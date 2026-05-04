Sonarpur Dakshin Election Results 2026 Live Updates| जिस सीट पर महाराभारत की द्रौपदी लड़ रही हैं, वहां कौन आगे?

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पश्चिम बंगाल समेत पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती जारी है. पश्चिम बंगाल के सोनारपुर दक्षिण में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है. इस सीट पर बीजेपी के टिकट पर रूपा गांगुली और TMC के टिकट पर अरुंधति मैत्रा चुनाव लड़ रही हैं. शुरुआती रुझान में रूपा गांगुली 53 प्रतिशत वोट शेयर के साथ लीड कर रही हैं.
पश्चिम बंगाल समेत पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती जारी है. पश्चिम बंगाल के सोनारपुर दक्षिण में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है. इस सीट पर बीजेपी के टिकट पर रूपा गांगुली और TMC के टिकट पर अरुंधति मैत्रा चुनाव लड़ रही हैं. शुरुआती रुझान में रूपा गांगुली 53 प्रतिशत वोट शेयर के साथ लीड कर रही हैं.
रूपा गांगुली राजनीतिक जर्नीः रूपा गांगुली ने साल 2015 में राजनीति में कदम रखा था. वह शुरुआत से ही बीजेपी से जुड़ी हैं. 2015 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने बीजेपी जॉइन किया था. पार्टी ने 2015 में ही उन्हें पश्चिम बंगाल के बीजेपी महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया. साल 2016 में उन्होंने हावड़ा नॉर्थ से बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ा था, इस चुनाव में हार के बाद 2016 में ही वह बीजेपी के कोटे से राज्यसभा सांसद बनीं.
सोनारपुर दक्षिण हिस्ट्रीः यह सीट साल 1962 में अस्तित्व में आई थी. साल 2008 तक इसका नाम सोनारपुर था, 2008 के परिसीमन के बाद इसका नाम बदलकर सोनारपुर दक्षिण किया गया. सोनारपुर सीट एक लंबे समय तक लेफ्ट का गढ़ माना जाता रहा. 1962 से 2011 तक 49 साल में यह सीट 44 साल लेफ्ट के खाते में रही. साल 2011 से यह सीट TMC के पास है. 2011 और 2016 के चुनाव में जीबॉन मुखोपाध्याय ने यह सीट जीती थी और 2021 के चुनाव में अरुंधति मैत्रा ने यह सीट अपने नाम की थी. यह सीट जादवपुर लोकसभा सीट के अंदर आता है.