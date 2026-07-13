Live: मिडिल ईस्ट में जंग और भड़की! ईरान के हमलों से तिलमिलाए ट्रंप, तेहरान पर पलटवार

अमेरिका द्वारा ईरान के मिसाइल सिस्टम और सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ एयरस्ट्राइक किए जाने के बाद, ईरान ने भी पलटवार करते हुए मध्य-पूर्व में अमेरिकी ठिकानों पर घातक हमले शुरू कर दिए हैं.

Breaking News Today 13 July 2026: अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा सैन्य टकराव अब बेहद आक्रामक मोड़ पर पहुंच गया है, जहां दोनों ओर से ताबड़तोड़ मिसाइलें और घातक ड्रोन दागे जा रहे हैं. अमेरिकी एयरस्ट्राइक से भड़के ईरान ने भी पलटवार करते हुए मिडिल-ईस्ट के अलग-अलग देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है. इसके साथ ही, इस युद्ध के चलते ईरान ने एक बार फिर दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री व्यापारिक मार्ग 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' की घेराबंदी कर दी है. यहां पढ़िए देश और दुनिया की बड़ी खबर से जुड़ी हर अपडेट-