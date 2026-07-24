LIVE: कैबिनेट मीटिंग में पेपर लीक से जुड़े मसौदे पर चर्चा करेंगे PM मोदी, सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने के बीच CJP का देशभर में विरोध प्रदर्शन

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नीट पेपर लीक और परीक्षाओं में हो रही अनियमितताओं को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है. वहीं, दूसरी ओर पीएम मोदी आज कैबिनेट मीटिंग में पेपर लीक से जुड़े मसौदे पर चर्चा करेंगे. जानें अपडेट्स...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर वीडियो जारी कर बताया कि सरकार पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है. फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को लेकर विभागों ने मसौदा दे दिया है, जिस पर आज, 24 जुलाई को कैबिनेट मीटिंग में चर्चा की जाएगी. इसके बाद इस विधेयक को संसद में जल्द से जल्द पारित करवाया जाएगा. इन सबके बीच, सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में भूख हड़ताल खत्म कर दी है. कॉकरोच जनता पार्टी ने देशव्यापी आंदोलन का आह्वान भी किया है. इस पूरे मामले पर पल-पल की अपडेट्स के लिए बने रहें डीएनए हिंदी के साथ...
दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स से सीजेपी के विरोध प्रदर्शनों से दूर रहने के लिए कहा है. इस पर कांग्रेस सांसद जेबी माथेर ने कहा, 'दिल्ली यूनिवर्सिटी का रुख बेहद अनुचित और लोकतंत्र के खिलाफ है. छात्रों को विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने, अपनी राय व्यक्त करने और सवाल पूछने का अधिकार होना चाहिए.'
#WATCH | Delhi | Delhi University (DU) asks students to stay away from CJP protests; Congress MP Jebi Mather says, "Delhi University's stand is very inappropriate and against democracy. Students should have the right to participate in protests, voice their opinion and also ask… pic.twitter.com/8CuqkrNd1u— ANI (@ANI) July 24, 2026
12 बजे तक स्थगित होने के बाद दोबारा शुरू हुई लोकसभा का कार्यवाही में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजीजू ने कहा- 'मैंने आज एक बार फिर केसी वेणुगोपाल जी से अनुरोध किया है. जब हम सभी इस बात से सहमत हैं कि NEET पर चर्चा होनी चाहिए. प्रधानमंत्री ने देश को आश्वासन दिया है. सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल तोड़कर चर्चा की मांग की है. अगर हम चर्चा नहीं करते हैं, तो इससे देश को सही संदेश नहीं जाएगा.'
सीजेपी के फाउंडर और चीफ अभिजीत दिपके ने कहा, 'धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जंतर-मंतर पर हमारा धरना जारी रहेगा. हमें बहुत राहत मिली है कि सोनम वांगचुक ने 26 दिनों से अधिक समय से चल रही अपनी भूख हड़ताल तोड़ दी है. उनकी जान खतरे में है.'
#WATCH | Delhi: Founding President of Cockroach Janta Party, Abhijeet Dipke says, "Our dharna at Jantar Mantar will continue until Dharmendra Pradhan resigns. We are very relieved that Sonam Wangchuk has broken his hunger strike as it had been more than 26 days. His life is… pic.twitter.com/SSyJANfcXA— ANI (@ANI) July 24, 2026
दिल्ली हाई कोर्ट आज एक पीआईएल पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है जिसमें केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें सेंट्रल दिल्ली के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं. इन इलाकों में जंतर-मंतर के आसपास के इलाके भी शामिल हैं, जहां छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.
सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा, 'जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा. रात 12:30 बजे पीएम को एक वीडियो जारी करना पड़ा जिसका मतलब है कि दबाव बहुत ज्यादा है. पीएम मोदी ने कहा कि वे सख्त कार्रवाई करेंगे लेकिन सबसे सख्त कार्रवाई तो धर्मेंद्र प्रधान को हटाना ही है. इसके बाद ही हम मानेंगे कि आप भारत के युवाओं को लेकर गंभीर हैं. दोपहर 12:30 बजे CCI में जेपी नड्डा के साथ बैठक होगी. उससे पहले सुबह 11 बजे हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे.'
#WATCH | Delhi | Cockroach Janta Party (CJP) National Spokesperson Ashutosh Ranka says, "We want to make it very clear that until Dharmendra Pradhan resigns, the protest at Jantar Mantar will continue. At 1230 am, the PM had to release a video, which means the pressure is high.… pic.twitter.com/UFloNns8P2— ANI (@ANI) July 24, 2026
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, 'पीएम मोदी ने फैसला लिया है कि पेपर लीक से जुड़े जो मामले अदालतों में पेंडिंग हैं, उनकी सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा, जिससे डे टू डे बेसिस पर सुनवाई होगी और युवाओं को न्याय मिलेगा.'
