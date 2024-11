महाराष्ट्र में वोटों की गिनती से पहले, वडाला से शिवसेना (UBT) उम्मीदवार श्रद्धा जाधव का कहना है, 'नतीजे आज आएंगे. हमारी जीत निश्चित है, आप इसे देखेंगे. महा विकास अघाड़ी सरकार बनाएगी.'

#WATCH | Mumbai: Ahead of the counting of votes for #MaharashtraElection2024, Shiv Sena (UBT) candidate from Wadala, Shraddha Jadhav says, "Results will come out today. Our victory is certain, you will see it...Maha Vikas Aghadi will form the Government." pic.twitter.com/deIn8IBRQC