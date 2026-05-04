Baharampur Vidhan Sabha Chunav Results 2026 LIVE: टीएमसी के नारू गोपाल मुखर्जी, भाजपा के सुब्रता मैत्रा और कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी के भाग्य का फैसला जल्द होगा, मतगणना शुरू

Baharampur Vidhan Sabha Chunav 2026 Live Updates: मुर्शिदाबाद की Baharampur सीट पर 2026 विधानसभा चुनाव में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है. कांग्रेस के Adhir Ranjan Chowdhury, भाजपा के Subrata Maitra और टीएमसी के Naru Gopal Mukherjee आमने-सामने हैं. भारी मतदान के बाद नतीजों पर सबकी नजरें टिकी हैं.

Baharampur Election 2026 Winners List Live: (बहरामपुर विधानसभा रिजल्ट): पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की अहम सीट बहरामपुर पर इस बार सियासी मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता Adhir Ranjan Chowdhury यहां से अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए मैदान में हैं. उनके सामने भाजपा के Subrata Maitra और तृणमूल कांग्रेस के Naru Gopal Mukherjee चुनौती पेश कर रहे हैं. इस सीट पर मतदान पहले चरण में 23 अप्रैल को संपन्न हुआ था और अब सभी की निगाहें नतीजों पर टिकी हैं.

बहरामपुर सीट का इतिहास और महत्व

मुर्शिदाबाद जिले में स्थित Baharampur ऐतिहासिक और राजनीतिक दृष्टि से खास महत्व रखता है. पहले इसे बराहमपुर के नाम से जाना जाता था, लेकिन परिसीमन के बाद 2011 में इसका नाम बदलकर बहरामपुर कर दिया गया. यह नगर प्लासी की लड़ाई के बाद ब्रिटिश दौर में विकसित हुआ और लंबे समय तक सैन्य छावनी के रूप में भी इस्तेमाल किया गया.

क्या कहते हैं अधीर रंजन?

कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी का मानना है कि इस बार राज्य में रिकॉर्ड मतदान हुआ है, जो सत्ता के खिलाफ माहौल का संकेत देता है. उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया को भी चर्चा में लाते हुए कहा कि इससे मतदाताओं में डर और असमंजस का माहौल बना, जिसकी वजह से लोग बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों तक पहुंचे.