trisha Krishnan Remarks: चेन्नई में मंगलवार (4 अगस्त 2026) सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब तमिलनाडु पुलिस ने विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को उनके घर से हिरासत में ले लिया. यह पूरी कार्रवाई अभिनेत्री तृषा को लेकर दिए गए उनके विवादित बयान के बाद हुई है. सोमवार को एक रैली के दौरान उदयनिधि की टिप्पणी पर सत्ताधारी टीवीके (TVK) ने कड़ा एतराज जताया था, जिसके बाद यह बड़ा राजनीतिक विवाद बन गया.
पुलिस जब उदयनिधि को अपने साथ ले जा रही थी, तब वे मुस्कुराते हुए नजर आए. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस गिरफ्तारी को एक 'मजाक' बताया और कहा कि वे इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे. दूसरी ओर, उनकी पार्टी द्रमुक (DMK) ने इस गिरफ्तारी को राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया है.
डीएमके नेता टीकेएस एलंगोवन ने पार्टी का बचाव करते हुए कहा कि उदयनिधि ने किसी के खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक नहीं कहा था. उन्होंने बस मुख्यमंत्री विजय की नाकामियों की गिनती कराई थी. उनके भाषण में कोई अपमानजनक बात नहीं थी और उन्होंने तो अपने बयान में तृषा का नाम तक नहीं लिया था. यहां पढ़िए इस खबर से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट-
DMK अध्यक्ष एम.के. स्टालिन चेन्नई में पार्टी मुख्यालय 'अन्ना अरिवलयम' पहुंचे.
#WATCH | DMK President MK Stalin arrives at the party headquarters, 'Anna Arivalayam', in Chennai pic.twitter.com/gt7LFg7XDr— ANI (@ANI) August 4, 2026
तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन पर BNS की धाराओं 61, 79, 192, 196, 296(b), 351(2), 352, TN महिलाओं के उत्पीड़न निषेध अधिनियम की धारा 4 और IT अधिनियम की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया है. उन्हें तंजावुर ईस्ट पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है और तंजावुर ले जाया जा रहा है.
तिरुचिरापल्ली- मुख्यमंत्री विजय के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में FIR दर्ज होने के बाद, विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने पर DMK नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया.
#WATCH | Tiruchirappalli | DMK leaders protest after LoP Udhayanidhi Stalin is detained by police following an FIR against him over his alleged defamatory remarks against CM Vijay pic.twitter.com/1REuZBPWPW— ANI (@ANI) August 4, 2026
चेन्नई में TVK कार्यकर्ताओं ने DMK नेता और विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया.
#WATCH | Tamil Nadu | TVK workers in Chennai protest against DMK leader and LoP Udhayanidhi Stalin.— ANI (@ANI) August 4, 2026
He has been detained by police in Chennai following an FIR against him over his alleged defamatory remarks against CM Vijay pic.twitter.com/pY6XVBo46Y
कोयंबटूर में TVK समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने DMK नेता और विपक्ष के नेता (LoP) उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया.
#WATCH | Tamil Nadu | TVK supporters and workers protest against DMK leader and LoP Udhayanidhi Stalin in Coimbatore— ANI (@ANI) August 4, 2026
He has been detained by police in Chennai following an FIR against him over his alleged defamatory remarks against CM Vijay pic.twitter.com/BNqgTuiqaZ
उदयनिधि स्टालिन की रैली में एक्ट्रेस तृषा से जुड़े नारे लगने के बाद हो रही आलोचना पर DMK के प्रवक्ता TKS इलांगोवन ने कहा, "मैंने उनका पूरा भाषण सुना. जैसा लोग कह रहे हैं, वैसा कुछ नहीं कहा गया. उन्होंने सिर्फ़ मुख्यमंत्री की नाकामियों का ज़िक्र किया. उनके भाषण में कुछ भी अपमानजनक नहीं था. उन्होंने एक्ट्रेस (तृषा) का नाम तक नहीं लिया. वह सिर्फ़ सरकार पर निशाना साध रहे थे. इस सरकार के साथ समस्या यह है कि उन्हें तमिलनाडु के लोगों की कोई परवाह नहीं है."
DMK सांसद कनिमोझी ने ट्वीट किया, "अगर सरकार LoP उदयनिधि स्टालिन से निजी तौर पर बदला लेना चाहती है, तो वह केस दर्ज करे. अदालत को अपना फ़ैसला सुनाने दे लेकिन, एक विपक्षी पार्टी के तौर पर DMK का सामना करने की हिम्मत न होने पर सरकार का इस तरह के दमनकारी हथकंडे अपनाना कानून के खिलाफ़ है. विपक्ष के नेता को इस तरह गिरफ़्तार करना, सिर्फ़ इसलिए कि वे कल से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में शामिल न हो सकें, सरासर कायरता है."
चेन्नई: DMK नेता और तमिल नाडु विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन को पुलिस ने उनके चेन्नई घर से हिरासत में ले लिया.
#WATCH चेन्नई: DMK नेता और तमिल नाडु विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन को पुलिस ने उनके चेन्नई घर से हिरासत में ले लिया।— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 4, 2026
उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। यह FIR एक्टर त्रिशा और मुख्यमंत्री विजय के खिलाफ उनकी कथित अपमानजनक टिप्पणियों के लिए की गई थी। कल उनकी रैली में… pic.twitter.com/HguHaaSt4c
तमिलनाडु- चेन्नई में TVK कार्यकर्ताओं ने DMK नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. मुख्यमंत्री विजय और एक्ट्रेस तृषा के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद चेन्नई में पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है.
#WATCH तमिलनाडु | चेन्नई में TVK कार्यकर्ताओं ने DMK नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 4, 2026
मुख्यमंत्री विजय के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद चेन्नई में पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। pic.twitter.com/xCce7kX3qu