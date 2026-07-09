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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

Live: ईरान पर अमेरिका का बड़ा हमला! रेलवे ब्रिज तबाह, ट्रंप बोले- 'ये बदला है'

Breaking News Today 9 July 2026: पश्चिम एशिया में एक बार फिर युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं और तनाव बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है.

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Gaurav Barar

Updated : Jul 09, 2026, 08:04 AM IST

Live: ईरान पर अमेरिका का बड़ा हमला! रेलवे ब्रिज तबाह, ट्रंप बोले- 'ये बदला है'

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News Live Updates 9 July 2026: पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति एक बार फिर बेहद संवेदनशील हो गई है. अमेरिका ने बुधवार को ईरान पर नए सैन्य हमलों की घोषणा कर दी है. अमेरिकी सेना के मुताबिक, इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' जैसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील समुद्री व्यापारिक मार्गों में जहाजों की आवाजाही को सुरक्षित बनाना है.

यह बड़ा कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कड़े बयान के तुरंत बाद आया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ईरान के साथ युद्ध टालने के लिए किया गया अंतरिम समझौता अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है. यहां पढ़िए देश और दुनिया हर बड़ी खबर से जुड़ी अपडेट-

LIVE BLOG

  • 09 Jul 2026, 08:03 AM

    अबू मूसा द्वीप पर भी कुल 10 धमाके दर्ज किए गए हैं. बढ़ते खतरे को देखते हुए ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह एक्टिव हो गया है और जवाबी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.

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  • 09 Jul 2026, 08:03 AM

    चाबहार में एक अस्पताल पर दागे गए हथियार का मलबा गिरा है. इसके अलावा शहीद बेहेश्ती पोर्ट, कलंतरी पोर्ट और समुद्री यातायात नियंत्रण टावर को भी गंभीर नुकसान पहुंचा है.

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  • 09 Jul 2026, 08:02 AM

    चाबहार और कोनारक में करीब 10 भीषण धमाके हुए. चाबहार के कुछ हिस्सों में हमलों के बाद बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई है.

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  • 09 Jul 2026, 08:02 AM

    ईरानी समाचार एजेंसी मिजान और मेहर के अनुसार, बुधवार को बंदर अब्बास में 8 और सीरिक में 3 तेज धमाकों की आवाज सुनी गई. मेहर की रिपोर्ट में पुष्टि की गई है कि इस अमेरिकी हमले में दो स्थानीय मछुआरों की मौत हो गई है. इसके अलावा, अक्काला में अमेरिका द्वारा एक रेलवे ब्रिज को भी उड़ाए जाने की खबर है.

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  • 09 Jul 2026, 07:59 AM

    अमेरिका द्वारा घोषित सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान के कई शहर भीषण धमाकों से गूंज उठे हैं. ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन हमलों में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है और दो नागरिकों की जान चली गई है.
     

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