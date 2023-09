Coromandel Express Accident: ओडिशा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 288 हुई, 803 यात्री घायल, ट्रेनों की टक्कर से पलट गई थीं 17 बोगियां

ममता ने किया मुआवजे का ऐलान

ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे में जान गंवाने वाले बंगाल के रहने वाले मृतकों के परिजनों को ममता बनर्जी ने 5-5 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है. गंभीर रूप से घायल लोगों को 1 लाख रुपये और मामूली रूप चोटिल हुए लोगों को 50,000 रुपये की मदद दी जाएगी.

#BalasoreTrainAccident | West Bengal government announces a compensation of Rs 5 lakhs each for the next of kin of those people from the state who died in the accident. Rs 1 Lakh each announced for those with serious injuries and Rs 50,000 each for those with minor injuries: West… pic.twitter.com/8T7l7Yu3of