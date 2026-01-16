FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
Weather Update: कोहरे और शीतलहर के साथ IMD ने यूपी के लिए जारी किया बारिश का अलर्ट, ठंड और कंपकपी से नहीं मिलेगी राहत

Air India के विमान में कैसे घुस गया कंटेनर, DGCA जांच में जुटी, सामने आए चौंकाने वाला तथ्य

जुबिन गर्ग मौत मामले की सुनवाई पर हिमंत बिस्वा सरमा का रुख साफ, बोले-अदालत की प्रक्रिया का सम्मान जरूरी

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों की तकदीर सोने की कलम से लिखी होती है, जिस चीज पर रखते हैं हाथ हो जाती है उनकी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 सबसे खास IAS-IPS अफसर, हर बड़े फैसले में रहती है इनकी राय

टेस्ट, वनडे और टी20 में साल 2026 का पहला शतक लगाने वाले बल्लेबाज, इस फॉर्मेट में भारतीय बल्लेबाज का नाम

Homeभारत

भारत

Mumbai BMC Elections Result 2026 Live: मुंबई का किंग कौन? कुछ ही देर में देश की सबसे अमीर नगर पालिका नतीजे होंगे सामने

देश की सबसे अमीर नगर पालिका, बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के चुनावी नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं. मुंबई के भविष्य का फैसला 227 वार्डों के चुनावी अखाड़े में होना है, जहां 1.24 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है. आज सुबह 10 बजे से मतगणना शुरु हो जाएगी.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Jan 16, 2026, 07:33 AM IST

Mumbai BMC Elections Result 2026 Live: मुंबई का किंग कौन? कुछ ही देर में देश की सबसे अमीर नगर पालिका नतीजे होंगे सामने

Mumbai BMC Elections Result 2026 Live

Mumbai BMC Result 2026 Live Vote Counting: देश की सबसे अमीर नगर पालिका, बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के चुनावी नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं. मुंबई के भविष्य का फैसला 227 वार्डों के चुनावी अखाड़े में होना है, जहां 1.24 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है. आज सुबह 10 बजे से मतगणना शुरु हो जाएगी.
 

LIVE BLOG

    Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों की तकदीर सोने की कलम से लिखी होती है, जिस चीज पर रखते हैं हाथ हो जाती है उनकी
    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 सबसे खास IAS-IPS अफसर, हर बड़े फैसले में रहती है इनकी राय
    टेस्ट, वनडे और टी20 में साल 2026 का पहला शतक लगाने वाले बल्लेबाज, इस फॉर्मेट में भारतीय बल्लेबाज का नाम
    होम कोचिंग देकर IAS पति ने पत्नी को भी बनाया अधिकारी, जानें इस पावर कपल की सफलता और प्रेम की कहानी
    1 करोड़ की नौकरी पर लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज करोड़ों का है टर्नओवर
    धर्म
    Numerology: दिल टूटने के बाद भी लॉयल रहते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, क्या आपका बर्थडे भी है इसमें शामिल
    Magh Mela 2026: माघ मेला प्रयागराज में मकर संक्रांति पर उमड़ा आस्था का सैलाब, 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु करेंगे संगम स्नान
    Mahalakshmi Rajyog 2026: मकर संक्रांति के बाद बना रहा महालक्ष्मी राजयोग, इन 3 राशियों के जीवन में खुलेंगे तरक्की के रास्ते
    72 साल बाद क्यों बदल जाएगी मकर संक्रांति की तारीख? जनवरी में इस तारीख पर हर साल होगी खिचड़ी, नहीं रहेगा कोई कंफ्यूजन
    Shattila Ekadashi 2026: षटतिला एकादशी के अगले दिन द्वादशी पर जरूर करें तिल का दान, अश्वमेध यज्ञ का मिलता है फल
