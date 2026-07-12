Live: होर्मुज में साइप्रस फ्लैग वाले जहाज पर अटैक, US ने बरसाए बम

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News Live Update: होर्मुज में एक कमर्शियल जहाज पर हुए हमले के जवाब में, अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ इस सप्ताह की तीसरी बड़ी सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है.
Breaking News Today 12 July 2026: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में एक कारोबारी जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने रविवार को ईरान पर इस सप्ताह की तीसरी सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी. अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि यह कार्रवाई ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) द्वारा साइप्रस के झंडे वाले कंटेनर जहाज एम/वी जीएफएस गैलेक्सी पर हमले के जवाब में की गई.
CENTCOM के मुताबिक, भारतीय समयानुसार कार्रवाई रविवार रात शुरू हुई. हमले में जहाज में आग लग गई और इंजन रूम को भारी नुकसान पहुंचा, जिससे वह आगे यात्रा करने की स्थिति में नहीं रहा. चालक दल का एक सदस्य अभी भी लापता बताया जा रहा है. यहां पढ़िए देश और दुनिया की बड़ी खबरों की सभी अपडेट्स-
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