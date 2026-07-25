Live: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, पीएम मोदी को भेजा त्यागपत्र, जानिए हर लेटेस्ट अपडेट

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जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी और छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा कि मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं.
Dharmendra Pradhan steps down Live news: जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी और छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा कि मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं.
जंतर-मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन का जिक्र करते हुए प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है. यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है. उन्होंने कहा कि देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें, इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री मोदी को भेज दिया है.
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#WATCH | दिल्ली | स्पेशल कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (कानून-व्यवस्था, ज़ोन-I) देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा, "हम अभी लोगों के हटने पर नज़र रख रहे हैं। लोग पहले ही हटने लगे हैं। हम लोगों से शांत रहने और शांति से जाने का अनुरोध करते हैं। हम सभी से कानून और व्यवस्था की कोई दिक्कत न पैदा करने… pic.twitter.com/qErtyjNBCR— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 25, 2026
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, "जो हमारी मांगें थीं, देश के नौजवानों की मांगें थी, राहुल गांधी ने उन मांगों को हर मंच पर रखा. उन मांगों में से एक आज पूरी हुई है कि एक प्रतीक चला गया लेकिन 20 जुलाई को जो हिंसा हुई, उसकी जवाबदेही तय करना आवश्यक है."
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास और राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रंका के साथ बातचीत के तीसरे दौर की बैठक की.
Delhi | Union Ministers JP Nadda and Jitendra Singh hold third round of talks with Cockroach Janta Party's Chief Spokesperson Saurav Das and its National Spokesperson Ashutosh Ranka. pic.twitter.com/MbVp9y4c4m— ANI (@ANI) July 25, 2026
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दिपके ने कहा कि "डरने की कोई जरूरत नहीं है. यह लोकतंत्र है. उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन हमारी दो और मांगें हैं. हम ऐसे ही नहीं मानेंगे. धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दे दिया है। लेकिन जिन बच्चों ने आत्महत्या की, उनके परिवारों को एक करोड़ रुपये का मुआवज़ा मिलना चाहिए. और दूसरी बात, 20 तारीख को जिन पुलिस वालों ने गुंडागर्दी की, उन पुलिस अधिकारियों के ख़िलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. याद रखें, कॉकरोच से पंगा न लें."
अभी जंतर-मंतर से नहीं हटेंगे प्रदर्शनकारी
#WATCH दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा, "हमें दोपहर 3:30 बजे बुलाया गया है। जब तक हमारी सभी मांगें पूरी नहीं हो जातीं और वे उन्हें लिखकर नहीं देते, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी जीत है।" pic.twitter.com/ugliAEekAR— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 25, 2026