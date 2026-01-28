Ajit Pawar Plane Crash LIVE: प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार का निधन, विमान में सवार सभी लोगों की मौत, यहां जानें हर अपडेट

'शिपिंग सेक्टर के लिए 70 हजार करोड़ का पैकेज', निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़ रही-राष्ट्रपति, स्पेस भी भारत की पहुंच से दूर नहीं-राष्ट्रपति, 'देश की सुरक्षा के लिए मिशन सुदर्शन चक्र' | हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं- राष्ट्रपति, ऑपरेशन सिंदूर में सेना का शौर्य दिखा-राष्ट्रपति, हमारी सेना ने आतंकी अड्डे तबाह किए-राष्ट्रपति, नक्सलियों का अब खात्मा हो रहा है-राष्ट्रपति, 'वो दिन दूर नहीं, जब आतंक का भी खात्मा होगा' | 7 लाख महिलाएं लखपति दीदी बनीं- राष्ट्रपति, देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिली-राष्ट्रपति, देश के विकास में नारी शक्ति आगे खड़ी-राष्ट्रपति, 'मेरी सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है', सरकार ने जी राम जी कानून बनाया-राष्ट्रपति | भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था- राष्ट्रपति, बजट सत्र पर राष्ट्रपति का अभिभाषण LIVE, '25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले', भारत ने हर क्षेत्र में नींव मजबूत की-राष्ट्रपति, GST के क्षेत्र में एतिहासिक सुधार- राष्ट्रपति
भारत
महाराष्ट्र के बारामती जिले में बहुत बड़ा हादसा हुआ है. यहां राज्य के डिप्टी CM और NCP के प्रमुख अजित पवार का विमान क्रैश हो गया है. इस विमान क्रैश में अजित पवार का निधन हो गया है. PTI के हवाले से ये जानकारी सामने आई है. इस विमान में सवार सभी लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है. (यहां इस हादसे से जुड़ी हर पल के अपडेट जानें)
महाराष्ट्र के बारामती जिले में बहुत बड़ा हादसा हुआ है. यहां राज्य के डिप्टी CM और NCP के प्रमुख अजित पवार का विमान क्रैश हो गया है. इस विमान क्रैश में अजित पवार का निधन हो गया है. PTI के हवाले से ये जानकारी सामने आई है. इस विमान में सवार सभी लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है. (यहां इस हादसे से जुड़ी हर पल के अपडेट जानें)
Ajit Pawar Plane Crash LIVE: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा, "भारतीय राजनीति में इससे बड़ी क्षति नहीं हो सकती. वे बहुत जिंदा दिल इंसान थे. उन्हें बारामती का राजा, राजनीति का राजा कहा जाता था. आज एक राजा चले गए. बहुत ही दुखद."
#WATCH | दिल्ली: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा, "भारतीय राजनीति में इससे बड़ी क्षति नहीं हो सकती। वे बहुत जिंदा दिल इंसान थे। उन्हें बारामती का राजा, राजनीति का राजा कहा जाता था। आज एक राजा चले गए। बहुत ही दुखद।" pic.twitter.com/GcrpCIoPTQ— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 28, 2026
#WATCH | ठाणे: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर कहा, "आज महाराष्ट्र के लिए काला दिन है। ऐसी घटना महाराष्ट्र में घटी है जो हर एक व्यक्ति के दिल को दुखाने वाली है... हम दोनों उपमुख्यमंत्री के रूप में मिलकर काम कर रहे थे और… pic.twitter.com/HMz0nnvXo1— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 28, 2026
Ajit Pawar Plane Crash LIVE: बारामती में हुए प्लेन क्रैश के समय मौके पर मौजूद एक चश्मदीद ने कहा, "मैंने यह अपनी आंखों से देखा. यह सच में बहुत दुखद है. जब विमान नीचे आ रहा था, तो ऐसा लगा कि यह क्रैश हो जाएगा और यह क्रैश हो गया. फिर इसमें धमाका हुआ. बहुत बड़ा धमाका हुआ। उसके बाद, हम यहां...
Ajit Pawar Plane Crash LIVE: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बारामती में हुए प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर कहा, "अजित पवार का निधन बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है... वे एक कर्मठ और अच्छे प्रशासक थे. उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है... ईश्वर उनके परिवार को यह दुख सहने की शक्ति दे. मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं."
Ajit Pawar Plane Crash LIVE: NCP-SCP नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, बारामती में प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत की खबर सुनकर भावुक हो गए और उनके पास शब्द नहीं थे.
#WATCH नागपुर: NCP-SCP नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, बारामती में प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत की खबर सुनकर भावुक हो गए और उनके पास शब्द नहीं थे। pic.twitter.com/TOQtp4AHrG— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 28, 2026
Ajit Pawar Plane Crash LIVE: बारामती में क्रैश लैंडिंग में DGCA से मिली शुरुआती जानकारी के अनुसार, मुंबई-बारामती चार्टर प्लेन में सवार महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई. घटनास्थल से मिली वीडियो में विमान का मलबा दिख रहा है.
#WATCH बारामती में क्रैश लैंडिंग | DGCA से मिली शुरुआती जानकारी के अनुसार, मुंबई-बारामती चार्टर प्लेन में सवार महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई।— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 28, 2026
घटनास्थल से मिली वीडियो में विमान का मलबा दिख रहा है। pic.twitter.com/Y1f0bLQ6oc
Ajit Pawar Plane Crash LIVE: महाराष्ट्र में अजीत पवार को दादा कहा जाता था. महाराष्ट्र की राजनीति में वह एक अपने चाचा की तरह ही सभी दलों के प्रिय नेता थे. सभी दलों में उनके दोस्त हैं. अब अचनाक एक दुर्घटना में उनके निधन से पूरे महाराष्ट्र मे शोक की लहर दौड़ गई है.