Jorhat Election Results 2026 Live Update: जोरहाट में कौन मारेगा बाजेगी? BJP के हितेंद्र नाथ गोस्वामी और कांग्रेस के गौरव गोगोई के बीच तगड़ा मुकाबला

Jorhat Election Result 2026 Live: जोरहाट विधानसभा सीट से गौरव गोगोई (कांग्रेस), प्रणब प्रियांकुष दत्ता (आम आदमी पार्टी), हितेंद्र नाथ गोस्वामी (भारतीय जनता पार्टी) और हेमंत कुमार पेगु (सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट) चुनावी मैदान में हैं. जानें पल-पल की अपडेट्स...

Jorhat Election Result 2026 Live: जोरहाट विधानसभा सीट से 186,273 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं. 2026 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से गौरव गोगोई (कांग्रेस), प्रणब प्रियांकुष दत्ता (आम आदमी पार्टी), हितेंद्र नाथ गोस्वामी (भारतीय जनता पार्टी) और हेमंत कुमार पेगु (सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट) चुनावी मैदान में हैं. 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने 6,488 वोटों के अंतर से जोरहाट सीट जीती थी. दूसरे नंबर पर कांग्रेस के राणा गोस्वामी रहे. हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने 2016 में भी लगातार दूसरी जीत हासिल की थी. जोरहाट सीट के नतीजों से जुड़े पल-पल की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें डीएनए हिंदी के साथ...