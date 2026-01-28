FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

Homeभारत

भारत

Ajit Pawar Plane Crash LIVE: प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार का निधन, विमान में सवार सभी लोगों की मौत, यहां जानें हर अपडेट

महाराष्ट्र के बारामती जिले में बहुत बड़ा हादसा हुआ है. यहां राज्य के डिप्टी CM और NCP के प्रमुख अजित पवार का विमान क्रैश हो गया है. इस विमान क्रैश में अजित पवार का निधन हो गया है. PTI के हवाले से ये जानकारी सामने आई है. इस विमान में सवार सभी लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है. (यहां इस हादसे से जुड़ी हर पल के अपडेट जानें)

सुमित तिवारी

Updated : Jan 28, 2026, 11:39 AM IST

Ajit Pawar Plane Crash LIVE: प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार का निधन, विमान में सवार सभी लोगों की मौत, यहां जानें हर अपडेट

Ajit Pawar Plane Crash LIVE

महाराष्ट्र के बारामती जिले में बहुत बड़ा हादसा हुआ है. यहां राज्य के डिप्टी CM और NCP के प्रमुख अजित पवार का विमान क्रैश हो गया है. इस विमान क्रैश में अजित पवार का निधन हो गया है. PTI के हवाले से ये जानकारी सामने आई है. इस विमान में सवार सभी लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है. (यहां इस हादसे से जुड़ी हर पल के अपडेट जानें)

LIVE BLOG

  • 28 Jan 2026, 11:24 AM

    Ajit Pawar Plane Crash LIVE: अजित पवार के निधन पर बोले रवि किशन-

    Ajit Pawar Plane Crash LIVE: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा, "भारतीय राजनीति में इससे बड़ी क्षति नहीं हो सकती. वे बहुत जिंदा दिल इंसान थे. उन्हें बारामती का राजा, राजनीति का राजा कहा जाता था. आज एक राजा चले गए. बहुत ही दुखद."

     

  • 28 Jan 2026, 11:18 AM

    Ajit Pawar Plane Crash LIVE:

    महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर कहा-  

  • 28 Jan 2026, 10:55 AM

    Ajit Pawar Plane Crash LIVE:  हादसे के चश्मदीद ने बताई पूरी घटना

    Ajit Pawar Plane Crash LIVE:  बारामती में हुए प्लेन क्रैश के समय मौके पर मौजूद एक चश्मदीद ने कहा, "मैंने यह अपनी आंखों से देखा. यह सच में बहुत दुखद है. जब विमान नीचे आ रहा था, तो ऐसा लगा कि यह क्रैश हो जाएगा और यह क्रैश हो गया. फिर इसमें धमाका हुआ. बहुत बड़ा धमाका हुआ। उसके बाद, हम यहां...

  • 28 Jan 2026, 10:42 AM

    Ajit Pawar Plane Crash LIVE: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा- 

    Ajit Pawar Plane Crash LIVE:  केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बारामती में हुए प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर कहा, "अजित पवार का निधन बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है... वे एक कर्मठ और अच्छे प्रशासक थे. उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है... ईश्वर उनके परिवार को यह दुख सहने की शक्ति दे. मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं."

  • 28 Jan 2026, 10:35 AM

    Ajit Pawar Plane Crash LIVE: अजित पवार की मौत पर भावुक हुए पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख 

    Ajit Pawar Plane Crash LIVE:  NCP-SCP नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, बारामती में प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत की खबर सुनकर भावुक हो गए और उनके पास शब्द नहीं थे.

     

  • 28 Jan 2026, 10:30 AM

    Ajit Pawar Plane Crash LIVE:  घटनास्थल का वीडियो वायरल

    Ajit Pawar Plane Crash LIVE: बारामती में क्रैश लैंडिंग में DGCA से मिली शुरुआती जानकारी के अनुसार, मुंबई-बारामती चार्टर प्लेन में सवार महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई. घटनास्थल से मिली वीडियो में विमान का मलबा दिख रहा है.

     

  • 28 Jan 2026, 10:27 AM

    Ajit Pawar Plane Crash LIVE: पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर

    Ajit Pawar Plane Crash LIVE: महाराष्ट्र में अजीत पवार को दादा कहा जाता था. महाराष्ट्र की राजनीति में वह एक अपने चाचा की तरह ही सभी दलों के प्रिय नेता थे. सभी दलों में उनके दोस्त हैं. अब अचनाक एक दुर्घटना में उनके निधन से पूरे महाराष्ट्र मे शोक की लहर दौड़ गई है. 

  • 28 Jan 2026, 10:27 AM

    Ajit Pawar Plane Crash LIVE:  पीएम मोदी और गृह मंत्री ने महाराष्ट्र के सीएम से की बात

    Ajit Pawar Plane Crash LIVE:  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने अजित पवार के हादसे मामले की जानकारी लेने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बात की है.

