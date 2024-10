कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, 'बाबा सिद्दीकी जी का दुखद निधन चौंकाने वाला और दुखद है. इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं. यह भयावह घटना महाराष्ट्र में कानून-व्यवस्था के पूरी तरह ध्वस्त होने को उजागर करती है. सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए.'

The tragic demise of Baba Siddique ji is shocking and saddening. My thoughts are with his family in this difficult time.



This horrifying incident exposes the complete collapse of law and order in Maharashtra. The government must take responsibility, and justice must prevail.