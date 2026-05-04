Sonarpur Dakshin Election Results 2026 Live Updates| जिस सीट पर महाराभारत की द्रौपदी लड़ रही हैं, वहां कौन आगे?

04 May 2026, 11:49 AM

सोनारपुर दक्षिण हिस्ट्रीः यह सीट साल 1962 में अस्तित्व में आई थी. साल 2008 तक इसका नाम सोनारपुर था, 2008 के परिसीमन के बाद इसका नाम बदलकर सोनारपुर दक्षिण किया गया. सोनारपुर सीट एक लंबे समय तक लेफ्ट का गढ़ माना जाता रहा. 1962 से 2011 तक 49 साल में यह सीट 44 साल लेफ्ट के खाते में रही. साल 2011 से यह सीट TMC के पास है. 2011 और 2016 के चुनाव में जीबॉन मुखोपाध्याय ने यह सीट जीती थी और 2021 के चुनाव में अरुंधति मैत्रा ने यह सीट अपने नाम की थी. यह सीट जादवपुर लोकसभा सीट के अंदर आता है.