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Mathabhanga Vidhan Sabha Chunav Results 2026 LIVE: माथाभांगा में कांटे की टक्कर, किसके सिर सजेगा ताज?

Mathabhanga Vidhan Sabha Chunav Result 2026 Winner Live Update: कूच बिहार की माथाभांगा सीट पर 2026 विधानसभा चुनाव में सीधा मुकाबला भाजपा के निशीथ प्रमाणिक और टीएमसी के सबालू बर्मन के बीच है. हाई-प्रोफाइल प्रचार और कड़ी टक्कर ने इस सीट को खास बना दिया है.

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ऋतु सिंह

Updated : May 04, 2026, 10:16 AM IST

Mathabhanga Vidhan Sabha Chunav Results 2026 LIVE: माथाभांगा में कांटे की टक्कर, किसके सिर सजेगा ताज?

 Mathabhanga Vidhan Sabha Chunav Results 2026 LIVE

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Mathabhanga Election Result 2026 Live Updates (माथाभांगा विधानसभा रिजल्ट):** कूच बिहार जिले की अहम सीट माथाभांगा इस बार हाई-प्रोफाइल मुकाबले की वजह से सुर्खियों में है. भाजपा ने यहां पूर्व सांसद Nisith Pramanik को मैदान में उतारा है, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने Sabaloo Barman पर दांव खेला है. दोनों के बीच सीधी भिड़ंत ने इस सीट को बेहद दिलचस्प बना दिया है.

क्यों बनी हॉट सीट?

माथाभांगा में इस बार चुनावी तापमान काफी ऊंचा रहा. प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री Mamata Banerjee ने ताबड़तोड़ रैलियां कर माहौल को और गरमा दिया.

निसीथ प्रमाणिक का प्रोफाइल

निसीथ प्रमाणिक कूच बिहार लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं. दिलचस्प बात यह है कि वे 2019 से पहले तृणमूल कांग्रेस में ही थे, जिसके बाद भाजपा में शामिल हुए.

वोटिंग और काउंटिंग का अपडेट

पश्चिम बंगाल में इस बार दो चरणों में मतदान हुआ. हालांकि दक्षिण 24 परगना की फलता सीट पर पुनर्मतदान के कारण 293 सीटों की ही मतगणना 4 मई को हो रही है. माथाभांगा सीट के नतीजों पर भी सभी की नजरें टिकी हैं.

 

 

LIVE BLOG

  • 04 May 2026, 10:14 AM

    Mathabhanga Election Result 2026:  माथाभंगा चुनाव परिणाम: पश्चिम बंगाल सीट पर भाजपा के निशित प्रमाणिक आगे चल रहे हैं

    पश्चिम बंगाल के मथाभंगा निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के निशित प्रमाणिक मतगणना में सबसे आगे चल रहे हैं. अनुसूचित जाति श्रेणी के 40 वर्षीय उम्मीदवार इस सीट पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां मौजूदा विधायक भाजपा के ही सुशील बर्मन हैं. प्रमाणिक ने अपने हलफनामे में 16 आपराधिक मामलों की जानकारी दी है और मतगणना के दौरान उन पर कड़ी नजर रखी जा रही है. पश्चिम बंगाल की इस विधानसभा सीट से नतीजे आने के साथ ही एसयूसीआई (सी) के उम्मीदवार बिकाश बर्मन भी दावेदारों में शामिल हैं.
     
     

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  • 04 May 2026, 09:27 AM

    Mathabhanga Election Result 2026:  पश्चिम बंगाल में भाजपा बहुमत के आंकड़े से आगे चल रही है, हालांकि बहुमत का आंकड़ा अभी दूर है.

    पश्चिम बंगाल की 294 सीटों वाली विधानसभा में शुरुआती मतगणना के रुझान बताते हैं कि भाजपा 45 सीटों पर आगे चल रही है. वहीं, टीएमसी 19 सीटों पर आगे है. बहुमत का आंकड़ा 148 है, यानी अगर यही रुझान जारी रहा तो भाजपा को बहुमत हासिल करने के लिए 103 और सीटों की जरूरत होगी. अन्य पार्टियां अब तक एक-एक सीट पर आगे चल रही हैं, और अभी तक किसी भी पार्टी को बहुमत मिलने की पुष्टि नहीं हुई है.
     

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  • 04 May 2026, 09:19 AM

    Mathabhanga Election Result 2026: पश्चिम बंगाल सीट पर भाजपा के निशित प्रमाणिक आगे चल रहे हैं

    पश्चिम बंगाल के मथाभंगा में, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित क्षेत्र में मतगणना जारी है और भाजपा के निशित प्रमाणिक वर्तमान में आगे चल रहे हैं. 40 वर्षीय प्रमाणिक के खिलाफ 16 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसके चलते वे पूरे चुनाव चक्र में चर्चा का विषय बने रहे हैं. प्रमाणिक यहां के मौजूदा विधायक नहीं हैं - यह पद भाजपा के सुशील बर्मन के पास है - जिसके चलते मथाभंगा में उनका मुकाबला पश्चिम बंगाल के इस हिस्से में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाले मुकाबलों में से एक बन गया है, क्योंकि वोटों की गिनती जारी है.
     

