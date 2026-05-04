Assam Chunav Results 2026 Live Update: असम के शुरुआती रूझानों में बीजेपी ने बढ़ाई बढ़त, आगे चल रहे हिमंता, एक के बाद एक 126 सीटों के सामने आ रहे नतीजे

Assam Vidhan Sabha Chunav Parinam Live Updates: असम विधानसभा चुनाव में 126 सीटों पर जीत और हार का पता लग जाएगा. मतगणना शुरू हो चुकी है. कुछ ही घंटों में सरकार किसकी बनेगी यह पता लग जाएगा.

Assam Assembly Elections Result 2026 Live Updates: असम विधानसभा चुनाव में मतदान हो चुके हैं. आज 4 मई सोमवार को इनके नतीजे सामने आ जाएंगे. असम में 126 विधानसभा सीटों वाले राज्य में सत्ता किसके हाथ में होगी और किससके सिर पर जीत का ताज सजेगा, इसका फैसला आज हो जाएगा. सुबह मतगणना शुरू होने के साथ ही देशभर में लोगों की निगाहें असम पर टिक गई है. मुख्यमंत्र हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाला NDA गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं. वहीं कांग्रेस साथ गठबंधन वाला विपक्षी दल भी वापसी के लिए तैयार है. आज ही अगले 5 साल के लिए पिक्चर साफ हो जाएगी.

असम में 9 अप्रैल को मतदान किया गया. इस बार चुनाव में पिछले बार के मुकाबले मतदान प्रतिशत काफी ज्यादा रहा है. इससे सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों खुश हैं. दोनों ही अपनी जीत का दावा कर रही हैं. इस बार भाजपा ने चुनाव में एजीपी और यूपीपीएल के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा है. वहीं कांग्रेस ने AIUDF समेत कई दलों के साथ मिलकर चुनावी मैदान में ताल ठोकी है. दोनों ही दलों ने जीत के लिए चुनाव प्रचार प्रसार में जान लगा दी. एक दूसरे के खिलाफ जमकर हमला बोला. वहीं भाजपा से लेकर पीएम से लेकर अन्य राज्यों के सीएम भी चुनाव प्रचार में शामिल हुए, विपक्ष की ओर से सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी ने भी खूब रैलियां की, हालांकि अब जीत किसकी होगी, इसका फैसला आज हो जाएगा.

चुनाव में प्रचार में रहे ये मुद्दे

असम चुनाव के प्रचार के बीच राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ से लेकर बाढ़, बेरोजगारी, चाय बागान मजदूरों की स्थिति और विकास, NRC और CAA जैसे मुद्दे काफी चर्चा में रहे. इनको लेकर एक दूसरे पर खूब हमला बोला गया.