Nandigram Election Results 2026 Live Update: नंदीग्राम सीट पर जबरदस्त टक्कर, सुवेंदु अधिकारी चल रहे आगे 

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नंदीग्राम चुनाव परिणाम 2026 लाइव अपडेट, Nandigram Election Results 2026: पश्चिम बंगाल की सबसे चर्चित सीट नंदीग्राम के नतीजे जारी किए जा रहे हैं.
Nandigram Vidhan Sabha Chunav Results 2026 Live: पश्चिम बंगाल की राजनीति में नंदीग्राम केवल एक विधानसभा सीट नहीं, बल्कि सत्ता के संघर्ष का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है. साल 2021 के विधानसभा चुनाव में इस सीट ने पूरे देश का ध्यान खींचा था, जब भाजपा के सुवेंदु अधिकारी ने एक बेहद रोमांचक मुकाबले में तृणमूल कांग्रेस की दिग्गज नेता ममता बनर्जी को मात्र 1,956 वोटों के अंतर से शिकस्त दी थी.
अब 2026 के चुनाव परिणामों के साथ यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या नंदीग्राम अपने पुराने जनादेश को बरकरार रखता है या कोई नया उलटफेर देखने को मिलता है.
नंदीग्राम अपनी उच्च राजनीतिक जागरूकता के लिए जाना जाता है. 23 अप्रैल 2026 को हुए मतदान में यहां के मतदाताओं ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए. इस बार नंदीग्राम में 92.24% बंपर वोटिंग दर्ज की गई है, जो 2021 के 88.01% के मुकाबले काफी अधिक है. भारी मतदान अक्सर सत्ता विरोधी लहर या किसी बड़े बदलाव का संकेत माना जाता है, जिससे दोनों ही मुख्य दलों की धड़कनें बढ़ गई हैं.
निर्वाचन नामावली के अनुसार, 2026 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम में कुल 2,66,415 पंजीकृत मतदाता थे. इनमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,38,934 और महिला मतदाताओं की संख्या 1,27,480 रही, जबकि एक मतदाता थर्ड जेंडर श्रेणी से है.
आंकड़ों की तुलना करें तो 2011 में यहां केवल 1.95 लाख वोटर थे, जो 2026 तक बढ़कर 2.66 लाख से अधिक हो गए हैं. हालांकि, एक चिंताजनक पहलू लिंगानुपात में गिरावट है. 2016 में यहां प्रति 1,000 पुरुषों पर 1,000 महिला वोटर थीं, जो 2021 में घटकर 930 और 2026 में 918 रह गई हैं.
यह एक ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र है, जो पश्चिम बंगाल के पूर्ब मेदिनीपुर जिले के अंतर्गत आता है. नंदीग्राम विधानसभा सीट तमलुक लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है. यह एक सामान्य श्रेणी की सीट है. नंदीग्राम के चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं. नंदीग्राम का परिणाम न केवल यह तय करेगा कि सुवेंदु अधिकारी का किला सुरक्षित है या नहीं, बल्कि यह भी स्पष्ट करेगा कि क्या ग्रामीण बंगाल में भाजपा का दबदबा बरकरार है.