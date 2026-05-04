Jalukbari Election Results 2026 Live Update:जलुकबारी में कौन मारेगा बाजेगी? BJP के हिमंत बिस्व सरमा और कांग्रेस की बिदिशा नियोग के बीच तगड़ा मुकाबला

Jalukbari Election Result 2026 Live: जलुकबारी विधानसभा सीट से असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा और कांग्रेस की उम्मीदवार बिदिशा नियोग मैदान के बीच तगड़ा मुकाबला है. यहां जानें पल-पल की अपडेट्स...

Jalukbari Election Result 2026 Live: जलुकबारी विधानसभा सीट गुवाहाटी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है. इस सीट से बिदिशा नियोग (कांग्रेस), हिमंता बिस्व सरमा (भारतीय जनता पार्टी) और दीपिका दास (निर्दलीय) उम्मीदवार हैं. 2021 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हिमंता बिस्वा सरमा ने 92,677 वोटों के अंतर से जलुकबारी सीट जीती थी. दूसरे नंबर पर कांग्रेस के रोमेन चंद्र बोरठाकुर रहे. जलुकबारी विधानसभा चुनाव के नतीजों से जुड़ी पल-पल की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें डीएनए हिंदी के साथ...