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भारत

Jalukbari Election Results 2026 Live Update:जलुकबारी में कौन मारेगा बाजेगी? BJP के हिमंत बिस्व सरमा और कांग्रेस की बिदिशा नियोग के बीच तगड़ा मुकाबला

Jalukbari Election Result 2026 Live: जलुकबारी विधानसभा सीट से असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा और कांग्रेस की उम्मीदवार बिदिशा नियोग मैदान के बीच तगड़ा मुकाबला है. यहां जानें पल-पल की अपडेट्स...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : May 04, 2026, 09:56 AM IST

Jalukbari Election Results 2026 Live Update:जलुकबारी में कौन मारेगा बाजेगी? BJP के हिमंत बिस्व सरमा और कांग्रेस की बिदिशा नियोग के बीच तगड़ा मुकाबला

Jalukbari Election Result 2026 Live

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Jalukbari Election Result 2026 Live: जलुकबारी विधानसभा सीट गुवाहाटी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है. इस सीट से बिदिशा नियोग (कांग्रेस), हिमंता बिस्व सरमा (भारतीय जनता पार्टी) और दीपिका दास (निर्दलीय) उम्मीदवार हैं. 2021 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हिमंता बिस्वा सरमा ने 92,677 वोटों के अंतर से जलुकबारी सीट जीती थी. दूसरे नंबर पर कांग्रेस के रोमेन चंद्र बोरठाकुर रहे. जलुकबारी विधानसभा चुनाव के नतीजों से जुड़ी पल-पल की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें डीएनए हिंदी के साथ...

LIVE BLOG

  • 04 May 2026, 09:44 AM

    Jalukbari Election Result 2026 Live: शुरुआती रुझानों में हिमंता बिस्व शर्मा आगे

    असम के विधानसभा क्षेत्र 62 जलुकबारी में मतगणना जारी है. यहां बीजेपी के  हिमंता बिस्व शर्मा फिलहाल आगे चल रहे हैं. 44 साल की पोस्टग्रेजुएट निर्दलीय उम्मीदवार दीपिका दास भी चुनाव में खड़ी हैं. 

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  • 04 May 2026, 09:42 AM

    Jalukbari Election Result 2026 Live: पहले राउंड में बीजेपी ने 21 सीटों पर बनाई बढ़त

    असम की 126 सीटों वाली विधानसभा के शुरुआती मतगणना रुझानों में भाजपा सबसे आगे चल रही है. बीजेपी अब तक 21 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. कांग्रेस 7 सीटों पर पिछड़ रही है. बहुमत का आंकड़ा 64 है और बीजेपी को अभी भी इस सीमा को पार करने के लिए 43 और सीटों की जरूरत है. किसी भी पार्टी ने अभी तक एक भी सीट पर पूरी तरह से जीत हासिल नहीं की है. 

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