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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

LIVE: तीनों सीटों पर उपचुनाव के नतीजों की गिनती शुरू, बांकीपुर पर सबकी नजरें

Bankipur Bypoll Election LIVE Updates: बिहार की बांकीपुर सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा, जन सुराज के प्रशांत किशोर और राजद की रेखा गुप्ता के बीच माना जा रहा है.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Aug 03, 2026, 08:45 AM IST

LIVE: तीनों सीटों पर उपचुनाव के नतीजों की गिनती शुरू, बांकीपुर पर सबकी नजरें

तीन सीटों के उपचुनाव के परिणाम हो रहे हैं जारी (Image- IANS)

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Bankipur, Datia and Manjalpur Bypoll Election LIVE Updates: मध्य प्रदेश की दतिया, बिहार की बांकीपुर और गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना आज (3 अगस्त 2026) हो रही है. इन तीनों सीटों के नतीजे दोपहर तक साफ हो जाएंगे.

30 जुलाई को हुई वोटिंग में दतिया में 71.44 फीसदी मतदान हुआ था. यहां मुख्य मुकाबला बीजेपी के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह के बीच है. बिहार की बांकीपुर सीट पर मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के नीरज कुमार सिन्हा, जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की रेखा गुप्ता के बीच माना जा रहा है.

गुजरात की मांजलपुर सीट पर पूर्व मंत्री योगेश पटेल के निधन के बाद उपचुनाव हुआ है. 30 जुलाई को यहां 37.5 फीसदी वोट पड़े थे. मुख्य टक्कर बीजेपी के सतीश गोविंदभाई पटेल और कांग्रेस के भीखाभाई रबारी के बीच है. यहां लीजिए नतीजों से जुड़ी हर अपडेट.

LIVE BLOG

  • 03 Aug 2026, 08:42 AM

    दतिया से बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने कहा कि बीजेपी के साथ सभी का आशीर्वाद है. हमें सभी से बहुत समर्थन मिला है. मतदाताओं ने विकास के एजेंडे के आधार पर मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार को अपना आशीर्वाद दिया है.

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  • 03 Aug 2026, 08:40 AM

    दतिया, मध्य प्रदेश: कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने कहा, "सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. मतगणना 20 टेबल पर होगी. जिन्हें 10-10 टेबल के दो राउंड में बांटा गया है और पोस्टल बैलेट के लिए अलग टेबल लगाई गई हैं. पोस्टल बैलेट की गिनती मुख्य गिनती के साथ-साथ चलेगी, हालांकि प्रक्रिया पोस्टल बैलेट से ही शुरू होगी."

     

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  • 03 Aug 2026, 08:40 AM

    अधिकारियों ने बताया कि गुजरात के वडोदरा शहर में मांजलपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती सोमवार सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई.

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  • 03 Aug 2026, 08:39 AM

    बिहार में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती सोमवार सुबह 8 बजे शुरू हुई. 

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