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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

Live: भोपाल में किसानों का आंदोलन, CM हाउस तक मार्च की तैयारी

Kisan Andolan Bhopal: भोपाल पहुंचे किसानों की भीड़ अपनी चार मांगों को लेकर आंदोलन जारी किए हुए है. किसानों का कहना है कि खाद वितरण के लिए लागू हुई ई-टोकन की व्यवस्था को हटाया जाए. इसके अलावा मूंग खरीदी को लेकर भी डिमांड करते हुए किसानों ने कहा कि इसका एमएसपी 100 फीसदी की जाए.

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Pragya Bharti

Updated : Jul 29, 2026, 12:46 PM IST

Live: भोपाल में किसानों का आंदोलन, CM हाउस तक मार्च की तैयारी

भोपाल में किसानों का प्रदर्शन (Image- IANS)

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Bhopal Farmers Protest Live: मध्य प्रदेश की राजधानी में किसान जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं. भोपाल पहुंचे किसानों की भीड़ अपनी चार मांगों को लेकर आंदोलन जारी किए हुए है. किसानों का कहना है कि खाद वितरण के लिए लागू हुई ई-टोकन की व्यवस्था को हटाया जाए. इसके अलावा मूंग खरीदी को लेकर भी डिमांड करते हुए किसानों ने कहा कि इसका एमएसपी 100 फीसदी की जाए. अपनी इन्हीं मांगो को लेकर किसान अब सीएम हाउस मार्च की तैयारी में जुटे हैं. हालांकि, उन्हें फिलहाल भोपाल के सावरकर सेतु पर रोका गया, तो किसानों का बड़ा समूह वहीं पर डेरा डालकर बैठा है.

LIVE BLOG

  • 29 Jul 2026, 11:46 AM

    मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है. इस स्थिति पर जानकारी देते हुए भोपाल के एडिशनल डीसीपी अनिल शर्मा ने बताया कि पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. अपनी मांगों को लेकर विरोध-प्रदर्शन कर रहे किसानों के बारे में जानकारी देते हुए प्रशासन ने कहा कि यह प्रोट्स्ट पूरी तरह से शांतिपूर्ण हो रही है. पुलिस की ओर से किसी भी तरह के बल प्रयोग जैसी कोई घटना नहीं हुई है. किसान शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं. पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से बैरिकेडिंग की थी. किसानों ने पहला बैरिकेड पार कर लिया है. अब पुलिस के लिए आखिरी बैरिकेड बचा हुआ है. स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और प्रशासन मामले को सुलझाने के लिए संवाद बनाए हुए है.

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