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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

LIVE: उदयनिधि स्टालिन गिरफ्तार, तमिलनाडु में भारी हंगामा, एक्ट्रेस तृषा पर टिप्पणी के बाद एक्शन

Udhayanidhi Stalin Arrest Live Updates: तमिलनाडु पुलिस ने विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को हिरासत में लिया है. अभिनेत्री तृषा पर दिए गए कथित विवादित बयान के बाद ये कार्रवाई की गई है.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Aug 04, 2026, 12:24 PM IST

LIVE: उदयनिधि स्टालिन गिरफ्तार, तमिलनाडु में भारी हंगामा, एक्ट्रेस तृषा पर टिप्पणी के बाद एक्शन

तमिलनाडु में भारी बवाल

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Udhayanidhi Stalin Trisha Krishnan Remarks: चेन्नई में मंगलवार (4 अगस्त 2026) सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब तमिलनाडु पुलिस ने विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को उनके घर से हिरासत में ले लिया. यह पूरी कार्रवाई अभिनेत्री तृषा को लेकर दिए गए उनके विवादित बयान के बाद हुई है. सोमवार को एक रैली के दौरान उदयनिधि की टिप्पणी पर सत्ताधारी टीवीके (TVK) ने कड़ा एतराज जताया था, जिसके बाद यह बड़ा राजनीतिक विवाद बन गया.

पुलिस जब उदयनिधि को अपने साथ ले जा रही थी, तब वे मुस्कुराते हुए नजर आए. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस गिरफ्तारी को एक 'मजाक' बताया और कहा कि वे इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे. दूसरी ओर, उनकी पार्टी द्रमुक (DMK) ने इस गिरफ्तारी को राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया है.

डीएमके नेता टीकेएस एलंगोवन ने पार्टी का बचाव करते हुए कहा कि उदयनिधि ने किसी के खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक नहीं कहा था. उन्होंने बस मुख्यमंत्री विजय की नाकामियों की गिनती कराई थी. उनके भाषण में कोई अपमानजनक बात नहीं थी और उन्होंने तो अपने बयान में तृषा का नाम तक नहीं लिया था. यहां पढ़िए इस खबर से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट-

LIVE BLOG

  • 04 Aug 2026, 12:14 PM

    DMK अध्यक्ष एम.के. स्टालिन चेन्नई में पार्टी मुख्यालय 'अन्ना अरिवलयम' पहुंचे. 

     

     

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  • 04 Aug 2026, 12:14 PM

    तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन पर BNS की धाराओं 61, 79, 192, 196, 296(b), 351(2), 352, TN महिलाओं के उत्पीड़न निषेध अधिनियम की धारा 4 और IT अधिनियम की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया है. उन्हें तंजावुर ईस्ट पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है और तंजावुर ले जाया जा रहा है.

     

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  • 04 Aug 2026, 12:13 PM

    तिरुचिरापल्ली- मुख्यमंत्री विजय के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में FIR दर्ज होने के बाद, विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने पर DMK नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया. 

     

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  • 04 Aug 2026, 12:12 PM

    चेन्नई में TVK कार्यकर्ताओं ने DMK नेता और विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. 

     

     

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  • 04 Aug 2026, 12:12 PM

    कोयंबटूर में TVK समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने DMK नेता और विपक्ष के नेता (LoP) उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. 

     

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  • 04 Aug 2026, 12:11 PM

    उदयनिधि स्टालिन की रैली में एक्ट्रेस तृषा से जुड़े नारे लगने के बाद हो रही आलोचना पर DMK के प्रवक्ता TKS इलांगोवन ने कहा, "मैंने उनका पूरा भाषण सुना. जैसा लोग कह रहे हैं, वैसा कुछ नहीं कहा गया. उन्होंने सिर्फ़ मुख्यमंत्री की नाकामियों का ज़िक्र किया. उनके भाषण में कुछ भी अपमानजनक नहीं था. उन्होंने एक्ट्रेस (तृषा) का नाम तक नहीं लिया. वह सिर्फ़ सरकार पर निशाना साध रहे थे. इस सरकार के साथ समस्या यह है कि उन्हें तमिलनाडु के लोगों की कोई परवाह नहीं है."

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  • 04 Aug 2026, 12:10 PM

    अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर नरेंद्रन नायर ने पुष्टि की है कि मुख्यमंत्री विजय के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में विपक्ष के नेता और DMK विधायक उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ FIR दर्ज की गई है.

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  • 04 Aug 2026, 12:09 PM

    DMK सांसद कनिमोझी ने ट्वीट किया, "अगर सरकार LoP उदयनिधि स्टालिन से निजी तौर पर बदला लेना चाहती है, तो वह केस दर्ज करे. अदालत को अपना फ़ैसला सुनाने दे लेकिन, एक विपक्षी पार्टी के तौर पर DMK का सामना करने की हिम्मत न होने पर सरकार का इस तरह के दमनकारी हथकंडे अपनाना कानून के खिलाफ़ है. विपक्ष के नेता को इस तरह गिरफ़्तार करना, सिर्फ़ इसलिए कि वे कल से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में शामिल न हो सकें, सरासर कायरता है."

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  • 04 Aug 2026, 12:08 PM

    चेन्नई: DMK नेता और तमिल नाडु विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन को पुलिस ने उनके चेन्नई घर से हिरासत में ले लिया. 

     

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  • 04 Aug 2026, 12:06 PM

    तमिलनाडु- चेन्नई में TVK कार्यकर्ताओं ने DMK नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. मुख्यमंत्री विजय और एक्ट्रेस तृषा के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद चेन्नई में पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है. 

     

     

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