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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

Live: CJP का विरोध प्रदर्शन जारी, जंतर-मंतर पर फिर हुई झड़प, ACP समेत कई पुलिसकर्मी घायल

CJP Protest Live Updates: दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, जहां कार्यकर्ता शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Jul 23, 2026, 09:32 AM IST

Live: CJP का विरोध प्रदर्शन जारी, जंतर-मंतर पर फिर हुई झड़प, ACP समेत कई पुलिसकर्मी घायल

कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन (Image Source- ANI)

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जंतर-मंतर पर गुरुवार (23 जुलाई) को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का धरना जारी रहा. पार्टी कार्यकर्ता शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से पद छोड़ने की मांग पर लगातार अड़े हुए हैं. उधर, बुधवार को संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने राहुल गांधी के नेतृत्व में काले कपड़े पहनकर सरकार के रवैये पर कड़ा एतराज जताया. इस बीच, अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक से अनशन समाप्त करने की गुजारिश करने विपक्षी नेताओं का एक दल मेदांता पहुंचा. यहां पढ़िए इस खबर से जुड़ी हर बड़ी अपडेट.

LIVE BLOG

  • 23 Jul 2026, 09:31 AM

    पेपर लीक के मामले पर पीएम मोदी का पोस्ट- 

     

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  • 23 Jul 2026, 08:41 AM

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, "हमारे युवाओं की भलाई और उनके भविष्य से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है. हमने पेपर लीक में शामिल लोगों को जल्द और कड़ी सज़ा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का फ़ैसला किया है. संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में सभी ज़रूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं. यह छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे हमारे कदमों की कड़ी का ही एक हिस्सा है. जो लोग हमारे युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा."

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  • 23 Jul 2026, 08:39 AM

    दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दिपके ने कहा, "मैंने लाठीचार्ज के बारे में पहले ही बात की है. यह बहुत बेरहम था, और जिन पुलिस अधिकारियों ने इसे अंजाम दिया, हम उन्हें कोर्ट ले जाएंगे. आज हमारे विरोध प्रदर्शन का 34वां दिन है. सोनम सर की भूख हड़ताल जारी है. आज उनकी भूख हड़ताल का 26वां दिन है, इसलिए हमारी मांगें पूरी होने तक हमारा विरोध जारी रहेगा. लेकिन हम सोनम सर से अपनी भूख हड़ताल खत्म करने का अनुरोध कर रहे हैं क्योंकि हम उनकी जान नहीं गंवा सकते."

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  • 23 Jul 2026, 08:02 AM

    कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जे.पी. नड्डा द्वारा देर शाम आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस, राहुल गांधी द्वारा मोदी सरकार की तीखी और सीधे खुलासों के जवाब में आई है. यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि सरकार की बौखलाहट लगातार बढ़ती जा रही है. पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल "वॉटअबाउटरी" का अंतहीन सिलसिला थी.

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  • 23 Jul 2026, 08:01 AM

    कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने सुबह-सुबह जंतर-मंतर की एक तस्वीर साझा की. उन्होंने पोस्ट में लिखा, "कल दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया. इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया और लोगों पर भारी लाठीचार्ज किया गया. इन सब के बावजूद, आज सुबह जंतर-मंतर पर माहौल कुछ ऐसा है."

     

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  • 23 Jul 2026, 07:16 AM

    आज भी दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन बंद रहेंगे. 

     

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  • 23 Jul 2026, 07:15 AM

    दिल्ली पुलिस के अनुसार, बुधवार रात लगभग 8:30 बजे कनॉट प्लेस के टॉलस्टॉय मार्ग पर उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर पथराव और बोतलों से हमला कर दिया. इस घटना में कनॉट प्लेस के एसीपी विवेक भगत चोटिल हो गए, जिन्हें आला अधिकारियों ने तुरंत आरएमएल अस्पताल पहुंचाया. हमले के वक्त कुछ देर के लिए स्थिति बिगड़ गई थी, लेकिन फिलहाल मौके पर शांति कायम है.

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  • 23 Jul 2026, 07:14 AM

    सीजेपी चीफ अभिजीत दीपके ने साफ कर दिया है कि मांगे माने जाने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने तक उनका यह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा और इसे वापस नहीं लिया जाएगा.

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  • 23 Jul 2026, 07:13 AM

    पर्यावरणविद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन अब अनिश्चितकाल के लिए आगे बढ़ा दिया है. उनकी पत्नी गीतांजलि आंग्मो के अनुसार, वांगचुक प्रशासन से स्पष्ट आश्वासन चाहते हैं कि आंदोलनकारियों पर न तो कोई प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और न ही उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय होगा.

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  • 23 Jul 2026, 07:13 AM

    दिल्ली में CJP के प्रदर्शन के बीच दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने गुरुवार को भी 16 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने का ऐलान किया है. DMRC के मुताबिक, ये स्टेशन सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक यात्रियों के लिए बंद रहेंगे.

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