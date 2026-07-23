Live: CJP का विरोध प्रदर्शन जारी, जंतर-मंतर पर फिर हुई झड़प, ACP समेत कई पुलिसकर्मी घायल

23 Jul 2026, 08:39 AM

दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दिपके ने कहा, "मैंने लाठीचार्ज के बारे में पहले ही बात की है. यह बहुत बेरहम था, और जिन पुलिस अधिकारियों ने इसे अंजाम दिया, हम उन्हें कोर्ट ले जाएंगे. आज हमारे विरोध प्रदर्शन का 34वां दिन है. सोनम सर की भूख हड़ताल जारी है. आज उनकी भूख हड़ताल का 26वां दिन है, इसलिए हमारी मांगें पूरी होने तक हमारा विरोध जारी रहेगा. लेकिन हम सोनम सर से अपनी भूख हड़ताल खत्म करने का अनुरोध कर रहे हैं क्योंकि हम उनकी जान नहीं गंवा सकते."