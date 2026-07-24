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LIVE: कैबिनेट मीटिंग में पेपर लीक से जुड़े मसौदे पर चर्चा करेंगे PM मोदी, सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने के बीच CJP का देशभर में विरोध प्रदर्शन

नीट पेपर लीक और परीक्षाओं में हो रही अनियमितताओं को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है. वहीं, दूसरी ओर पीएम मोदी आज कैबिनेट मीटिंग में पेपर लीक से जुड़े मसौदे पर चर्चा करेंगे. जानें अपडेट्स...

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Jaya Pandey

Updated : Jul 24, 2026, 12:20 PM IST

LIVE: कैबिनेट मीटिंग में पेपर लीक से जुड़े मसौदे पर चर्चा करेंगे PM मोदी, सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने के बीच CJP का देशभर में विरोध प्रदर्शन

कॉकरोच जनता पार्टी का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन Live (Image Credit: ANI)

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TRENDING NOW

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर वीडियो जारी कर बताया कि सरकार पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है. फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को लेकर विभागों ने मसौदा दे दिया है, जिस पर आज, 24 जुलाई को कैबिनेट मीटिंग में चर्चा की जाएगी. इसके बाद इस विधेयक को संसद में जल्द से जल्द पारित करवाया जाएगा. इन सबके बीच, सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में भूख हड़ताल खत्म कर दी है. कॉकरोच जनता पार्टी ने देशव्यापी आंदोलन का आह्वान भी किया है. इस पूरे मामले पर पल-पल की अपडेट्स के लिए बने रहें डीएनए हिंदी के साथ...

LIVE BLOG

  • 24 Jul 2026, 12:17 PM

    DU ने अपने स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट में शामिल होने से किया मना, कांग्रेस सांसद ने बताया लोकतंत्र के खिलाफ

    दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स से सीजेपी के विरोध प्रदर्शनों से दूर रहने के लिए कहा है. इस पर कांग्रेस सांसद जेबी माथेर ने कहा, 'दिल्ली यूनिवर्सिटी का रुख बेहद अनुचित और लोकतंत्र के खिलाफ है. छात्रों को विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने, अपनी राय व्यक्त करने और सवाल पूछने का अधिकार होना चाहिए.'

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  • 24 Jul 2026, 12:12 PM

    '...तो देश को सही संदेश नहीं जाएगा', लोकसभा में बोले किरण रिजीजू

    12 बजे तक स्थगित होने के बाद दोबारा शुरू हुई लोकसभा का कार्यवाही में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजीजू ने कहा- 'मैंने आज एक बार फिर केसी वेणुगोपाल जी से अनुरोध किया है. जब हम सभी इस बात से सहमत हैं कि NEET पर चर्चा होनी चाहिए. प्रधानमंत्री ने देश को आश्वासन दिया है. सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल तोड़कर चर्चा की मांग की है. अगर हम चर्चा नहीं करते हैं, तो इससे देश को सही संदेश नहीं जाएगा.'

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  • 24 Jul 2026, 11:02 AM

    धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक धरना जारी रखेगी सीजेपी

    सीजेपी के फाउंडर और चीफ अभिजीत दिपके ने कहा, 'धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जंतर-मंतर पर हमारा धरना जारी रहेगा. हमें बहुत राहत मिली है कि सोनम वांगचुक ने 26 दिनों से अधिक समय से चल रही अपनी भूख हड़ताल तोड़ दी है. उनकी जान खतरे में है.'

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  • 24 Jul 2026, 10:59 AM

    दिल्ली हाई कोर्ट करेगा सुनवाई

    दिल्ली हाई कोर्ट आज एक पीआईएल पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है जिसमें केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें सेंट्रल दिल्ली के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं. इन इलाकों में जंतर-मंतर के आसपास के इलाके भी शामिल हैं, जहां छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

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  • 24 Jul 2026, 10:53 AM

    'धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक नहीं रुकेगा प्रदर्शन'

    सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा, 'जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा. रात 12:30 बजे  पीएम को एक वीडियो जारी करना पड़ा जिसका मतलब है कि दबाव बहुत ज्यादा है. पीएम मोदी ने कहा कि वे सख्त कार्रवाई करेंगे लेकिन सबसे सख्त कार्रवाई तो धर्मेंद्र प्रधान को हटाना ही है. इसके बाद ही हम मानेंगे कि आप भारत के युवाओं को लेकर गंभीर हैं.  दोपहर 12:30 बजे CCI में जेपी नड्डा के साथ बैठक होगी. उससे पहले सुबह 11 बजे हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे.'

