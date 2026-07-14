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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

Live: ईरानी हमले में भारतीय नाविक की मौत, 8 घायल, होर्मुज में UAE के जहाज बने निशाना

मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच गया है. ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में संयुक्त अरब अमीरात के दो तेल टैंकरों पर क्रूज मिसाइल हमले किए हैं.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Jul 14, 2026, 07:25 AM IST

Live: ईरानी हमले में भारतीय नाविक की मौत, 8 घायल, होर्मुज में UAE के जहाज बने निशाना

अमेरिका-ईरान में बढ़ा तनाव (Image Source- IANS)

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Breaking News Today 14 July 2026: ईरान ने सोमवार रात स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में संयुक्त अरब अमीरात के दो तेल टैंकरों पर मिसाइल हमले किए. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी क्रूज मिसाइल हमले में एक भारतीय नाविक की मौत हो गई, जबकि आठ अन्य चालक दल के सदस्य घायल हो गए. घायलों में चार की हालत गंभीर बताई गई है. संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को इसकी पुष्टि की. यहां पढ़िए देश और दुनिया की हर बड़ी खबर से जुड़ी अपडेट.

LIVE BLOG

  • 14 Jul 2026, 07:24 AM

    अमेरिका ने 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' में ईरान की घेराबंदी करने के लिए दोबारा समुद्री नाकाबंदी का ऐलान कर दिया है. राष्ट्रपति ट्रंप ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि ईरान के किसी भी जहाज को इस रास्ते से गुजरने नहीं दिया जाएगा. ट्रंप ने अन्य देशों के जहाजों के लिए एक नया नियम जारी करते हुए कहा है कि इस रूट पर सुरक्षा देने के बदले उनसे 20 फीसदी का सुरक्षा शुल्क वसूला जाएगा.

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  • 14 Jul 2026, 07:23 AM

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान के खिलाफ यह सैन्य अभियान अभी रुकने वाला नहीं है. ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि यह कार्रवाई अगले दो से तीन हफ्तों तक खिंच सकती है.

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  • 14 Jul 2026, 07:22 AM

    ईरानी मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिकी बमबारी के बाद ईरान के बंदर अब्बास, किश द्वीप, बुशहर प्रांत के जम शहर और क़ेश्म द्वीप जैसे इलाकों में एक के बाद एक कई भीषण धमाकों की आवाजें सुनी गईं.

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  • 14 Jul 2026, 07:20 AM

    अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने लगातार तीसरी रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए. अमेरिकी सेना का साफ कहना है कि इन हमलों का मकसद ईरान की ड्रोन, मिसाइल और समुद्री निगरानी प्रणालियों को पूरी तरह ध्वस्त करना है, ताकि अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों को ईरानी खतरे से बचाया जा सके.

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  • 14 Jul 2026, 07:19 AM

    मंत्रालय के अनुसार, हमले में मोम्बासा टैंकर पर तैनात एक भारतीय नाविक की जान चली गई. वहीं, छह भारतीय और दो यूक्रेनी नागरिकों समेत आठ अन्य नाविक घायल हुए हैं. इनमें चार की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है.

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  • 14 Jul 2026, 07:19 AM

    यूएई रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी बयान में कहा, 'हमारे ध्वज वाले दो तेल टैंकर- मोम्बासा और बहिया को ओमान के क्षेत्रीय जलक्षेत्र में स्थित स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के दक्षिणी मार्ग पर ईरानी क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया गया.' 

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  • 14 Jul 2026, 07:18 AM

    न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस हमले में एक भारतीय नाविक की मौत हो गई, जबकि चालक दल के आठ अन्य सदस्य घायल हुए हैं. इनमें चार की हालत गंभीर बताई जा रही है.

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  • 14 Jul 2026, 07:18 AM

    ईरान ने सोमवार देर रात स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के दो तेल टैंकरों पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया।.

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