Live: दिल्ली छावनी में तब्दील! CJP मार्च को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर, मेट्रो तक कड़ी सुरक्षा

CJP Parliament March Live: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा आज जंतर-मंतर से संसद तक निकाले जाने वाले मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस ने कमर कस ली है.

Breaking News Today 20 July 2026: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के जंतर-मंतर से संसद मार्च को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के बेहद कड़े और पुख्ता इंतजाम किए हैं. आज यानी सोमवार (20 जुलाई 2026) को होने वाले इस बड़े प्रदर्शन के मद्देनजर पूरी नई दिल्ली को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है.

सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक न हो, इसके लिए जमीन पर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है. जंतर-मंतर पर जुटने वाली भीड़ और पल-पल के घटनाक्रम पर इंटेलिजेंस ब्यूरो और दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच पैनी नजर रख रही है, जिसकी पल-पल की रिपोर्ट सीनियर अफसरों को भेजी जा रही है. यहां पढ़िए इस खबर से जुड़ी हर बड़ी अपडेट.