रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के कार्यालय के बाहर का दृश्य है. झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना आज होगी. सभी 81 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है.

#WATCH | Outside visuals from Jharkhand Mukti Morcha's (JMM's) office in Ranchi



Counting for #JharkhandElections2024 to take place today. The fate of candidates on all 81 Assembly seats is to be decided. pic.twitter.com/UGySQtkdJt