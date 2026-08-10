Live: रांची में विधानसभा के बाहर प्रदर्शन, छात्रों पर लाठीचार्ज, महतो का अल्टीमेटम- सरकार से नहीं होगी बात

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नए विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में BNS की धारा 163 लागू कर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, जबकि पुरानी विधानसभा से सैकड़ों छात्र शांतिपूर्ण पैदल मार्च निकालते हुए आगे बढ़ रहे हैं.
Ranchi Students Protest Live Updates: रांची में JPSC और JSSC परीक्षाओं में हुई धांधली और गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है. राज्य सरकार के साथ कई दौर की वार्ता बेनतीजा रहने के बाद आक्रोशित छात्र आज (10 अगस्त 2026) को पूर्व घोषित योजना के तहत विधानसभा घेराव कर रहे हैं.
रविवार को राज्य के मंत्रियों की विशेष कमेटी और छात्र प्रतिनिधियों के बीच तीन चरणों में करीब 5 घंटे तक मैराथन बैठक हुई, लेकिन कोई सहमति नहीं बन सकी. इसके बाद छात्र संगठनों ने अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने का फैसला किया. आंदोलनकारी संगठनों ने सभी छात्रों से किसी भी अफवाह या बहकावे में न आने की अपील की है.
तय रणनीति के अनुसार, छात्र सुबह 10 बजे पुरानी विधानसभा के पास एकत्र हुए और वहां से नई विधानसभा की ओर उनका शांतिपूर्ण पैदल मार्च शुरू हो चुका है. छात्रों के प्रदर्शन और विधानसभा घेराव को देखते हुए रांची जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करते हुए नए विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में (झारखंड उच्च न्यायालय को छोड़कर) BNS की धारा 163 लागू कर दी गई है और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. यहां लीजिए इस खबर से जुड़ी हर अपडेट-
भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र महतो ने हेमंत सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अब सरकार से कोई बात नहीं होगी, सरकार को हमारी मांगें माननी होंगी. हम तीन दौर की बातचीत कर चुके हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार हमारी आवाज को कुचलना चाहती है. हमारे ऊपर लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया है.
#WATCH | JPSC-JSSC aspirants' protest in Ranchi (Jharkhand) | Fresh clash between student protesters and Police during 'Vidhan Sabha Gherao' march. Police use tear gas shells for crowd control. pic.twitter.com/SCZDYjqszZ— ANI (@ANI) August 10, 2026
प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के लाठीचार्ज पर छात्र नेता रवींद्र पासवान ने कहा, 'हम शांतिपूर्ण हैं. छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं. कुछ असामाजिक तत्व विरोध प्रदर्शन को दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन हम छात्र अपनी मांग का समर्थन कर रहे हैं. हम प्रशासन से अपील करते हैं कि ऐसे असामाजिक तत्वों की पहचान करें, हमारे स्वयंसेवक भी उनकी पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं.'
#WATCH | Ranchi, Jharkhand: On Police lathi charge during student protesters' 'Vidhan Sabha Gherao' march and hurling of slippers-bottles by protesters, student leader Ravindra Paswan says, "We are peaceful. Students are adamant on their issues. A few anti-social elements are… pic.twitter.com/D28dY7eleT— ANI (@ANI) August 10, 2026
झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के मामले में झारखंड CID ने JPSC के पूर्व चेयरमैन को गिरफ्तार किया है. राज्य की जांच एजेंसी के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि झारखंड CID ने सोमवार को भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के सिलसिले में JPSC के पूर्व चेयरमैन एल. खियांग्ते को गिरफ़्तार किया.
STORY | Jharkhand CID arrests ex-JPSC chairperson over alleged irregularities in recruitment exams— Press Trust of India (@PTI_News) August 10, 2026
Jharkhand CID on Monday arrested former JPSC chairperson L Khiangte in connection with alleged irregularities in the recruitment examinations, a top official of the state probe… pic.twitter.com/1XkE0onfQl
भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र महतो ने कहा, 'आज हमारे लिए क्रांति और बदलाव का दिन है. जो छात्र पिछले कुछ दिनों से भूख हड़ताल पर हैं, उनके लिए आज का दिन इस संघर्ष में निर्णायक है.'
VIDEO | Ranchi, Jharkhand: Students protesting over recruitment exams issues to hold a march towards the Vidhan Sabha. Student protester Devendra Nath Mahato, who is on hunger strike, says, "Today is a day of revolution and change for us. For those who have been on hunger strike… pic.twitter.com/Xv11ihYp2N— Press Trust of India (@PTI_News) August 10, 2026
रांची के SP (ग्रामीण) गौरव गोस्वामी ने कहा, "जब उनमें से कुछ लोगों ने आखिरी बैरिकेडिंग तक पहुंचने की कोशिश की, जहां पहले से ही धारा 163 लागू है, तो हल्का लाठीचार्ज किया गया. लाठी का बहुत कम इस्तेमाल किया गया. हम लगातार छात्रों से बात कर रहे हैं. वे अभी शांत हैं और हम उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं. छात्र कुछ समय के लिए यहीं रुकने पर सहमत हो गए हैं."
प्रदर्शनकारी छात्रों के 'विधानसभा घेराव' मार्च के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया.
#WATCH | JPSC-JSSC aspirants' protest in Ranchi (Jharkhand) | Police resort to lathi charge to control the crowd, during 'Vidhan Sabha gherao' march of protesting students. pic.twitter.com/f4XGdOajrh— ANI (@ANI) August 10, 2026
'विधानसभा घेराव' मार्च निकाल रहे प्रदर्शनकारी छात्रों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया.
