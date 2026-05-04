Vidhan Sabha Election Result Live Updates: पश्चिम बंगाल में रुझानों में BJP को बहुमत, असम में हिमंता का जलवा, तमिलनाडु में विजय ने बिगाड़ा DMK का खेल

ECI Assembly Election Results 2026 Live Update (results.eci.gov.in): पांच राज्यों- पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे आज घोषित किए जा रहे हैं. चुनाव आयोग ने मतगणना के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं.

Assembly Election Results 2026 Today Live Update: पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव परिणाम आज यानी सोमवार (4 मई 2026) को जारी किए जा रहे हैं. ये केवल स्थानीय सत्ता का फैसला नहीं करेंगे, बल्कि भारतीय राजनीति के भविष्य के समीकरणों को भी तय करेंगे.

पुडुचेरी को अपवाद मान लें, तो शेष चार राज्यों के नतीजे राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा और विपक्षी गठबंधन INDIA के बीच शक्ति संतुलन को प्रभावित करने वाले साबित होंगे.

बंगाल में क्षेत्रीय अस्मिता बनाम भाजपा का विस्तार

पूरे देश की नजरें पश्चिम बंगाल पर टिकी हैं. अगर ममता बनर्जी अपनी सत्ता बचाने में सफल रहती हैं, तो यह क्षेत्रीय दलों के लिए संजीवनी जैसा होगा और संदेश जाएगा कि भाजपा को उसके मजबूत किलों में चुनौती दी जा सकती है. इसके उलट, अगर भाजपा जीतती है, तो उसकी हिंदी-पट्टी पर निर्भरता कम होगी और क्षेत्रीय क्षत्रपों के "अजेय" होने का भ्रम टूट जाएगा.

ओडिशा (नवीन पटनायक) और दिल्ली (अरविंद केजरीवाल) के बाद बंगाल की जीत यह सिद्ध करेगी कि भाजपा क्षेत्रीय दलों को उनके गृह-क्षेत्र में मात देने में सक्षम है. अधिकांश एग्जिट पोल भाजपा की बढ़त दिखा रहे हैं, लेकिन अंतिम परिणाम ही ममता की 'जमीन' की हकीकत बयां करेंगे.

केरल में वामपंथ का अस्तित्व और कांग्रेस की उम्मीद

केरल में मुकाबला विचारधारा और सत्ता विरोधी लहर के बीच है. अगर मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली एलडीएफ (LDF) हारती है, तो दशकों बाद भारत के किसी भी राज्य में वामपंथी सरकार नहीं बचेगी. दूसरी ओर, यूडीएफ (UDF) की जीत कांग्रेस को दक्षिण भारत में और मजबूती देगी, जहां वह पहले ही तेलंगाना और कर्नाटक में सत्तासीन है. भाजपा के लिए केरल एक अबूझ पहेली रहा है. 2024 की लोकसभा जीत के बाद पार्टी को उम्मीद है कि इस बार विधानसभा में भी उसका खाता मजबूती से खुलेगा.

तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति में तीसरे कोण का उदय

तमिलनाडु में दशकों से जारी अन्नाद्रमुक (AIADMK) और द्रमुक (DMK) के वर्चस्व को अभिनेता विजय की नई पार्टी टीवीके (TVK) से कड़ी चुनौती मिल रही है. अगर टीवीके बेहतर प्रदर्शन करती है, तो राज्य के गठबंधन समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं. जयललिता के बाद कमजोर पड़ती अन्नाद्रमुक के लिए यह चुनाव अस्तित्व की लड़ाई है. एग्जिट पोल के अनुमानों के बीच यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस या अन्य दल सत्ता के नए केंद्रों की ओर रुख करते हैं.

असम में हिंदुत्व और विकास का परीक्षण

असम में भाजपा की लगातार तीसरी संभावित जीत पूर्वोत्तर में पार्टी के प्रभुत्व को निर्विवाद बना देगी. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की रणनीति, जो विकास और 'हिंदुत्व' के व्यापक फलक पर आधारित रही है, सफल होती दिख रही है. यह जीत न केवल घुसपैठ जैसे मुद्दों पर भाजपा के स्टैंड को मुहर लगाएगी, बल्कि सरमा के कद को राष्ट्रीय राजनीति में और ऊंचा करेगी.

चुनाव आयोग की तकनीक और सुरक्षा व्यवस्था

पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने इस बार कड़े कदम उठाए हैं. मतगणना कर्मियों के लिए पहली बार क्यूआर कोड आधारित फोटो आईडी शुरू की गई है ताकि अनाधिकृत प्रवेश रोका जा सके. मतगणना केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा है. बंगाल जैसे संवेदनशील राज्य में 165 अतिरिक्त पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं. रिटर्निंग अफसरों और पर्यवेक्षकों के अलावा किसी को भी मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है.