Live: ईरान पर अमेरिका का बड़ा हमला! रेलवे ब्रिज तबाह, ट्रंप बोले- 'ये बदला है'

Breaking News Today 9 July 2026: पश्चिम एशिया में एक बार फिर युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं और तनाव बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है.

News Live Updates 9 July 2026: पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति एक बार फिर बेहद संवेदनशील हो गई है. अमेरिका ने बुधवार को ईरान पर नए सैन्य हमलों की घोषणा कर दी है. अमेरिकी सेना के मुताबिक, इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' जैसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील समुद्री व्यापारिक मार्गों में जहाजों की आवाजाही को सुरक्षित बनाना है.

यह बड़ा कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कड़े बयान के तुरंत बाद आया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ईरान के साथ युद्ध टालने के लिए किया गया अंतरिम समझौता अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है. यहां पढ़िए देश और दुनिया हर बड़ी खबर से जुड़ी अपडेट-