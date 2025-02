दिल्ली की चर्चित पटपड़गंज विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बड़ी जीत दर्ज की है. भाजपा प्रत्याशी रवींद्र सिंह नेगी ने आम आदमी पार्टी (AAP) के उम्मीदवार अवध ओझा को भारी अंतर से हराकर सीट पर कब्जा जमाया. शुरुआती रुझानों में अवध ओझा पिछड़ते नजर आ रहे थे और अंततः भाजपा ने इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया. कांग्रेस ने इस सीट से अनिल कुमार को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन वे खास प्रभाव नहीं डाल सके.



अवध ओझा ने मानी अपनी हार

दिल्ली की हॉट सीट पटपड़गंज विधानसभा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अवध ओझा ने अपनी हार स्वीकार करते हुए कहा, 'यह मेरी व्यक्तिगत हार है. मैं लोगों से जुड़ नहीं सका... मैं जनता से मिलूंगा और अगला चुनाव यहीं से लड़ूंगा.

#WATCH | AAP candidate from Patparganj seat Avadh Ojha concedes his defeat, says, "It's my personal defeat. I couldn't connect to people... I'll meet the people and will contest the next election from here." pic.twitter.com/6UbhMljzPS