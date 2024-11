चुनाव नतीजों पर झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी कहते हैं, "हमें यकीन है कि हम बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ सरकार बनाएंगे और 51 से ज्यादा सीटें हासिल करेंगे. लोगों ने एनडीए को वोट दिया है क्योंकि वे मौजूदा सरकार के भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं."

#WATCH | Ranchi | On election results, Jharkhand BJP president Babulal Marandi says, "We are sure that we will form the govt with BJP led NDA will get more than 51 seats. People have voted for NDA as they are fed up with the current government's corruption..."