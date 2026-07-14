Live: ईरानी हमले में भारतीय नाविक की मौत, 8 घायल, होर्मुज में UAE के जहाज बने निशाना

मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच गया है. ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में संयुक्त अरब अमीरात के दो तेल टैंकरों पर क्रूज मिसाइल हमले किए हैं.

Breaking News Today 14 July 2026: ईरान ने सोमवार रात स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में संयुक्त अरब अमीरात के दो तेल टैंकरों पर मिसाइल हमले किए. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी क्रूज मिसाइल हमले में एक भारतीय नाविक की मौत हो गई, जबकि आठ अन्य चालक दल के सदस्य घायल हो गए. घायलों में चार की हालत गंभीर बताई गई है. संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को इसकी पुष्टि की. यहां पढ़िए देश और दुनिया की हर बड़ी खबर से जुड़ी अपडेट.