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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

Live: मिडिल ईस्ट में जंग और भड़की! ईरान के हमलों से तिलमिलाए ट्रंप, तेहरान पर पलटवार

अमेरिका द्वारा ईरान के मिसाइल सिस्टम और सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ एयरस्ट्राइक किए जाने के बाद, ईरान ने भी पलटवार करते हुए मध्य-पूर्व में अमेरिकी ठिकानों पर घातक हमले शुरू कर दिए हैं.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Jul 13, 2026, 07:35 AM IST

Live: मिडिल ईस्ट में जंग और भड़की! ईरान के हमलों से तिलमिलाए ट्रंप, तेहरान पर पलटवार

यूएस-ईरान में फिर बढ़ा तनाव (Image Source- X/@IranObserver0)

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Breaking News Today 13 July 2026: अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा सैन्य टकराव अब बेहद आक्रामक मोड़ पर पहुंच गया है, जहां दोनों ओर से ताबड़तोड़ मिसाइलें और घातक ड्रोन दागे जा रहे हैं. अमेरिकी एयरस्ट्राइक से भड़के ईरान ने भी पलटवार करते हुए मिडिल-ईस्ट के अलग-अलग देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है. इसके साथ ही, इस युद्ध के चलते ईरान ने एक बार फिर दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री व्यापारिक मार्ग 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' की घेराबंदी कर दी है. यहां पढ़िए देश और दुनिया की बड़ी खबर से जुड़ी हर अपडेट-

LIVE BLOG

  • 13 Jul 2026, 07:34 AM

    बहरीन के गृह मंत्रालय ने बताया कि पूरे देश में हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए गए. अधिकारियों ने लोगों से कहा कि वे जरूरी न होने पर मुख्य सड़कों का इस्तेमाल न करें.

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  • 13 Jul 2026, 07:34 AM

    होर्मुज को लेकर बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका द्वारा ईरान पर नए हमले करने के बाद शुरुआती कारोबार में तेल की कीमतों में उछाल आया. ब्रेंट क्रूड 3.3% बढ़कर $78.50 प्रति बैरल हो गया, जबकि US वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड 3.4% बढ़कर $73.83 प्रति बैरल हो गया.

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  • 13 Jul 2026, 07:32 AM

    ईरान के खुज़ेस्तान प्रांत के अधिकारियों ने बताया कि माहशहर में खेती के लिए पानी पंप करने वाले एक स्टेशन पर अमेरिका का एक प्रोजेक्टाइल गिरा, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए. सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के अनुसार, मरने वाला व्यक्ति उस स्टेशन पर सुरक्षा गार्ड था. 

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