Assembly Election Result 2026 Live: 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आज, बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक कहां कौन मारेगा बाज़ी? पढ़ें पल-पल के अपडेट्स

Assembly Election Result 2026 Live: पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आज शाम तक साफ हो जाएंगे. आज के चुनावी नतीजों से जुड़ी हर ब्रेकिंग अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें..

Assembly Election Result 2026 Live: पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आज शाम तक साफ हो जाएंगे, आज यानी 4 मई को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी. शुरुआती कुछ घंटों में ही रुझान आने लगेंगे और दिन के अंत तक लगभग सभी सीटों के परिणाम सामने आ जाएंगे. लोगों के मन में अब बस यही सवाल है कि आज पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में कहां-कौन जीत रहा है. सबसे बड़ा सवाल, क्या बंगाल में ममता बनर्जी की वापसी होगी या फिर बीजेपी यहां सत्ता पर काबिज होने जा रही? क्या केरल में कांग्रेस गठबंधन वापसी करेगा? असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी कौन सी पार्टी सत्ता पर काबिज होगी. आपके इन सभी सवालों का जवाब बस कुछ ही घंटों में मिल जाएगा. आज के चुनावी नतीजों से जुड़ी हर ब्रेकिंग अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें..

