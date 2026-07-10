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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

Live: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर PM मोदी, देश के इन राज्यों में बाढ़ के हालात, दिनभर की बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ

दिनभर की देश-दुनिया की बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए डीएनए हिंदी की इस लाइव ब्लॉग के साथ....

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Jaya Pandey

Updated : Jul 10, 2026, 10:15 AM IST

Live: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर PM मोदी, देश के इन राज्यों में बाढ़ के हालात, दिनभर की बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ

दिनभर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए डीएनए हिंदी के साथ... (Image Credit: ANI)

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पीएम नरेंद्र मोदी फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं और आज 10 जुलाई को यह उनकी यात्रा का तीसरा दिन है. इसके बाद वह न्यूजीलैंड के लिए रवाना होंगे. पीएम मोदी ने शुक्रवार को तिहासिक मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम पहुंचे और वहां खिलाड़ियों से मुलाकात की. वहीं, मानसून की बारिश से देश के कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं. प्रशासन और राहत बचाव की टीमें पूरी तरह से मुस्तैद हैं. दिनभर की बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए डीएनए हिंदी के साथ...

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  • 10 Jul 2026, 10:15 AM

    तमिलनाडु CM जोसेफ विजय का करूर दौरा

    तमिलनाडु CM जोसेफ विजय करूर के लिए रवाना हुए. करूर में वे सरकारी और पार्टी के कार्यक्रमों में भाग लेंगे और जनता के लिए कई कल्याणकारी परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे. वे करूर त्रासदी के पीड़ितों के परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र देंगे और एटलस ग्राउंड में आयोजित होने वाले टीवीके पार्टी के एक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे. 

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  • 10 Jul 2026, 09:57 AM

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    मानसून की बारिश के बाद जलमग्न हुई दिल्ली की गाजीपुर मंडी. वहीं पहाड़ी इलाकों में भी बारिश का प्रकोप जारी है. उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी दोनों इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है.

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  • 10 Jul 2026, 09:54 AM

    सड़क दुर्घटना में 5 अमरनाथ यात्री घायल

    जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर तोल्डी नाले के पास एक दुर्घटना में पांच अमरनाथ तीर्थयात्री घायल हो गए. ये तीर्थयात्री जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से पहलगाम जा रहे थे. घायलों को तुरंत उधमपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया. फिलहाल उनका इलाज चल रहा है.

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  • 10 Jul 2026, 09:43 AM

    मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर PM Modi

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे के आखिरी दिन मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर शेन वार्न स्टैंड का दौरा किया. इस मौके पर उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज भी मौजूद थे. उन्होंने कहा- 'मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की पवित्र धरती पर आपका फिर से स्वागत है. यह टेस्ट क्रिकेट की जन्मभूमि है और ऑस्ट्रेलिया-भारत के बीच कई यादगार मुकाबलों का गवाह रहा है. महज दो साल पहले ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय प्रशंसकों ने 90 साल पुराना उपस्थिति का रिकॉर्ड तोड़ा था. पांच दिनों में बॉर्डर गावस्कर सीरीज का चौथा टेस्ट देखने के लिए 3,70,000 लोग इन गेटों से होकर गुजरे. यही हमारे बीच की प्रतिद्वंद्विता का जुनून और सम्मान है.

     

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