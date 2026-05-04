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Baharampur Vidhan Sabha Chunav Results 2026 LIVE: टीएमसी के नारू गोपाल मुखर्जी, भाजपा के सुब्रता मैत्रा और कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी के भाग्य का फैसला जल्द होगा, मतगणना शुरू

Baharampur Vidhan Sabha Chunav 2026 Live Updates: मुर्शिदाबाद की Baharampur सीट पर 2026 विधानसभा चुनाव में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है. कांग्रेस के Adhir Ranjan Chowdhury, भाजपा के Subrata Maitra और टीएमसी के Naru Gopal Mukherjee आमने-सामने हैं. भारी मतदान के बाद नतीजों पर सबकी नजरें टिकी हैं.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : May 04, 2026, 08:51 AM IST

Baharampur Vidhan Sabha Chunav Results 2026 LIVE: टीएमसी के नारू गोपाल मुखर्जी, भाजपा के सुब्रता मैत्रा और कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी के भाग्य का फैसला जल्द होगा, मतगणना शुरू

Baharampur Election

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Baharampur Election 2026 Winners List Live: (बहरामपुर विधानसभा रिजल्ट): पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की अहम सीट बहरामपुर पर इस बार सियासी मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता Adhir Ranjan Chowdhury यहां से अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए मैदान में हैं. उनके सामने भाजपा के Subrata Maitra और तृणमूल कांग्रेस के Naru Gopal Mukherjee चुनौती पेश कर रहे हैं. इस सीट पर मतदान पहले चरण में 23 अप्रैल को संपन्न हुआ था और अब सभी की निगाहें नतीजों पर टिकी हैं.

बहरामपुर सीट का इतिहास और महत्व

मुर्शिदाबाद जिले में स्थित Baharampur ऐतिहासिक और राजनीतिक दृष्टि से खास महत्व रखता है. पहले इसे बराहमपुर के नाम से जाना जाता था, लेकिन परिसीमन के बाद 2011 में इसका नाम बदलकर बहरामपुर कर दिया गया. यह नगर प्लासी की लड़ाई के बाद ब्रिटिश दौर में विकसित हुआ और लंबे समय तक सैन्य छावनी के रूप में भी इस्तेमाल किया गया.

क्या कहते हैं अधीर रंजन?

कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी का मानना है कि इस बार राज्य में रिकॉर्ड मतदान हुआ है, जो सत्ता के खिलाफ माहौल का संकेत देता है. उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया को भी चर्चा में लाते हुए कहा कि इससे मतदाताओं में डर और असमंजस का माहौल बना, जिसकी वजह से लोग बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों तक पहुंचे.

LIVE BLOG

  • 04 May 2026, 08:43 AM

    Baharampur Election Result 2026: 2021 विजेता सुब्रत मैत्रा (कंचन) और 2026 की गिनती

    2021 के विधानसभा चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी के सुब्रता मैत्रा (कंचन) ने बहरामपुर सीट 26,852 वोटों के अंतर से जीती थी. चरणबद्ध मतगणना से पता चलेगा कि 2026 में मतदान का वितरण कैसा रहेगा. 

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  • 04 May 2026, 08:40 AM

    Baharampur Election Result 2026: बहरामपुर मतगणना में शामिल उम्मीदवारों से मिलें

    बहरामपुर में चुनाव लड़ रहे प्रमुख उम्मीदवारों में अधीर रंजन चौधरी (कांग्रेस), नारू गोपाल मुखर्जी (टीएमसी), संतोष बिस्वास (बीएसपी) और सुब्रता मैत्रा (कंचन) (भाजपा) शामिल हैं. मतगणना आगे बढ़ने के साथ-साथ चरण-वार अपडेट से पता चलेगा कि इन उम्मीदवारों के बीच वोटों का वितरण कैसा रहा है.

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  • 04 May 2026, 08:14 AM

    Baharampur Vidhan Sabha Chunav Results 2026 LIVE Updates: पश्चिम बंगाल में मतगणना जारी है. शुरुआती रुझानों में बीजेपी 14 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि टीएमसी 10 सीटों पर आगे चल रही है.

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  • 04 May 2026, 08:07 AM

    Baharampur Vidhan Sabha Chunav Results 2026 LIVE Updates: पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती शुरू हो चुकी है और जल्द ही शुरुआती रुझान सामने आने की उम्मीद है.

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  • 04 May 2026, 07:53 AM

    Mathabhanga Vidhan Sabha Chunav Results 2026 LIVE Updates: 294 सीटों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 148 सीटों का बहुमत जरूरी है.

    May 4, 2026 7:40 AM IST
    Baharampur Vidhan Sabha Chunav Results 2026 LIVE Updates: 294 सदस्यीय पश्चिम बंगाल विधानसभा में सरकार गठन के लिए 148 सीटों का आंकड़ा पार करना अनिवार्य है.

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  • 04 May 2026, 07:50 AM

    सुबह 6:42 बजे:

    मतगणना शुरू होने से पहले सभी काउंटिंग सेंटरों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. पूरे पश्चिम बंगाल में काउंटिंग स्थलों को हाई-सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया गया है. किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है.

    👉 बहरामपुर सीट के ताजा रुझान और नतीजों के लिए जुड़े रहें…

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