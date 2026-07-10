Live: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर PM मोदी, देश के इन राज्यों में बाढ़ के हालात, दिनभर की बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ

10 Jul 2026, 09:43 AM

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर PM Modi

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे के आखिरी दिन मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर शेन वार्न स्टैंड का दौरा किया. इस मौके पर उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज भी मौजूद थे. उन्होंने कहा- 'मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की पवित्र धरती पर आपका फिर से स्वागत है. यह टेस्ट क्रिकेट की जन्मभूमि है और ऑस्ट्रेलिया-भारत के बीच कई यादगार मुकाबलों का गवाह रहा है. महज दो साल पहले ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय प्रशंसकों ने 90 साल पुराना उपस्थिति का रिकॉर्ड तोड़ा था. पांच दिनों में बॉर्डर गावस्कर सीरीज का चौथा टेस्ट देखने के लिए 3,70,000 लोग इन गेटों से होकर गुजरे. यही हमारे बीच की प्रतिद्वंद्विता का जुनून और सम्मान है.



