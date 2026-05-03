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भारत

Assembly Election Result 2026 Live: 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आज, बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक कहां कौन मारेगा बाज़ी? पढ़ें पल-पल के अपडेट्स

Assembly Election Result 2026 Live: पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आज शाम तक साफ हो जाएंगे. आज के चुनावी नतीजों से जुड़ी हर ब्रेकिंग अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें..

Latest News

Abhay Sharma

Updated : May 03, 2026, 11:47 PM IST

Assembly Election Result 2026 Live: 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आज, बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक कहां कौन मारेगा बाज़ी? पढ़ें पल-पल के अपडेट्स

Assembly Election Result 2026 Live

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Assembly Election Result 2026 Live: पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आज शाम तक साफ हो जाएंगे, आज यानी 4 मई को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी. शुरुआती कुछ घंटों में ही रुझान आने लगेंगे और दिन के अंत तक लगभग सभी सीटों के परिणाम सामने आ जाएंगे. लोगों के मन में अब बस यही सवाल है कि आज पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में कहां-कौन जीत रहा है. सबसे बड़ा सवाल, क्या बंगाल में ममता बनर्जी की वापसी होगी या फिर बीजेपी यहां सत्ता पर काबिज होने जा रही? क्या केरल में कांग्रेस गठबंधन वापसी करेगा? असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी कौन सी पार्टी सत्ता पर काबिज होगी. आपके इन सभी सवालों का जवाब बस कुछ ही घंटों में मिल जाएगा. आज के चुनावी नतीजों से जुड़ी हर ब्रेकिंग अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें..
 

LIVE BLOG

  • 03 May 2026, 11:43 PM

    किस राज्य में कितनी विधानसभा सीटें 

    • पश्चिम बंगाल - 294 
    • असम - 126 
    • केरल - 140
    • तमिलनाडु -  234 
    • पुडुचेरी - 30 
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  • 03 May 2026, 11:06 PM

    तमिलनाडु में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक 

    तमिलनाडु की बात करें तो यहां इस बार महिलाओंं ने मतदान में बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया है. चुनाय आयोग के अनुसार, तमिलनाडु में कुल 2,52,59,596 महिलाओं ने मतदान किया, जबकि पुरुषों की संख्या 2,35,34,720 थी.  इसके अलावा, 'अन्य' श्रेणी से भी 4,517 मतदाताओं ने मतदान में भाग लिया. ऐसे में यह जानना दिलचस्प होगा कि तमिलनाडु की महिलाओं ने किस पार्टी पर अपना भरोसा जताया है.  

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  • 03 May 2026, 10:56 PM

    पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 में से 293 सीटों के नतीजे

    पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 294 में से 293 सीटों के नतीजे आज साफ हो जाएंगे, फाल्टा सीट पर चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान कराने का फ़ैसला किया है. इस विधानसभा सीट के 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को मतदान होगा, और नतीजे 24 मई को आएंगे. बता दें कि पश्चिम बंगाल में बहुमत का आंकड़ा 148 सीट है. 

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  • 03 May 2026, 10:43 PM

    कब-कब कहां हुई थी वोटिंग?

    सबसे पहले 9 अप्रैल को एक चरण में केरल, असम और पुडुचेरी में मतदान हुआ था. इसके बाद 23 अप्रैल को तमिलनाडु में मतदान कराया गया था. पश्चिम बंगाल में दो चरणों में मतदान संपन्न हुआ था. यहां 293 विधानसभा सीटों के लिए दो फेज में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोट डाले गए थे.  

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  • 03 May 2026, 10:40 PM

    पोस्टल बैलेट से होगी गिनती की शुरुआत

    गिनती की शुरुआत पोस्टल बैलेट से होगी. इसमें सेवा कर्मियों, चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों और अन्य लोगों के वोट शामिल होते हैं, जो सीधे मतदान नहीं कर पाए थे और फिर इसके बाद EVM की गिनती शुरू हो जाएगी, हर मशीन को अधिकारियों और उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में खोला जाता है.  

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