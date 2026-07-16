Live: होर्मुज तनाव के बाद बड़े युद्ध का खतरा, ग्रेटर टुंब से खर्ग द्वीप तक अमेरिका ने की बमबारी

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के ग्रेटर टुंब द्वीप पर स्थित तटीय रक्षा प्रणालियों और क्रूज मिसाइल ठिकानों पर दो बार भीषण हमले किए हैं.

Breaking News Today 16 July 2026: अमेरिका ने ईरान के तटीय रक्षा प्रणालियों और क्रूज मिसाइल ठिकानों पर ग्रेटर टुंब द्वीप पर दो बार हवाई हमले किए, जिसे ईरान ने अस्तित्व की लड़ाई बताया. होर्मुज जलडमरूमध्य बंद होने से तेल की कीमतें महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं और अमेरिका ने एक तेल टैंकर निष्क्रिय कर दिया. ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी अड्डों पर हमले का दावा किया, वहीं कुवैत ने ईरानी मिसाइलें व ड्रोन मार गिराने की बात कही. इसी बीच, ट्रंप ने दावा किया कि ईरान समझौता चाहता है. यहां पढ़िए देश और दुनिया की हर बड़ी खबर से जुड़ी अपडेट.