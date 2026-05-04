Sivasagar Election Results 2026 Live Update: क्या अपनी साख बचा पाएंगे अखिल गोगोई? त्रिकोणीय मुकाबले पर टिकी सबकी नजरें

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Sibsagar Assembly Election Result 2026: सिबसागर विधानसभा सीट पर अखिल गोगोई (रायजोर दल), कुशल डोवारी (भाजपा) और प्रदीप हजारिका (एजीपी) के बीच कड़ा मुकाबला है. 9 अप्रैल को हुए मतदान के बाद आज नतीजों का इंतजार है.
असम विधानसभा चुनाव 2026 के सबसे चर्चित मुकाबलों में से एक 'सिबसागर सीट' के चुनावी नतीजे आज घोषित किए जा रहे हैं. अहोम राजवंश की ऐतिहासिक विरासत और स्मारकों के लिए विश्व प्रसिद्ध यह सीट इस बार एक बेहद दिलचस्प और जटिल त्रिकोणीय संघर्ष की गवाह बनी है. जोरहाट संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली इस हाई-प्रोफाइल सीट पर पूरे राज्य की निगाहें टिकी हैं.
इस बार सिबसागर की रणभूमि में तीन कद्दावर चेहरे आमने-सामने हैं-
अखिल गोगोई (रायजोर दल): वर्तमान विधायक और रायजोर दल के संस्थापक अध्यक्ष अखिल गोगोई अपनी सीट बचाने के लिए मैदान में हैं. पिछले चुनाव में उन्होंने जेल में रहते हुए जीत हासिल कर इतिहास रचा था.
कुशल डोवारी (भाजपा): भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व विधायक कुशल डोवारी पर भरोसा जताया है. सत्ता विरोधी लहर और विकास के दावों के बीच वे भाजपा के कमल को यहाँ खिलाने की कोशिश में हैं.
प्रदीप हजारिका (एजीपी): असम गण परिषद (एजीपी) की ओर से प्रदीप हजारिका ताल ठोक रहे हैं. हालांकि एजीपी और भाजपा का राज्य स्तर पर गठबंधन है, लेकिन इस सीट पर दोनों दलों के बीच 'मैत्रीपूर्ण मुकाबले' ने समीकरणों को और भी पेचीदा बना दिया है.
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Sivsagar Assembly Election Result 2026: सिबसागर विधानसभा सीट पर अखिल गोगोई (रायजोर दल), कुशल डोवारी (भाजपा) और प्रदीप हजारिका (एजीपी) के बीच कड़ा मुकाबला है. 9 अप्रैल को हुए मतदान के बाद आज नतीजों का इंतजार है.