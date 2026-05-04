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Nowda Rejinagar Election Results 2026 Update: रेजीनगर सीट से पिछड़े, लेकिन नौदा विधानसभा से दोगुनी बढ़त के साथ जीत की तरफ दौड़ रहे हुमायूं कबीर

Humayun Kabir Seat Election Result 2026 Live Update | रेजीनगर-नौदा विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026: बाबरी मस्जिद को लेकर विवादों में आए हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी बनाकर दो विधानसभा सीटों से चुनावी मैदान में ताल ठोकी है, हालांकि वह दोनों ही सीटों पर पीछे चल रहे हैं. 

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Nitin Sharma

Updated : May 04, 2026, 12:05 PM IST

Nowda Rejinagar Election Results 2026 Update: रेजीनगर सीट से पिछड़े, लेकिन नौदा विधानसभा से दोगुनी बढ़त के साथ जीत की तरफ दौड़ रहे हुमायूं कबीर

Nowda Rejinagar Election Results 2026 Update

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Humayun Kabir Nowda Election Result 2026 Live Update | रेजीनगर-नौदा विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026: पश्चिम ​बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की आज मतगणना शुरू हो गई है. इसमें कई पार्टियों के साथ ही कई नेता भी सुर्खियों में है, जिन पर लोगों की नजर टिकी हुई है. इसी में मुर्शिदाबाद जिले की रेजीनगर और नौदा विधानसभा सीटों से चुनावी मैदान में उतरे हुमायूं कबीर हैं, दोनों ही सीटों से हुमायूं कबीर अपनी पार्टी जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं. उन्हें चुनाव से कुछ समय पहले ही तृणमूल कांग्रेस ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था. अब दोनों ही सीटों पर मतगणना शुरू हो गई है, लेकिन बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि आखिर हुमायूं कबीर कौन हैं, किस विवाद के चलते उन्हें तृणमूल कांग्रेस ने बाहर का रास्ता दिखा दिया.

इस विवाद से सुर्खियों में आए हुमायूं कबीर

दरअसल हुमायूं कबीर का नाम दिसंबर 2025 में बंगाल में बाबरी मस्जिद के पुननिर्माणको लेकर दिये गये बयान की वजह से सुर्खियों में आया था. उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने का दावा किया था. उनके इस बयान से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया. यह मामला बढ़ता देख TMC ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया. इसी के बाद हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) का गठन किया.

2 विधानसभा सीटों से ठोकी ताल

हुमायूं कबीर ने ​अपनी पार्टी जनता उन्नयन पार्टी का गठन कर विधानसभा की दो सीट रेजीनगर और नौदा से चुनावी मैदान में उतरे हैं. दोनों ही सीट मुर्शिदाबाद जिले की हैं. हालांकि चुनाव से कुछ समय पहले ही एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें हुमायूं कबीर "मुसलमान बेवकूफ़ हैं, हम उनके वोट बांटकर बीजेपी को मदद करेंगे." ऐसा कहते दिख रहे हैं. हालांकि यह पुष्ट नहीं हुआ है कि यह वीडियो हुमायूं का ही है. उन्होंने भी दावा किया कि यह वीडियो एआई से बनाया गया है, लेकिन उन्हें इसका नुकसान उठाना पड़ा. चुनाव से पहले ही हुमायूं कबीर की 'आम जनता उन्नयन पार्टी' से असदुद्दीन ओवैसी की 'ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन' पार्टी ने गठबंधन तोड़ लिया.  

दोनों ही सीटों से पीछे चल रहे हैं हुमायूं कबीर

हुमायूं कबीर अपनी पार्टी जनता उन्नयन पार्टी से दो विधानसभा सीट रेजीनगर और नौदा से चुनावी मैदान में उतरे हैं, लेकिन मतगणना की शुरुआत के साथ ही हुमायूं कबीर दोनों ही सीटों पर पीछे चल रहे हैं. नौदा सीट से Sahina Momtaz Khan काफी ज्यादा वोटों के अंतर से आगे चल रही हैं. हालांकि अभी जारी रहेगा.

 

LIVE BLOG

  • 04 May 2026, 12:05 PM

    एक सीट पर बढ़त, दूसरी पर हैं पीछे

    अपनी पार्टी बनाकर रेजीनगर और नौदा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे हुमायूं कबीर नौदा सीट से जीत की तरफ बढ़ रहे हैं. यहां पांचवें राउंड में हुमायूं 22261 वोटों के साथ आगे चल रहे हैं. वहीं रेजीनगर विधानसभा सीट पर दूसरे राउंड में 11784 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर हैं. ऐसे में हुमायूं कबीर का जादू चलता दिख रहा है.

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  • 04 May 2026, 11:20 AM

    रेजीनगर सीट से पीछे हुए हुमायूं कबीर

    पश्चिम बंगाल की रेजीनगर विधानसभा सीट से हुमायूं कबीर पीछे चल रहे हैं. यहां पहले स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के बपन घोस 10 हजार वोटों के साथ आगे चल रहे हैं. दूसरे नंबर हुमायूं कबीर हैं. हालां​कि यह पहला राउंड है. अगले कुछ राउंड में मामला बदल सकता है.

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  • 04 May 2026, 11:19 AM

    नौदा से आगे चल रहे हुमायूं कबीर

    नौदा से तृणमूल कांग्रेस की शाहीना मोमताज खान को पीछे कर 16527 वोटों के साथ आगे चल रहे हुमायूं कबीर. दोनों के बीच वोटों का अंतर बढ़ता जा रहा है.

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