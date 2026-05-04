FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
क्या ममता बनर्जी फिर लिखेंगी इतिहास? लगातार चौथी बार सत्ता में वापसी से बन सकता है बड़ा रिकॉर्ड

क्या ममता बनर्जी फिर लिखेंगी इतिहास? लगातार चौथी बार सत्ता में वापसी से बन सकता है बड़ा रिकॉर्ड

West Bengal Election:पश्चिम बंगाल में कितनी सीटों पर हुआ चुनाव? किन हाई-प्रोफाइल सीटों पर किसका पलड़ा भारी और कहां कांटे की टक्कर

पश्चिम बंगाल में कितनी सीटों पर हुआ चुनाव? किन हाई-प्रोफाइल सीटों पर किसका पलड़ा भारी और कहां कांटे की टक्कर

बंगाल से असम तक सियासी संग्राम; सामने आएगा 5 राज्यों की 823 सीटों पर जनता का असली जनादेश, यहां पढ़ें हर डिटेल

बंगाल से असम तक सियासी संग्राम; सामने आएगा 5 राज्यों की 823 सीटों पर जनता का असली जनादेश, यहां पढ़ें हर डिटेल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
2500 का कर्ज लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 50 करोड़ की कंपनी

2500 का कर्ज लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 50 करोड़ की कंपनी

पाकिस्तान के कारण IPL का फाइनल नहीं खेल पाएंगे ये विदेशी खिलाड़ी? जानिए क्यों होगा ऐसा

पाकिस्तान के कारण IPL का फाइनल नहीं खेल पाएंगे ये विदेशी खिलाड़ी? जानिए क्यों होगा ऐसा

Numerology: इस महीने संभलकर रहें इन तारीखों पर जन्मे लोग, वरना मुसीबत पड़ जाएगी गले! सोच-समझकर ही लें फैसला 

Numerology: इस महीने संभलकर रहें इन तारीखों पर जन्मे लोग, वरना मुसीबत पड़ जाएगी गले! सोच-समझकर ही लें फैसला

Homeभारत

भारत

Assam Chunav Results 2026 Live Update: असम के शुरुआती रूझानों में बीजेपी ने बढ़ाई बढ़त, आगे चल रहे हिमंता, एक के बाद एक 126 सीटों के सामने आ रहे नतीजे

Assam Vidhan Sabha Chunav Parinam Live Updates: असम विधानसभा चुनाव में 126 सीटों पर जीत और हार का पता लग जाएगा. मतगणना शुरू हो चुकी है. कुछ ही घंटों में सरकार किसकी बनेगी यह पता लग जाएगा. 

Latest News

Nitin Sharma

Updated : May 04, 2026, 09:16 AM IST

Assam Chunav Results 2026 Live Update: असम के शुरुआती रूझानों में बीजेपी ने बढ़ाई बढ़त, आगे चल रहे हिमंता, एक के बाद एक 126 सीटों के सामने आ रहे नतीजे

Assam Chunav Results 2026 Live Update

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Assam Assembly Elections Result 2026 Live Updates: असम विधानसभा चुनाव में मतदान हो चुके हैं. आज 4 मई सोमवार को इनके नतीजे सामने आ जाएंगे. असम में 126 विधानसभा सीटों वाले राज्य में सत्ता किसके हाथ में होगी और किससके सिर पर जीत का ताज सजेगा, इसका फैसला आज हो जाएगा. सुबह मतगणना शुरू होने के साथ ही देशभर में लोगों की निगाहें असम पर टिक गई है. मुख्यमंत्र हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाला NDA गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं. वहीं कांग्रेस साथ गठबंधन वाला विपक्षी दल भी वापसी के लिए तैयार है. आज ही अगले 5 साल के लिए पिक्चर साफ हो जाएगी.

असम में 9 अप्रैल को मतदान किया गया. इस बार चुनाव में पिछले बार के मुकाबले मतदान प्रतिशत काफी ज्यादा रहा है. इससे सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों खुश हैं. दोनों ही अपनी जीत का दावा कर रही हैं. इस बार भाजपा ने चुनाव में एजीपी और यूपीपीएल के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा है. वहीं कांग्रेस ने AIUDF समेत कई दलों के साथ मिलकर चुनावी मैदान में ताल ठोकी है. दोनों ही दलों ने जीत के लिए चुनाव प्रचार प्रसार में जान लगा दी. एक दूसरे के खिलाफ जमकर हमला बोला. वहीं भाजपा से लेकर पीएम से लेकर अन्य राज्यों के सीएम भी चुनाव प्रचार में शामिल हुए, विपक्ष की ओर से सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी ने भी खूब रैलियां की, हालांकि अब जीत किसकी होगी, इसका फैसला आज हो जाएगा. 