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  • 24 Jul 2026, 10:49 AM

    संसद में होगी कैबिनेट मीटिंग

    पीएम मोदी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट मीटिंग आज दोपहर 1 बजे संसद में होगी.

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  • 24 Jul 2026, 10:45 AM

    केंद्रीय कानून मंत्री ने क्या कहा?

    केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, 'पीएम मोदी ने फैसला लिया है कि पेपर लीक से जुड़े जो मामले अदालतों में पेंडिंग हैं, उनकी सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा, जिससे डे टू डे बेसिस पर सुनवाई होगी और युवाओं को न्याय मिलेगा.'

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  • 24 Jul 2026, 09:38 AM

    संसद में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन

    संसद में कांग्रेस और विपक्ष के सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग की.

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  • 24 Jul 2026, 09:35 AM

    जंतर-मंतर पर कुछ ऐसा है हाल

    दिल्ली के जंतर-मंतर से की तस्वीर. सीजेपी का विरोध प्रदर्शन जारी है. सीजेपी प्रतिनिधिमंडल आज दोपहर 12:30 बजे केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेगा. एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने अपनी 26 दिन की भूख हड़ताल खत्म कर दी है और फिलहाल गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं.

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  • 24 Jul 2026, 09:31 AM

    दिल्ली मेट्रो के 17 स्टेशन रहेंगे बंद

    दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर सुरक्षा संबंधी कारणों से डीएमआरसी ने आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 स्टेशनों को बंद कर दिया है.  हालांकि, राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी.

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  • 24 Jul 2026, 09:23 AM

     सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत के बाद तोड़ा अनशन

    एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने अपने सोशल मीडिया हैडल एक्स पर एक वीडियो जारी कर कहा- 'आज अपने अनशन के 26वें दिन मैं काफी अहम खबर शेयर करना चाहता हूं. अभी कुछ देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह आए. लद्दाख के भी कई बड़े नेता आए. सरकार की ओर से आए मंत्रियों ने भी हमें लिखित आश्वासन दिया है. 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हमारे छात्रों और युवाओं को, 20 जुलाई को संसद चलो मार्च में भाग लेने वालों के खिलाफ कोई एफआईआर या कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी. पेपर लीक की वजह से जान गंवाने वाले 20 से ज्यादा बच्चों को उचित मुआवजा दिया जाएगा. इस मुद्दे पर और शिक्षा एऔर परीक्षाओं में सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए संसद में चर्चा और बहस होगी. '

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  • 24 Jul 2026, 09:16 AM

    सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन

    एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने मेदांता अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और  डॉ. जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में अपना भूख हड़ताल खत्म किया. 

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  • 24 Jul 2026, 09:12 AM

    सीजेपी ने दोहराई अपनी चार मांगें

    सीजेपी की प्रवक्ता वैष्णवी गौर ने बताया, 'सरकार एक न्यूट्रल जगह पर हमसे मुलाकात के लिए तैयार हो गई है. हम अपनी मांगें रखेंगे, जिन पर हम पहले दिन से डटे हुए हैं. हमारी चार मांगे हैं. धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा. पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजा और निर्दोष प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर रद्द की जानी चाहिए.'

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  • 24 Jul 2026, 09:10 AM

    सीजेपी की केंद्रीय मंत्रियों से होगी मुलाकात

    सीजेपी के प्रतिनिधि आज दोपहर  12:30 बजे केंद्र सरकार के मंत्रियों से करेंगे मुलाकात.

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  • 24 Jul 2026, 09:04 AM

    पीएम मोदी आज करेंगे कैबिनेट मीटिंग

    पीएम मोदी ने 23 जुलाई को देर रात एक वीडियो जारी कर कहा, 'कल की कैबिनेट मीटिंग में पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीनों में कई सख्त कदम उठाए गए हैं. दोषियों को पकड़ लिया गया है और वे जेल में पड़े हैं. हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना था कि छात्रों का साल बर्बाद न हो. सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया कि 22 लाख छात्र कम से कम समय पर अपनी परीक्षा दे पाएं. 19 जुलाई को रिजल्ट भी आ गया. मैंने आज विभागों को फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्देश दिया. विभागों ने मुझे देर रात मसौदा दे दिया. इस मसौदे पर कल कैबिनेट में चर्चा की जाएगी. कैबिनेट के सहयोगियों के सुझाव के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा. संसद का दूसरा सप्ताह सोमवार से शुरू हो रहा है इसलिए इस बिल को सदन में जल्द से जल्द पारित करवाने का प्रयास किया जाएगा.'

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