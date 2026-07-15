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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

Live: ट्रंप की नई धमकी से बढ़ा तनाव, नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने की चेतावनी

Live Updates: ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ी जंग अब बेहद नाजुक और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है, जहां दोनों ओर से लगातार चौथे दिन भी भीषण हवाई और मिसाइल हमले जारी रहे.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Jul 15, 2026, 08:10 AM IST

Live: ट्रंप की नई धमकी से बढ़ा तनाव, नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने की चेतावनी

मिडिल ईस्ट में बढ़ा तनाव

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Breaking News Today 15 July 2026: ईरान-अमेरिका युद्ध एक बेहद नाजुक और गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है, जहां दोनों ओर से लगातार चौथे दिन भी हमले जारी रहे. वाशिंगटन ने ईरानी बंदरगाहों और तटीय इलाकों की नौसैनिक नाकेबंदी फिर से लागू कर दी है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि इस समय अमेरिकी नौसेना के 20 से अधिक युद्धपोत और सैकड़ों सैन्य विमान मध्य पूर्व में मोर्चा संभाले हुए हैं.

दूसरी तरफ, ईरान ने भी इस क्षेत्र में अमेरिकी सहयोगियों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमलों से जवाबी कार्रवाई की है. कुवैत ने बताया कि ईरानी हमले में उसके नौसेना के एक जहाज को निशाना बनाया गया है, जिसमें उसके चार कर्मी घायल हो गए हैं. यहां पढ़िए देश और दुनिया की हर बड़ी खबर से जुड़ी अपडेट-

LIVE BLOG

  • 15 Jul 2026, 08:10 AM

    ईरान की समाचार एजेंसी 'तस्नीम' के अनुसार, ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की नौसेना और वायु सेना ने दावा किया है कि उन्होंने बहरीन के शेख ईसा एयर बेस पर हथियार और उपकरण रखने की जगहों और कुवैत के अल-सलेम एयर बेस पर MQ-9 ड्रोन तैनात करने वाले इलाके को नष्ट कर दिया है. IRGC ने कहा कि इन हमलों में कई ड्रोन नष्ट किए गए.

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  • 15 Jul 2026, 07:54 AM

    दक्षिण-पश्चिमी ईरान के देहलोरन में बोतलबंद मिनरल वॉटर बनाने वाली एक फ़ैक्ट्री पर अमेरिकी हमले में तीन प्रोजेक्टाइल गिरे, जिससे उसे नुकसान पहुंचा.

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  • 15 Jul 2026, 07:53 AM

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर तेहरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है, तो अमेरिकी सेना अगले हफ़्ते ईरान के पावर प्लांट और पुलों को निशाना बनाकर उसके ख़िलाफ़ अपना सैन्य अभियान बढ़ाएगी.

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  • 15 Jul 2026, 07:53 AM

    US सेंट्रल कमांड ने ईरान पर ऐसे हमले करने का आरोप लगाया है जिनसे पूरे इलाके में आम लोगों की जान को खतरा हुआ. कमांड का आरोप है कि पिछले हफ़्ते ईरानी सेना ने सात कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाया.

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  • 15 Jul 2026, 07:52 AM

    कुवैत की सेना ने बुधवार को कहा कि वह ईरान के हमलावर ड्रोनों को रोक रही है. कुवैती सेना ने कहा, "ईरान की बुरी हरकत के बाद, कुवैत की एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के ड्रोन हमलों का मुकाबला कर रही है." बहरीन के गृह मंत्रालय ने नागरिकों और वहां रहने वाले लोगों से शांत रहने और सबसे पास की सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की.

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  • 15 Jul 2026, 07:51 AM

    बहरीन के गृह मंत्रालय ने बताया कि अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ हमले करने और नौसैनिक नाकेबंदी फिर से लागू करने के बाद बहरीन में हवाई हमले का सायरन बजाया गया.

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