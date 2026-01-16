Mumbai BMC Elections Result 2026 Live: मुंबई का किंग कौन? कुछ ही देर में देश की सबसे अमीर नगर पालिका नतीजे होंगे सामने

भारत
देश की सबसे अमीर नगर पालिका, बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के चुनावी नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं. मुंबई के भविष्य का फैसला 227 वार्डों के चुनावी अखाड़े में होना है, जहां 1.24 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है. आज सुबह 10 बजे से मतगणना शुरु हो जाएगी.
