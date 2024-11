20 Nov 2024, 7:31 AM

Assembly Elections 2024: अजित पवार ने डाला वोट

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बारामती विधानसभा क्षेत्र से एनसीपी उम्मीदवार सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर लगे आरोपों पर अजित पवार ने कहा, 'जो भी ऑडियो क्लिप दिखाई जा रही है, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैंने इन दोनों के साथ काम किया है. उनमें से एक मेरी बहन है और दूसरा वह व्यक्ति है जिसके साथ मैंने बहुत काम किया है. ऑडियो क्लिप में उनकी आवाज है,लमैं उनकी आवाज से पता लगा सकता हूं. जांच की जाएगी और सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा.'