#WATCH | Delhi: Union Law Minister Arjun Ram Meghwal says, "The Prime Minister decided yesterday that the cases related to paper leaks, which are pending in the courts, will be heard by setting up specially designated fast-track courts, which will hear them on a day-to-day basis,… pic.twitter.com/TZD9zcHwP4— ANI (@ANI) July 24, 2026
संसद में कांग्रेस और विपक्ष के सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग की.
#WATCH | Delhi | Congress and Opposition MPs in Parliament protest against PM Modi and demand that he remove Union Education Minister Dharmendra Pradhan pic.twitter.com/u72rDA5yH6— ANI (@ANI) July 24, 2026
दिल्ली के जंतर-मंतर से की तस्वीर. सीजेपी का विरोध प्रदर्शन जारी है. सीजेपी प्रतिनिधिमंडल आज दोपहर 12:30 बजे केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेगा. एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने अपनी 26 दिन की भूख हड़ताल खत्म कर दी है और फिलहाल गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं.
#WATCH | Delhi: Latest visuals this morning from Jantar Mantar where CJP (Cockroach Janta Party) continues its protest.— ANI (@ANI) July 24, 2026
The CJP delegation will meet with the Union ministers today at 12.30 PM.
Activist Sonam Wangchuk has ended his 26-day hunger strike and is currently in a… pic.twitter.com/0OmgXX1rSS
दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर सुरक्षा संबंधी कारणों से डीएमआरसी ने आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 स्टेशनों को बंद कर दिया है. हालांकि, राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी.
Service Update— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) July 23, 2026
Below mentioned Metro stations will be closed from 07:30 AM tomorrow (24th July, 2026) till further instructions. However, Interchange facility shall remain available at Rajiv Chowk, Mandi House and Central Secretariat.
1. Lok Kalyan Marg
2. Rajiv Chowk
3.…
एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने अपने सोशल मीडिया हैडल एक्स पर एक वीडियो जारी कर कहा- 'आज अपने अनशन के 26वें दिन मैं काफी अहम खबर शेयर करना चाहता हूं. अभी कुछ देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह आए. लद्दाख के भी कई बड़े नेता आए. सरकार की ओर से आए मंत्रियों ने भी हमें लिखित आश्वासन दिया है. 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हमारे छात्रों और युवाओं को, 20 जुलाई को संसद चलो मार्च में भाग लेने वालों के खिलाफ कोई एफआईआर या कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी. पेपर लीक की वजह से जान गंवाने वाले 20 से ज्यादा बच्चों को उचित मुआवजा दिया जाएगा. इस मुद्दे पर और शिक्षा एऔर परीक्षाओं में सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए संसद में चर्चा और बहस होगी. '
END OF HUNGER... BEGINNING OF ACCOUNTABILITY...!— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 24, 2026
Sonam Wangchuk ends his fast after 26 days upon getting assurance from the government and members of parliament of all political parties that the issue of accountability in the failing examination system will be discussed on the… pic.twitter.com/0C9YX5VlsL
सीजेपी की प्रवक्ता वैष्णवी गौर ने बताया, 'सरकार एक न्यूट्रल जगह पर हमसे मुलाकात के लिए तैयार हो गई है. हम अपनी मांगें रखेंगे, जिन पर हम पहले दिन से डटे हुए हैं. हमारी चार मांगे हैं. धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा. पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजा और निर्दोष प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर रद्द की जानी चाहिए.'
#WATCH | Delhi: CJP spokesperson Vaishnavi Gaur says, "The government has agreed to meet us at a neutral place. We will be putting our demands, which we have been consistent with from the first day. The four demands: Dharmendra Pradhan's resignation. Second is compensation for… pic.twitter.com/pt0bsQMPZX— ANI (@ANI) July 24, 2026
पीएम मोदी ने 23 जुलाई को देर रात एक वीडियो जारी कर कहा, 'कल की कैबिनेट मीटिंग में पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीनों में कई सख्त कदम उठाए गए हैं. दोषियों को पकड़ लिया गया है और वे जेल में पड़े हैं. हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना था कि छात्रों का साल बर्बाद न हो. सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया कि 22 लाख छात्र कम से कम समय पर अपनी परीक्षा दे पाएं. 19 जुलाई को रिजल्ट भी आ गया. मैंने आज विभागों को फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्देश दिया. विभागों ने मुझे देर रात मसौदा दे दिया. इस मसौदे पर कल कैबिनेट में चर्चा की जाएगी. कैबिनेट के सहयोगियों के सुझाव के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा. संसद का दूसरा सप्ताह सोमवार से शुरू हो रहा है इसलिए इस बिल को सदन में जल्द से जल्द पारित करवाने का प्रयास किया जाएगा.'
More strict actions against paper leaks to come in tomorrow’s Cabinet! pic.twitter.com/NRysBukk5U— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026