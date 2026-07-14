Live: ईरानी हमले में भारतीय नाविक की मौत, 8 घायल, होर्मुज में UAE के जहाज बने निशाना

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मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच गया है. ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में संयुक्त अरब अमीरात के दो तेल टैंकरों पर क्रूज मिसाइल हमले किए हैं.
Breaking News Today 14 July 2026: ईरान ने सोमवार रात स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में संयुक्त अरब अमीरात के दो तेल टैंकरों पर मिसाइल हमले किए. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी क्रूज मिसाइल हमले में एक भारतीय नाविक की मौत हो गई, जबकि आठ अन्य चालक दल के सदस्य घायल हो गए. घायलों में चार की हालत गंभीर बताई गई है. संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को इसकी पुष्टि की. यहां पढ़िए देश और दुनिया की हर बड़ी खबर से जुड़ी अपडेट.
अमेरिका ने 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' में ईरान की घेराबंदी करने के लिए दोबारा समुद्री नाकाबंदी का ऐलान कर दिया है. राष्ट्रपति ट्रंप ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि ईरान के किसी भी जहाज को इस रास्ते से गुजरने नहीं दिया जाएगा. ट्रंप ने अन्य देशों के जहाजों के लिए एक नया नियम जारी करते हुए कहा है कि इस रूट पर सुरक्षा देने के बदले उनसे 20 फीसदी का सुरक्षा शुल्क वसूला जाएगा.
अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने लगातार तीसरी रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए. अमेरिकी सेना का साफ कहना है कि इन हमलों का मकसद ईरान की ड्रोन, मिसाइल और समुद्री निगरानी प्रणालियों को पूरी तरह ध्वस्त करना है, ताकि अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों को ईरानी खतरे से बचाया जा सके.