FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
अब फिल्मों में क्यों नजर नहीं आतीं Hema Malini? 'ड्रीम गर्ल' ने खुद बताई असली वजह, आखिर क्या है एक्ट्रेस की मजबूरी?

अब फिल्मों में क्यों नजर नहीं आतीं Hema Malini? 'ड्रीम गर्ल' ने खुद बताई असली वजह, आखिर क्या है एक्ट्रेस की मजबूरी?

इन 7 होलसेल मार्केट के दम पर चल रहा है 2.5 लाख करोड़ का इंटिरियर बिजनेस, ई-कॉमर्स दिग्गजों का भी है ठिकाना

इन 7 होलसेल मार्केट के दम पर चल रहा है 2.5 लाख करोड़ का इंटिरियर बिजनेस, जानें ई-कॉमर्स दिग्गजों का कहां है ठिकाना

दुनिया को चौंकाने वाली फिजिसिस्ट, क्यों हो रही है आइंस्टीन से तुलना?

कौन हैं सबरीना पास्टर्स्की? जिन्हें कहा जा रहा है अगला आइंस्टीन!

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
ऑस्ट्रेलिया में बहती है पृथ्वी की सबसे पुरानी नदी, कभी रेगिस्तान जैसी तो कभी बन जाती है उफनती धारा

ऑस्ट्रेलिया में बहती है पृथ्वी की सबसे पुरानी नदी, कभी रेगिस्तान जैसी तो कभी बन जाती है उफनती धारा

एक टिकट में 9 राज्य कवर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189KM का सफर

एक टिकट में 9 राज्यों की सैर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189 KM का सफर

पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी

पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

Live: होर्मुज में साइप्रस फ्लैग वाले जहाज पर अटैक, US ने बरसाए बम

News Live Update: होर्मुज में एक कमर्शियल जहाज पर हुए हमले के जवाब में, अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ इस सप्ताह की तीसरी बड़ी सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Jul 12, 2026, 09:00 AM IST

Live: होर्मुज में साइप्रस फ्लैग वाले जहाज पर अटैक, US ने बरसाए बम

मिडिल ईस्ट में बढ़ा तनाव (Image Source- IANS)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Breaking News Today 12 July 2026: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में एक कारोबारी जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने रविवार को ईरान पर इस सप्ताह की तीसरी सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी. अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि यह कार्रवाई ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) द्वारा साइप्रस के झंडे वाले कंटेनर जहाज एम/वी जीएफएस गैलेक्सी पर हमले के जवाब में की गई.

जहाज पर हमला, चालक दल का एक सदस्य लापता

CENTCOM के मुताबिक, भारतीय समयानुसार कार्रवाई रविवार रात शुरू हुई. हमले में जहाज में आग लग गई और इंजन रूम को भारी नुकसान पहुंचा, जिससे वह आगे यात्रा करने की स्थिति में नहीं रहा. चालक दल का एक सदस्य अभी भी लापता बताया जा रहा है. यहां पढ़िए देश और दुनिया की बड़ी खबरों की सभी अपडेट्स-

LIVE BLOG

  • 12 Jul 2026, 09:00 AM

    कतर के आंतरिक मंत्रालय ने देश में सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ने के बाद रविवार को दोहा समेत पूरे देश के नागरिकों के मोबाइल फोन पर एक आपातकालीन सुरक्षा अलर्ट जारी कर सभी से अपने घरों या सुरक्षित स्थानों के अंदर रहने की अपील की है. 

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 12 Jul 2026, 07:51 AM

    अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद ईरान ने पलटवार करते हुए खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जोरदार हमला किया है, जिससे पूरी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है. 

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 12 Jul 2026, 07:30 AM

    कनाडा के टोरंटो शहर में चल रहे स्ट्रीट फेस्टिवल के दौरान शनिवार शाम अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी. मिडटाउन टोरंटो में आयोजित हो रहे सालाना लैटिन सांस्कृतिक उत्सव साल्सा ऑन सेंट क्लेयर फेस्टिवल के दौरान हुई इस मास शूटिंग में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हैं.

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 12 Jul 2026, 07:29 AM

    ईरान के खिलाफ US के तीसरे दौर के मिलिट्री हमले पर US डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने ट्वीट किया, "ईरान ने गलत फैसला किया. अब उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी."

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 12 Jul 2026, 07:28 AM

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध गायिका एस. जानकी अम्मा के निधन पर दुख जताया है और उनके निधन को "म्यूज़िक और कल्चर की दुनिया के लिए अपूरणीय क्षति" बताया है. उन्होंने लिखा, "प्रसिद्ध पार्श्व गायिका एस. जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति की दुनिया के लिए कभी न भरने वाला नुकसान है. अलग-अलग भाषाओं में उनके गाने कई पीढ़ियों तक लोकप्रिय रहीं. उन्होंने हर भाव को बेमिसाल खूबसूरती और विविधता के साथ आवाज़ दी. उनकी धुनें आने वाले सालों में भी सुनने वालों को मंत्रमुग्ध करती रहेंगी. इस दुख की घड़ी में उनके परिवार, अनगिनत प्रशंसकों और पूरे संगीत जगत के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं. ओम शांति."

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 12 Jul 2026, 07:27 AM

    ईरान के सरकारी प्रसारक आईआरआईबी के अनुसार, अमेरिकी हमलों के बाद असालुयेह, बंदर अब्बास, सीरिक, बंदर देयर और चाबहार समेत कई शहरों में जोरदार विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं. अलग-अलग स्थानों पर कई धमाकों की पुष्टि भी की गई है.
     

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 12 Jul 2026, 07:26 AM

    अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि यह कार्रवाई ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) द्वारा साइप्रस के झंडे वाले कंटेनर जहाज एम/वी जीएफएस गैलेक्सी पर हमले के जवाब में की गई.

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 12 Jul 2026, 07:23 AM

    स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में एक कारोबारी जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने रविवार को ईरान पर इस सप्ताह की तीसरी सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी. 

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ऑस्ट्रेलिया में बहती है पृथ्वी की सबसे पुरानी नदी, कभी रेगिस्तान जैसी तो कभी बन जाती है उफनती धारा
ऑस्ट्रेलिया में बहती है पृथ्वी की सबसे पुरानी नदी, कभी रेगिस्तान जैसी तो कभी बन जाती है उफनती धारा
एक टिकट में 9 राज्य कवर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189KM का सफर
एक टिकट में 9 राज्यों की सैर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189 KM का सफर
पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी
पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी
इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट
इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट
हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ
हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement