Live: होर्मुज में जंग जैसे हालात! अमेरिका का ईरान के 80 ठिकानों पर बड़ा हमला, तेल बाजार में मची हलचल

News Live Update: होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर हमले के बाद अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए हैं और अमेरिकी सेना ने ईरान के 80 सैन्य ठिकानों पर भीषण बमबारी की है.

News Live Updates 8 July 2026: अमेरिका और ईरान के बीच दुश्मनी एक बार फिर सातवें आसमान पर पहुंच गई है. होर्मुज स्ट्रेट में तीन व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों से भड़के अमेरिका ने ईरान के खिलाफ आर-पार की जंग छेड़ दी है. अमेरिकी सेना ने तगड़ा एक्शन लेते हुए ईरान के 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं. अमेरिका का कहना है कि यह कार्रवाई समुद्र में जहाजों की सुरक्षा और ईरान की ताकत को कुचलने के लिए जरूरी थी. वहीं, ईरान ने भी इस हमले के बाद अमेरिका को अंजाम भुगतने की खुली धमकी दी है.

मुंबई में भारी बारिश का तांडव

मुंबई में आसमानी आफत ने लोगों की जिंदगी की रफ्तार थाम दी है. घने काले बादलों और तेज आंधी के साथ हो रही मूसलाधार बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने शहर में बुधवार तक 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है. हालात को भांपते हुए प्रशासन ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल-कॉलेजों को बंद रखने का फैसला किया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रेलिया दौरा आज से शुरू

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथोनी अल्बानीज के खास न्योते पर वे 8 से 10 जुलाई तक मेलबर्न में रहेंगे. इस बेहद अहम दौरे से भारत और ऑस्ट्रेलिया के कारोबारी और रणनीतिक रिश्तों को एक नई ऊंचाई मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. यहां पढ़िए दिनभर की बड़ी खबरों की सभी अपडेट्स-