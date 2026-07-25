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ABVP के कार्यकर्ता से लेकर देश के शिक्षा मंत्री तक, जानिए कैसा रहा धर्मेंद्र प्रधान का राजनीतिक सफर

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ये ब्रिज नहीं हमारा गौरव... क्या है 111 साल पुराने पंबन ब्रिज की कहानी जिसे टूटता देख दुख से भर गए लोग?

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

Live: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, पीएम मोदी को भेजा त्यागपत्र, जानिए हर लेटेस्ट अपडेट

जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी और छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा कि मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं. 

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Shivendra Rai

Updated : Jul 25, 2026, 04:59 PM IST

Live: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, पीएम मोदी को भेजा त्यागपत्र, जानिए हर लेटेस्ट अपडेट

धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री मोदी को भेज दिया है. (फोटो-ANI) 

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Dharmendra Pradhan steps down Live news: जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी और छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा कि मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं. 

जंतर-मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन का जिक्र करते हुए प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है. यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है. उन्होंने कहा कि देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें, इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री मोदी को भेज दिया है.

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LIVE BLOG

  • 25 Jul 2026, 04:27 PM

    दिल्ली पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की

     

     

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  • 25 Jul 2026, 04:22 PM

     केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, "जो हमारी मांगें थीं, देश के नौजवानों की मांगें थी, राहुल गांधी ने उन मांगों को हर मंच पर रखा. उन मांगों में से एक आज पूरी हुई है कि एक प्रतीक चला गया लेकिन 20 जुलाई को जो हिंसा हुई, उसकी जवाबदेही तय करना आवश्यक है."

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  • 25 Jul 2026, 04:21 PM

    केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास और राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रंका के साथ बातचीत के तीसरे दौर की बैठक की.

     

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  • 25 Jul 2026, 03:46 PM

    केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देने के बाद एक्स पर अपना बायो चेंज कर दिया है. धर्मेंद्र प्रधान ने अपने परिचय में अब सिर्फ एमपी, संबलपुर लिखा है. 

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  • 25 Jul 2026, 03:14 PM

    अभिजीत दिपके ने कहा- कॉकरोच से पंगा न लें.

    केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दिपके ने कहा कि "डरने की कोई जरूरत नहीं है. यह लोकतंत्र है. उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन हमारी दो और मांगें हैं. हम ऐसे ही नहीं मानेंगे. धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दे दिया है। लेकिन जिन बच्चों ने आत्महत्या की, उनके परिवारों को एक करोड़ रुपये का मुआवज़ा मिलना चाहिए. और दूसरी बात, 20 तारीख को जिन पुलिस वालों ने गुंडागर्दी की, उन पुलिस अधिकारियों के ख़िलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. याद रखें, कॉकरोच से पंगा न लें."

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  • 25 Jul 2026, 03:13 PM

    अभी जंतर-मंतर से नहीं हटेंगे प्रदर्शनकारी

     

     

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