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Bhabanipur Election Results 2026 Live Update: भवानीपुर में ममता बनर्जी आगे, सुवेंदु अधिकारी पिछड़े

Bhabanipur Election Result 2026 Live: भवानीपुर विधानसभा सीट के नतीजों की पल-पल की अपडेट यहां लीजिए.

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Gaurav Barar

Updated : May 04, 2026, 09:59 AM IST

Bhabanipur Election Results 2026 Live Update: भवानीपुर में ममता बनर्जी आगे, सुवेंदु अधिकारी पिछड़े
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Bhabanipur Vidhan Sabha Results 2026 Live: पश्चिम बंगाल की राजनीति में भवानीपुर विधानसभा सीट इस बार सत्ता का केंद्र बिंदु बनी हुई है. दक्षिण कोलकाता लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली यह सीट राज्य की सबसे हाई-प्रोफाइल सीटों में से एक है. इस सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के बीच सीधा और कड़ा मुकाबला माना जा रहा है. 

प्रतिष्ठा की लड़ाई 

यह दूसरा मौका है जब ममता बनर्जी और सुवेंदु अधिकारी आमने-सामने हैं. इससे पहले 2021 के विधानसभा चुनाव में सुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी को 1,956 मतों के बेहद करीबी अंतर से हराया था. उसी हार का हिसाब चुकता करने के लिए ममता बनर्जी इस बार अपने पुराने गढ़ भवानीपुर से मैदान में हैं. यहां उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वियों में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी के अलावा माकपा के श्रीजीव बिस्वास और कांग्रेस के प्रदीप प्रदास भी शामिल हैं.

वोटर लिस्ट में बड़ा बदलाव 

इस चुनाव में भवानीपुर का समीकरण एक और वजह से चर्चा में है. 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) प्रक्रिया के बाद यहां मतदाताओं की सूची में भारी कटौती हुई है. निर्वाचन नामावली से 51,004 मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं, जिससे कुल वोटरों की संख्या लगभग 25% कम हो गई है. हटाए गए नामों में मृत, स्थानांतरित और डुप्लीकेट मतदाता शामिल हैं. सांख्यिकीय नजरिए से देखें तो हटाए गए नामों में 23.3% मुस्लिम और 76.7% गैर-मुस्लिम मतदाता हैं. चुनाव परिणामों पर इस कटौती का क्या प्रभाव पड़ेगा, यह देखना दिलचस्प होगा.

भवानीपुर का चुनावी इतिहास

भवानीपुर लंबे समय से ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस (TMC) का सुरक्षित किला रहा है. नंदीग्राम में हार के बाद ममता बनर्जी ने यहां से उपचुनाव लड़ा और रिकॉर्ड 71.90% मत हासिल कर जीत दर्ज की. उन्होंने भाजपा की प्रियंका टिबरेवाल को करीब 58,000 मतों के अंतर से हराया था.

टीएमसी के सोवनदेब चटर्जी ने भाजपा के रुद्रनील घोष को मात दी थी. ममता बनर्जी ने यहां से लगातार जीत दर्ज की. 2011 के उपचुनाव में उन्होंने 77.46% वोट पाकर वामपंथ के गढ़ को ढहाया था.

भवानीपुर न केवल एक विधानसभा सीट है, बल्कि यह ममता बनर्जी की लोकप्रियता का लिटमस टेस्ट भी है. यदि सुवेंदु अधिकारी यहां सेंध लगाने में सफल होते हैं, तो यह बंगाल की राजनीति की दिशा बदल देगा. वहीं, ममता की जीत उनके क्षेत्रीय नेतृत्व को और अधिक मजबूती प्रदान करेगी. आज के नतीजे तय करेंगे कि भवानीपुर अपनी बेटी के साथ है या बदलाव के साथ.

LIVE BLOG

  • 04 May 2026, 09:54 AM

    Bhabanipur Election Results 2026 Live Update: रुझानों में शुभेंदु अधिकारी पीछे, ममता आगे

    भवानीपुर से BJP उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी शुरुआती रुझानों में TMC की ममता बनर्जी से पीछे चल रहे हैं.

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 04 May 2026, 08:38 AM

    Bhabanipur Election Results 2026 Live Update: सुवेंदु अधिकारी चल रहे आगे

    शुरुआती रुझानों में, भवानीपुर में पोस्टल बैलेट की गिनती के आधार पर BJP नेता सुवेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं. ये शुरुआती आंकड़े गिनती के पहले चरण के हैं और EVM राउंड शुरू होने पर इनमें बदलाव आ सकता है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस हाई-प्रोफाइल दक्षिण कोलकाता सीट से सीधे मुकाबले में हैं.

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