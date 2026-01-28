भारत

Ajit Pawar Plane Crash LIVE: प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार का निधन, विमान में सवार सभी लोगों की मौत, यहां जानें हर अपडेट

महाराष्ट्र के बारामती जिले में बहुत बड़ा हादसा हुआ है. यहां राज्य के डिप्टी CM और NCP के प्रमुख अजित पवार का विमान क्रैश हो गया है. इस विमान क्रैश में अजित पवार का निधन हो गया है. PTI के हवाले से ये जानकारी सामने आई है. इस विमान में सवार सभी लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है. (यहां इस हादसे से जुड़ी हर पल के अपडेट जानें)

Ajit Pawar Plane Crash LIVE

Add DNA as a Preferred Source