चुनाव में प्रचार में रहे ये मुद्दे

असम चुनाव के प्रचार के बीच राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ से लेकर बाढ़, बेरोजगारी, चाय बागान मजदूरों की स्थिति और विकास, NRC और CAA जैसे मुद्दे काफी चर्चा में रहे. इनको लेकर एक दूसरे पर खूब हमला बोला गया. 

 

LIVE BLOG

  • 04 May 2026, 09:15 AM

    Assam Chunav Results 2026 Live Update: वोटों की गिनती शुरू होने के साथ ही बीजेपी ने बढ़त बना ली है. पहले एक घंटे में भाजपा 71 सीटों पर आगे चल रही है. वहीं कांग्रेस 16 पर और 2 अन्य पर हैं. शुरुआती रूझानों में भाजपा भारी पड़ती दिख रही है. इसमें बीजेपी एक बार फिर से असम में सरकार बनाने की तरफ दौड़ सबसे आगे है.

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 04 May 2026, 09:00 AM

    असम में रूझान आने शुरू हो गये हैं. मतगणना शुरू होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना ली है. यहां 68 सीटों पर बीजेपी, 11 पर कांग्रेस और 2 पर अन्य आगे चल रही है. 

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
2500 का कर्ज लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 50 करोड़ की कंपनी
2500 का कर्ज लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 50 करोड़ की कंपनी
पाकिस्तान के कारण IPL का फाइनल नहीं खेल पाएंगे ये विदेशी खिलाड़ी? जानिए क्यों होगा ऐसा
पाकिस्तान के कारण IPL का फाइनल नहीं खेल पाएंगे ये विदेशी खिलाड़ी? जानिए क्यों होगा ऐसा
Numerology: इस महीने संभलकर रहें इन तारीखों पर जन्मे लोग, वरना मुसीबत पड़ जाएगी गले! सोच-समझकर ही लें फैसला 
Numerology: इस महीने संभलकर रहें इन तारीखों पर जन्मे लोग, वरना मुसीबत पड़ जाएगी गले! सोच-समझकर ही लें फैसला
IPL में 200 से ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में स्पिनर्स का जलवा
IPL में 200 से ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में स्पिनर्स का जलवा
Time Management: इन आदतों से रोजाना बर्बाद होता है 90% से ज्यादा समय, घटती है प्रोडक्टिविटी
Time Management: इन आदतों से रोजाना बर्बाद होता है 90% से ज्यादा समय, घटती है प्रोडक्टिविटी
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन 4 तारीखों पर जन्मे लोग क्यों कहे जाते हैं 'डार्क जीनियस'? लाइफ अगर मिल गया इनका साथ तो सक्सेस-पैसा मिलना तय
इन 4 तारीखों पर जन्मे लोग क्यों कहे जाते हैं 'डार्क जीनियस'? लाइफ अगर मिल गया इनका साथ तो सक्सेस-पैसा मिलना तय
घर में कौन से 5 पौधे नहीं लगाने चाहिए? देखने में तो सुंदर, लेकिन दुर्भाग्य और गरीबी का बनते हैं कारण
घर में कौन से 5 पौधे नहीं लगाने चाहिए? देखने में तो सुंदर, लेकिन दुर्भाग्य और गरीबी का बनते हैं कारण
Budh Gochar: बुध का गोचर इन राशियों के लिए खोलेगा सक्सेस और पैसे के नए रास्ते, अचानक से बनेंगे काम और बढ़ेगी संपत्ति
बुध का गोचर इन राशियों के लिए खोलेगा सक्सेस और पैसे के नए रास्ते, अचानक बनेंगे काम और बढ़ेगी संपत्ति
May Rashifal:मई में किन राशियों को मिलेगा मेहनत का फल और किसकी बढ़ेंगी चुनौतियां? किसे मिलेगा सक्सेस और पैसे, यहां पढ़े पूरे महीने का राशिफल 
मई में किन राशियों को मिलेगा मेहनत का फल और किसकी बढ़ेंगी चुनौतियां? किसे मिलेगा सक्सेस और पैसे, यहां पढ़े पूरे महीने का राशिफल
Aaj Ka Rashifal: कैसा होगा आपके लिए आज का दिन? बुध पूर्णिमा पर यहां पढ़ें अपना राशिफल, जानें किस पर बरसेगी भगवान बुद्ध की कृपा
कैसा होगा आपके लिए आज का दिन? बुध पूर्णिमा पर यहां पढ़ें अपना राशिफल, जानें किस पर बरसेगी भगवान बुद्ध की कृपा
MORE
Advertisement