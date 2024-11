मुंबा देवी विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना उम्मीदवार शाइना एनसी कहती हैं, "जिस तरह से एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फड़नवीस और अजीत पवार ने इन ढाई वर्षों में काम किया है, उससे एक बात स्पष्ट है कि लोगों ने उनके काम के आधार पर वोट दिया है. यह इतिहास होगा, क्योंकि यह आज हैट्रिक होगी."

Mumbai | Shiv Sena candidate from Mumba Devi assembly constituency, Shaina NC says, "The way Eknath Shinde, Devendra Fadnavis and Ajit Pawar have worked in these two and half years, one thing is clear that people have voted based on their work. It will be history as it will be a… https://t.co/b3wt3m9JMU pic.twitter.com/4X8rbi4vQW