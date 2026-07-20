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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

Live: दिल्ली छावनी में तब्दील! CJP मार्च को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर, मेट्रो तक कड़ी सुरक्षा

CJP Parliament March Live: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा आज जंतर-मंतर से संसद तक निकाले जाने वाले मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस ने कमर कस ली है.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Jul 20, 2026, 07:34 AM IST

Live: दिल्ली छावनी में तब्दील! CJP मार्च को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर, मेट्रो तक कड़ी सुरक्षा

कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन (Image Source- ANI)

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Breaking News Today 20 July 2026: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के जंतर-मंतर से संसद मार्च को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के बेहद कड़े और पुख्ता इंतजाम किए हैं. आज यानी सोमवार (20 जुलाई 2026) को होने वाले इस बड़े प्रदर्शन के मद्देनजर पूरी नई दिल्ली को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है.

सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक न हो, इसके लिए जमीन पर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है. जंतर-मंतर पर जुटने वाली भीड़ और पल-पल के घटनाक्रम पर इंटेलिजेंस ब्यूरो और दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच पैनी नजर रख रही है, जिसकी पल-पल की रिपोर्ट सीनियर अफसरों को भेजी जा रही है. यहां पढ़िए इस खबर से जुड़ी हर बड़ी अपडेट.

LIVE BLOG

  • 20 Jul 2026, 07:34 AM

    संसद सत्र के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए हैं. पुलिस का कहना है कि वीआईपी इलाकों और आम जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है. अगर कोई भी व्यक्ति धारा 163 का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ धारा 223 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त मुकदमा दर्ज किया जाएगा.
     

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  • 20 Jul 2026, 07:34 AM

    दिल्ली पुलिस ने रविवार को ही साफ कर दिया था कि जंतर-मंतर के तय स्थान को छोड़कर पूरे नई दिल्ली जिले में धारा 163 लागू है और संसद मार्च की कोई परमिशन नहीं दी गई है. पुलिस ने आम जनता से किसी भी गैर-कानूनी प्रदर्शन का हिस्सा न बनने की अपील की है.

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  • 20 Jul 2026, 07:33 AM

    अभिजीत दिपके की अगुवाई वाली CJP ने गाइडलाइंस जारी कर प्रदर्शनकारियों से मार्च को पूरी तरह अहिंसक रखने की अपील की है. हालांकि, संगठन ने इस मार्च के लिए पुलिस से कोई अनुमति नहीं ली थी.

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  • 20 Jul 2026, 07:33 AM

    पुलिस ने इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू करते हुए इस मार्च को इजाजत नहीं दी है, फिर भी इसकी तैयारियां पूरी हैं. 

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  • 20 Jul 2026, 07:33 AM

    दूसरी तरफ, आज से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के पहले दिन कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का शांतिपूर्ण 'संसद मार्च' भी प्रस्तावित है.

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  • 20 Jul 2026, 07:32 AM

    सफदरजंग अस्पताल में भर्ती वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग्मो के मुताबिक, डॉक्टरों ने उन्हें कुछ भी नहीं खिलाया है और उनका अनशन जारी है, हालांकि आज कुछ शर्तों पर वह इसे खत्म कर सकते हैं.

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  • 20 Jul 2026, 07:29 AM

    नीट (NEET) पेपर लीक की जवाबदेही, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर सोनम वांगचुक के अनिश्चितकालीन अनशन का आज (सोमवार, 20 जुलाई) 23वां दिन है.

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