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Barchalla Election Results 2026 Live Update: क्या रिपुन बोरा की होगी वापसी या रितु बरन थामेंगे भाजपा का परचम? आज फैसला

Barchalla Election Result 2026 Live: बरचल्ला सीट पर भाजपा के रितु बरन, कांग्रेस के दिग्गज रिपुन बोरा और यूपीपीएल के बाबूराम के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है. 9 अप्रैल के मतदान के बाद आज नतीजों का इंतजार है.

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Pragya Bharti

Updated : May 04, 2026, 08:57 AM IST

Barchalla Election Results 2026 Live Update: क्या रिपुन बोरा की होगी वापसी या रितु बरन थामेंगे भाजपा का परचम? आज फैसला
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Barchalla Vidhan Sabha Results 2026 Live: असम विधानसभा चुनाव 2026 की महत्वपूर्ण बरचल्ला विधानसभा सीट पर आज मतगणना के साथ ही सत्ता का भविष्य तय होने वाला है. शोणितपुर जिले की इस प्रतिष्ठित सीट पर मुकाबला बेहद कांटे का है, जहाँ कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद रिपुन बोरा, भाजपा के रितु बरन सरमाह और यूपीपीएल के बाबूराम बंसुमतारी के बीच सीधा और त्रिकोणीय संघर्ष देखा जा रहा है. 9 अप्रैल को हुए मतदान के बाद आज, 4 मई को आने वाले नतीजे यह साफ कर देंगे कि जनता ने विकास, अनुभव या सादगी में से किसे चुना है.

प्रतिष्ठा की लड़ाई और उम्मीदवार

इस बार बरचल्ला का चुनाव पार्टियों से ज्यादा उम्मीदवारों के व्यक्तिगत प्रभाव पर टिका है. कांग्रेस के लिए यह सीट वापस पाना साख की लड़ाई है, क्योंकि कभी उनका गढ़ रही इस सीट पर पिछले दो चुनावों से भाजपा का कब्जा रहा है. करोड़ों की संपत्ति और बेदाग छवि वाले रितु बरन जहां भाजपा के गढ़ को बचाने की कोशिश में हैं, वहीं रिपुन बोरा अपने लंबे राजनीतिक अनुभव के दम पर कांग्रेस की वापसी सुनिश्चित करना चाहते हैं. दूसरी ओर, मात्र 2.5 लाख रुपये की संपत्ति वाले बाबूराम बंसुमतारी अपनी सादगी और जमीनी पकड़ से दोनों दिग्गजों का समीकरण बिगाड़ सकते हैं.

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  • 04 May 2026, 08:04 AM

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