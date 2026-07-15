Live: ट्रंप की नई धमकी से बढ़ा तनाव, नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने की चेतावनी

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Live Updates: ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ी जंग अब बेहद नाजुक और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है, जहां दोनों ओर से लगातार चौथे दिन भी भीषण हवाई और मिसाइल हमले जारी रहे.
Breaking News Today 15 July 2026: ईरान-अमेरिका युद्ध एक बेहद नाजुक और गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है, जहां दोनों ओर से लगातार चौथे दिन भी हमले जारी रहे. वाशिंगटन ने ईरानी बंदरगाहों और तटीय इलाकों की नौसैनिक नाकेबंदी फिर से लागू कर दी है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि इस समय अमेरिकी नौसेना के 20 से अधिक युद्धपोत और सैकड़ों सैन्य विमान मध्य पूर्व में मोर्चा संभाले हुए हैं.
दूसरी तरफ, ईरान ने भी इस क्षेत्र में अमेरिकी सहयोगियों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमलों से जवाबी कार्रवाई की है. कुवैत ने बताया कि ईरानी हमले में उसके नौसेना के एक जहाज को निशाना बनाया गया है, जिसमें उसके चार कर्मी घायल हो गए हैं. यहां पढ़िए देश और दुनिया की हर बड़ी खबर से जुड़ी अपडेट-
ईरान की समाचार एजेंसी 'तस्नीम' के अनुसार, ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की नौसेना और वायु सेना ने दावा किया है कि उन्होंने बहरीन के शेख ईसा एयर बेस पर हथियार और उपकरण रखने की जगहों और कुवैत के अल-सलेम एयर बेस पर MQ-9 ड्रोन तैनात करने वाले इलाके को नष्ट कर दिया है. IRGC ने कहा कि इन हमलों में कई ड्रोन नष्ट किए गए.
कुवैत की सेना ने बुधवार को कहा कि वह ईरान के हमलावर ड्रोनों को रोक रही है. कुवैती सेना ने कहा, "ईरान की बुरी हरकत के बाद, कुवैत की एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के ड्रोन हमलों का मुकाबला कर रही है." बहरीन के गृह मंत्रालय ने नागरिकों और वहां रहने वाले लोगों से शांत रहने और सबसे पास की सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की.