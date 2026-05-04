Mathabhanga Vidhan Sabha Chunav Results 2026 LIVE: माथाभांगा में कांटे की टक्कर, किसके सिर सजेगा ताज?

Mathabhanga Vidhan Sabha Chunav Result 2026 Winner Live Update: कूच बिहार की माथाभांगा सीट पर 2026 विधानसभा चुनाव में सीधा मुकाबला भाजपा के निशीथ प्रमाणिक और टीएमसी के सबालू बर्मन के बीच है. हाई-प्रोफाइल प्रचार और कड़ी टक्कर ने इस सीट को खास बना दिया है.

Mathabhanga Election Result 2026 Live Updates (माथाभांगा विधानसभा रिजल्ट):** कूच बिहार जिले की अहम सीट माथाभांगा इस बार हाई-प्रोफाइल मुकाबले की वजह से सुर्खियों में है. भाजपा ने यहां पूर्व सांसद Nisith Pramanik को मैदान में उतारा है, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने Sabaloo Barman पर दांव खेला है. दोनों के बीच सीधी भिड़ंत ने इस सीट को बेहद दिलचस्प बना दिया है.

क्यों बनी हॉट सीट?

माथाभांगा में इस बार चुनावी तापमान काफी ऊंचा रहा. प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री Mamata Banerjee ने ताबड़तोड़ रैलियां कर माहौल को और गरमा दिया.

निसीथ प्रमाणिक का प्रोफाइल

निसीथ प्रमाणिक कूच बिहार लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं. दिलचस्प बात यह है कि वे 2019 से पहले तृणमूल कांग्रेस में ही थे, जिसके बाद भाजपा में शामिल हुए.

वोटिंग और काउंटिंग का अपडेट

पश्चिम बंगाल में इस बार दो चरणों में मतदान हुआ. हालांकि दक्षिण 24 परगना की फलता सीट पर पुनर्मतदान के कारण 293 सीटों की ही मतगणना 4 मई को हो रही है. माथाभांगा सीट के नतीजों पर भी सभी की नजरें टिकी हैं.