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  • 04 May 2026, 08:57 AM

    बहरामपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026: 2021 विजेता सुब्रत मैत्रा (कंचन) और 2026 की गिनती

    2021 के विधानसभा चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी के सुब्रता मैत्रा (कंचन) ने बहरामपुर सीट 26,852 वोटों के अंतर से जीती थी. चरणबद्ध मतगणना से पता चलेगा कि 2026 में मतदान का वितरण कैसा रहेगा.
     

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  • 04 May 2026, 08:57 AM

    बहरामपुर चुनाव परिणाम 2026: बहरामपुर मतगणना में शामिल उम्मीदवारों से मिलें

    बहरामपुर में चुनाव लड़ रहे प्रमुख उम्मीदवारों में अधीर रंजन चौधरी (कांग्रेस), नारू गोपाल मुखर्जी (टीएमसी), संतोष बिस्वास (बीएसपी) और सुब्रता मैत्रा (कंचन) (भाजपा) शामिल हैं. मतगणना आगे बढ़ने के साथ-साथ चरण-वार अपडेट से पता चलेगा कि इन उम्मीदवारों के बीच वोटों का वितरण कैसा रहा है.
     

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  • 04 May 2026, 08:47 AM

    बहरामपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026: अधीर रंजन चौधरी का प्रदर्शन कैसा चल रहा है? बहरामपुर की मतगणना पर नजरें टिकी हैं.

    कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अधीर रंजन चौधरी उन 13 उम्मीदवारों में से एक हैं जिनके वोटों की गिनती 4 मई को बहरामपुर में की जा रही है. मतगणना आगे बढ़ने के साथ, चरणबद्ध आंकड़े दिखाएंगे कि निर्वाचन क्षेत्र में उनका प्रदर्शन कैसा रहा है.
     

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  • 04 May 2026, 08:46 AM

    Baharampur Election Result 2026: मथाभंगा से कौन चुनाव लड़ रहा है - उम्मीदवारों की सूची

    मथाभंगा से चुनाव लड़ रहे प्रमुख उम्मीदवारों में क्षितेंद्र नाथ बर्मन (कांग्रेस), खागेन चंद्र बर्मन (सीपीएम), निशित प्रमाणिक (भाजपा) और मृत्युंजय बिस्वास (बीएसपी) शामिल हैं. मतगणना आगे बढ़ने के साथ-साथ चरण-वार अपडेट से पता चलेगा कि इन उम्मीदवारों के बीच वोटों का वितरण कैसा रहा है.

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  • 04 May 2026, 08:46 AM

    Baharampur Election Result 2026: मथाभंगा में 2021 के परिणाम और 4 मई को हुई मतगणना

    2021 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सुशील बर्मन ने माथाभंगा सीट 26,382 वोटों के अंतर से जीती थी. चरणबद्ध मतगणना से पता चलेगा कि 2026 में मतदान का वितरण कैसा रहेगा.
     
     

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  • 04 May 2026, 08:44 AM

    Baharampur Election Result 2026: पश्चिम बंगाल में मतगणना का दिन: मतगणना में मथाभंगा का महत्वपूर्ण क्षण
    पश्चिम बंगाल में मतगणना के दिन 294 निर्वाचन क्षेत्रों के परिणाम घोषित किए गए हैं, जिनमें माथाभंगा सीट भी शामिल है जिस पर कड़ी नजर रखी जा रही है. डाले गए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और चरणबद्ध मतगणना से राज्यव्यापी स्थिति का पता चलेगा.
     

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  • 04 May 2026, 08:15 AM

    Mathabhanga Vidhan Sabha Chunav Results 2026 LIVE Updates: पश्चिम बंगाल में मतगणना जारी है. शुरुआती रुझानों में बीजेपी 14 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि टीएमसी 10 सीटों पर आगे चल रही है.

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  • 04 May 2026, 08:04 AM

    Mathabhanga Vidhan Sabha Chunav Results 2026 LIVE Updates: पश्चिम बंगाल में मतगणना शुरू हो चुकी है और थोड़ी ही देर में शुरुआती रुझान सामने आने लगेंगे.

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  • 04 May 2026, 07:49 AM

    LIVE Updates

    **सुबह 6:43 बजे:** मतगणना शुरू होने से पहले सभी काउंटिंग सेंटरों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. पूरे राज्य में काउंटिंग स्थलों को हाई-सिक्योरिटी जोन में बदला गया है और केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है.

    👉 माथाभांगा सीट के ताजा रुझान और नतीजों के लिए जुड़े रहें…

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