Live: CJP का विरोध प्रदर्शन जारी, जंतर-मंतर पर फिर हुई झड़प, ACP समेत कई पुलिसकर्मी घायल

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CJP Protest Live Updates: दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, जहां कार्यकर्ता शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं.
जंतर-मंतर पर गुरुवार (23 जुलाई) को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का धरना जारी रहा. पार्टी कार्यकर्ता शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से पद छोड़ने की मांग पर लगातार अड़े हुए हैं. उधर, बुधवार को संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने राहुल गांधी के नेतृत्व में काले कपड़े पहनकर सरकार के रवैये पर कड़ा एतराज जताया. इस बीच, अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक से अनशन समाप्त करने की गुजारिश करने विपक्षी नेताओं का एक दल मेदांता पहुंचा. यहां पढ़िए इस खबर से जुड़ी हर बड़ी अपडेट.
पेपर लीक के मामले पर पीएम मोदी का पोस्ट-
Nothing is more important than the welfare and future of our youth!— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026
We have decided to set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks. Have directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, "हमारे युवाओं की भलाई और उनके भविष्य से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है. हमने पेपर लीक में शामिल लोगों को जल्द और कड़ी सज़ा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का फ़ैसला किया है. संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में सभी ज़रूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं. यह छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे हमारे कदमों की कड़ी का ही एक हिस्सा है. जो लोग हमारे युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा."
दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दिपके ने कहा, "मैंने लाठीचार्ज के बारे में पहले ही बात की है. यह बहुत बेरहम था, और जिन पुलिस अधिकारियों ने इसे अंजाम दिया, हम उन्हें कोर्ट ले जाएंगे. आज हमारे विरोध प्रदर्शन का 34वां दिन है. सोनम सर की भूख हड़ताल जारी है. आज उनकी भूख हड़ताल का 26वां दिन है, इसलिए हमारी मांगें पूरी होने तक हमारा विरोध जारी रहेगा. लेकिन हम सोनम सर से अपनी भूख हड़ताल खत्म करने का अनुरोध कर रहे हैं क्योंकि हम उनकी जान नहीं गंवा सकते."
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जे.पी. नड्डा द्वारा देर शाम आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस, राहुल गांधी द्वारा मोदी सरकार की तीखी और सीधे खुलासों के जवाब में आई है. यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि सरकार की बौखलाहट लगातार बढ़ती जा रही है. पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल "वॉटअबाउटरी" का अंतहीन सिलसिला थी.
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने सुबह-सुबह जंतर-मंतर की एक तस्वीर साझा की. उन्होंने पोस्ट में लिखा, "कल दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया. इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया और लोगों पर भारी लाठीचार्ज किया गया. इन सब के बावजूद, आज सुबह जंतर-मंतर पर माहौल कुछ ऐसा है."
Yesterday, Delhi Police cracked down heavily on protesters outside Jantar Mantar.— Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) July 23, 2026
Internet was shut down. People brutally lathicharged.
And yet, this is today morning at Jantar Mantar. pic.twitter.com/wKOyuS21Ei
आज भी दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन बंद रहेंगे.
Service Update— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) July 23, 2026
Below mentioned Metro stations will be closed from 07:30 AM till further instructions. However, Interchange facility shall remain available at Rajiv Chowk, Mandi House and Central Secretariat.
1. Lok Kalyan Marg
2. Rajiv Chowk
3. Patel Chowk
4. Ramakrishna…
दिल्ली पुलिस के अनुसार, बुधवार रात लगभग 8:30 बजे कनॉट प्लेस के टॉलस्टॉय मार्ग पर उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर पथराव और बोतलों से हमला कर दिया. इस घटना में कनॉट प्लेस के एसीपी विवेक भगत चोटिल हो गए, जिन्हें आला अधिकारियों ने तुरंत आरएमएल अस्पताल पहुंचाया. हमले के वक्त कुछ देर के लिए स्थिति बिगड़ गई थी, लेकिन फिलहाल मौके पर शांति कायम है.