#WATCH | JPSC-JSSC aspirants' protest in Ranchi (Jharkhand) | A student climbs atop Police barricading and dances, as Police use water cannon to disperse student protesters who are taking out a 'Vidhan Sabha Gherao' march. pic.twitter.com/CUKmBLsMDs— ANI (@ANI) August 10, 2026
विधानसभा घेराव मार्च के दौरान छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा, "गुरुजी शिबू सोरेन ने जीवन भर संघर्ष किया और आंदोलनों का नेतृत्व किया. अगर वे जीवित होते, तो हमारे विरोध प्रदर्शन में शामिल होते. गुरुजी अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन इस प्रदर्शन में उनकी तस्वीर हमारे साथ है. अगर हेमंत सोरेन गुरुजी को अपना आदर्श मानते हैं तो हमारी बात मानें. मैं अपनी जान जोखिम में डालकर यहां आया हूं, मैं चल नहीं सकता, किसी भी पल पुलिस के साथ झड़प हो सकती है, भगदड़ मच सकती है, मुझे पता है कि मैं भाग नहीं सकता, वे आंसू गैस के गोले छोड़ सकते हैं. जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनती, तब तक यह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा."
रांची में 'विधानसभा घेराव' मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी छात्र पुलिस की बैरिकेडिंग पर चढ़ गए.
#WATCH | Jharkhand: Student protesters climb over Police barricading in Ranchi, as they continue their 'Vidhan Sabha Gherao' march in Ranchi as part of their protest against alleged irregularities in JPSC-JSSC exams. pic.twitter.com/nGfyFW2B0z— ANI (@ANI) August 10, 2026
छात्र नेता देवेंद्र महतो प्रदर्शनकारी छात्रों के 'विधानसभा घेराव' मार्च में शामिल हुए. वे पिछले 9 दिनों से मुख्य विरोध स्थल, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भूख हड़ताल पर हैं.
#WATCH | JPSC-JSSC aspirants' protest in Ranchi (Jharkhand) | Student leader Devendra Nath Mahto joins 'Vidhan Sabha gherao' march of protesting students.— ANI (@ANI) August 10, 2026
He has been on a hunger strike at Jaipal Singh Munda Stadium, the main protest site, for the past 9 days. pic.twitter.com/3KAOx0qaTm
जेपीएससी-जेएसएससी की कथित अनियमितताओं के विरोध में हजारों छात्र प्रदर्शनकारियों ने 'विधानसभा घेराव' मार्च में भाग लिया.
#WATCH | Ranchi, Jharkhand: Thousands of student protesters participate in 'Vidhan Sabha Gherao' march, as part of the protest against JPSC-JSSC alleged irregularities. pic.twitter.com/fHK6txgQRc— ANI (@ANI) August 10, 2026
रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम धरना स्थल से ले जाये गये छात्र नेता देवेन्द्र नाथ महतो. रांची के पुराने विधानसभा भवन में बड़ी संख्या में छात्र प्रदर्शनकारी जुटे. वे नए विधानसभा भवन की ओर मार्च कर रहे हैं.
#WATCH | JPSC-JSSC aspirants' protest in Ranchi (Jharkhand) | Student leader Devendra Nath Mahto being taken from the protest site, Jaipal Singh Munda Stadium in Ranchi.— ANI (@ANI) August 10, 2026
A large number of student protesters gathered at the Old Assembly building in Ranchi. They are marching to… pic.twitter.com/cyi1Qyngv5
प्रदर्शनकारी छात्र 'विधानसभा घेराव' मार्च निकालते हुए रांची में पुरानी विधानसभा बिल्डिंग के पास पुलिस बैरिकेड तोड़कर नई विधानसभा बिल्डिंग की ओर बढ़े.
#WATCH | JPSC-JSSC alleged irregularities | Ranchi, Jharkhand: Student protesters break through Police barricade near Old Assembly building and head to New Assembly building in Ranchi as they take out a 'Vidhan Sabha Gherao' march. pic.twitter.com/dFzUumsiA1— ANI (@ANI) August 10, 2026
रांची, झारखंड: मुख्यमंत्री आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. वे JPSC-JSSC में कथित अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.
#WATCH | Ranchi, Jharkhand: BJP leaders, protesting outside the CM residence, detained by the Police. Theu are protesting over JPSC-JSSC alleged irregularities. pic.twitter.com/WA2pcfZa4L— ANI (@ANI) August 10, 2026
झारखंड: JPSC-JSCC उम्मीदवारों के विधानसभा मार्च को देखते हुए रांची में राज्य विधानसभा के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है.
#WATCH | Jharkhand: Security tightened outside State Assembly in Ranchi, in view of JPSC-JSCC aspirants' call for Vidhan Sabha march to the State Assembly today. pic.twitter.com/SjnRZLRtJd— ANI (@ANI) August 10, 2026
छात्र नेता रवींद्र पासवान ने कहा, "हम सभी पुरानी विधानसभा के पास इकट्ठा हो रहे हैं. हम वहां से बहुत शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपना मार्च शुरू करेंगे. मैं सभी छात्रों से अपील करता हूं कि वे इसे बहुत शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से करें. मैं झारखंड की आम जनता से भी अपील करता हूं कि वे हमें अपना नैतिक समर्थन दें. मैं मुख्यमंत्री से भी अपील करता हूं कि वे हमारी मांगों को पूरा करें, हमारी सभी मांगें जायज़ हैं."