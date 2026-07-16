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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

Live: होर्मुज तनाव के बाद बड़े युद्ध का खतरा, ग्रेटर टुंब से खर्ग द्वीप तक अमेरिका ने की बमबारी

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के ग्रेटर टुंब द्वीप पर स्थित तटीय रक्षा प्रणालियों और क्रूज मिसाइल ठिकानों पर दो बार भीषण हमले किए हैं.

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Gaurav Barar

Updated : Jul 16, 2026, 08:32 AM IST

Live: होर्मुज तनाव के बाद बड़े युद्ध का खतरा, ग्रेटर टुंब से खर्ग द्वीप तक अमेरिका ने की बमबारी

यूएस और ईरान के बीच बढ़ा तनाव

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Breaking News Today 16 July 2026: अमेरिका ने ईरान के तटीय रक्षा प्रणालियों और क्रूज मिसाइल ठिकानों पर ग्रेटर टुंब द्वीप पर दो बार हवाई हमले किए, जिसे ईरान ने अस्तित्व की लड़ाई बताया. होर्मुज जलडमरूमध्य बंद होने से तेल की कीमतें महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं और अमेरिका ने एक तेल टैंकर निष्क्रिय कर दिया. ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी अड्डों पर हमले का दावा किया, वहीं कुवैत ने ईरानी मिसाइलें व ड्रोन मार गिराने की बात कही. इसी बीच, ट्रंप ने दावा किया कि ईरान समझौता चाहता है. यहां पढ़िए देश और दुनिया की हर बड़ी खबर से जुड़ी अपडेट.

LIVE BLOG

  • 16 Jul 2026, 08:31 AM

    पश्चिम एशिया में एक बार फिर जंग तेज हो गई है, जहां अमेरिका ने लगातार 5वें दिन बमबारी की. इस ताजा सैन्य कार्रवाई में अमेरिकी बलों ने सीधे ईरान की राजधानी तेहरान को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए हैं.

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  • 16 Jul 2026, 08:31 AM

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान अब समझौता करना चाहता है, जिसके सद्भावना संकेत के रूप में उसने 2024 से हिरासत में रखे एक अमेरिकी नागरिक को रिहा कर दिया है. हालांकि, क्षेत्र में जारी लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताएं गंभीर बनी हुई हैं.

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  • 16 Jul 2026, 08:09 AM

    अमेरिका द्वारा नौसैनिक नाकेबंदी दोबारा लागू करने और हवाई हमले तेज करने के बाद, ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर हमले का दावा किया है. इसके चलते बहरीन और कुवैत में मिसाइल अलर्ट जारी किया गया, जबकि जॉर्डन ने अपने हवाई क्षेत्र में घुसने वाली मिसाइलों को मार गिराने की बात कही.

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