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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

Live: होर्मुज में जंग जैसे हालात! अमेरिका का ईरान के 80 ठिकानों पर बड़ा हमला, तेल बाजार में मची हलचल

News Live Update: होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर हमले के बाद अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए हैं और अमेरिकी सेना ने ईरान के 80 सैन्य ठिकानों पर भीषण बमबारी की है.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Jul 08, 2026, 11:04 AM IST

Live: होर्मुज में जंग जैसे हालात! अमेरिका का ईरान के 80 ठिकानों पर बड़ा हमला, तेल बाजार में मची हलचल

लाइव अपडेट

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News Live Updates 8 July 2026: अमेरिका और ईरान के बीच दुश्मनी एक बार फिर सातवें आसमान पर पहुंच गई है. होर्मुज स्ट्रेट में तीन व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों से भड़के अमेरिका ने ईरान के खिलाफ आर-पार की जंग छेड़ दी है. अमेरिकी सेना ने तगड़ा एक्शन लेते हुए ईरान के 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं. अमेरिका का कहना है कि यह कार्रवाई समुद्र में जहाजों की सुरक्षा और ईरान की ताकत को कुचलने के लिए जरूरी थी. वहीं, ईरान ने भी इस हमले के बाद अमेरिका को अंजाम भुगतने की खुली धमकी दी है.

मुंबई में भारी बारिश का तांडव

मुंबई में आसमानी आफत ने लोगों की जिंदगी की रफ्तार थाम दी है. घने काले बादलों और तेज आंधी के साथ हो रही मूसलाधार बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने शहर में बुधवार तक 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है. हालात को भांपते हुए प्रशासन ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल-कॉलेजों को बंद रखने का फैसला किया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रेलिया दौरा आज से शुरू

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथोनी अल्बानीज के खास न्योते पर वे 8 से 10 जुलाई तक मेलबर्न में रहेंगे. इस बेहद अहम दौरे से भारत और ऑस्ट्रेलिया के कारोबारी और रणनीतिक रिश्तों को एक नई ऊंचाई मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. यहां पढ़िए दिनभर की बड़ी खबरों की सभी अपडेट्स-

 

LIVE BLOG

  • 08 Jul 2026, 11:01 AM

    कुवैती सेना ने कहा कि वह मिसाइल और ड्रोन हमलों का जवाब दे रही है. ईरान ने अमेरिका के कई हमलों के जवाब में जवाबी कार्रवाई की धमकी दी थी. कुवैती सेना ने X पर एक पोस्ट में कहा, "कुवैत की एयर डिफेंस सिस्टम अभी दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों का मुकाबला कर रही है. सेना के जनरल स्टाफ का कहना है कि अगर धमाकों की आवाज सुनाई देती है, तो यह एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा दुश्मन के हमलों को रोकने की वजह से है." सेना ने आगे कहा, "सभी से अनुरोध है कि वे संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें."

     

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  • 08 Jul 2026, 10:23 AM

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, "राष्ट्रपति प्रबोवो के साथ योग्याकार्ता से प्रम्बानन मंदिर के रास्ते की ओर."

     

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  • 08 Jul 2026, 10:15 AM

    गुरुग्राम में भारी बारिश के बीच, कल नरसिंहपुर इलाके में NH-48 का एक बड़ा हिस्सा धंस गया. इससे ट्रैफिक पर असर पड़ रहा है. 

     

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  • 08 Jul 2026, 09:59 AM

    डोडा (जम्मू-कश्मीर): थाथरी इलाके में बादल फटने से कई घर और गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुईं.

     

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  • 08 Jul 2026, 09:29 AM

    ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि उन्होंने बहरीन और कुवैत में अमेरिका के 85 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया. उन्होंने इस ऑपरेशन को अमेरिका द्वारा युद्धविराम के उल्लंघन का जवाब बताया.

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  • 08 Jul 2026, 09:13 AM

    ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर घालीबाफ ने अमेरिका पर मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग का बड़ा उल्लंघन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने इसके लिए ईरान पर वाशिंगटन के हमले, तेल पर फिर से लगाए गए प्रतिबंध, और हमले की धमकियों का हवाला दिया. साथ ही, उन्होंने होर्मुज में ईरान के एडजस्टमेंट के उल्लंघन और लेबनान में हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ इजराइल के लगातार हमलों का भी ज़िक्र किया. घालीबाफ ने X पर एक पोस्ट में कहा, "धौंस जमाने और जबरन वसूली का दौर खत्म हो गया है. इससे कुछ हासिल नहीं होता. हम झुकेंगे नहीं."

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  • 08 Jul 2026, 09:12 AM

    ईरान की शीर्ष संयुक्त मिलिट्री कमांड, खातम अल-अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ने बुधवार की सुबह कहा कि अमेरिका ने दक्षिणी ईरान के कुछ हिस्सों को निशाना बनाकर खुली आक्रामकता दिखाई है और साथ ही करारा जवाब देने का संकल्प लिया. उसने यह भी चेतावनी दी कि तेहरान होर्मुज के प्रबंधन में अमेरिकी दखल को बर्दाश्त नहीं करेगा.

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