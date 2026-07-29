Live: भोपाल में किसानों का आंदोलन, CM हाउस तक मार्च की तैयारी

29 Jul 2026, 11:46 AM

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है. इस स्थिति पर जानकारी देते हुए भोपाल के एडिशनल डीसीपी अनिल शर्मा ने बताया कि पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. अपनी मांगों को लेकर विरोध-प्रदर्शन कर रहे किसानों के बारे में जानकारी देते हुए प्रशासन ने कहा कि यह प्रोट्स्ट पूरी तरह से शांतिपूर्ण हो रही है. पुलिस की ओर से किसी भी तरह के बल प्रयोग जैसी कोई घटना नहीं हुई है. किसान शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं. पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से बैरिकेडिंग की थी. किसानों ने पहला बैरिकेड पार कर लिया है. अब पुलिस के लिए आखिरी बैरिकेड बचा हुआ है. स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और प्रशासन मामले को सुलझाने के लिए संवाद बनाए हुए है.