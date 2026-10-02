क्या सुभासपा विधायक राज्यसभा चुनाव में करेंगे क्राॅस वोटिंग? अखिलेश ने बंद कमरे में की अब्बास अंसारी के साथ मीटिंग

UP Rajya Sabha Election 2026: यूपी की 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव के लिए बीजेपी ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की लिस्ट नहीं जारी की है. वहीं समाजवादी पार्टी अपने तीसरे प्रत्याशी के लिए वोटों का समीकरण सेट करने में लगी है.

सपा तीसरे उम्मीदावर के लिए समीकरण सेट करने में लगी है

राज्यसभा चुनाव के लिए 16 अक्टूबर को वोटिंग होगी

सुभासपा विधायकों के क्राॅस वोटिंग की चर्चाएं तेज हैं

UP Rajya Sabha Election 2026: यूपी में भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच राज्यसभा चुनाव का महायुद्ध चल रहा है. राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 16 अक्टूबर को चुनाव होने हैं. नामांकन की लास्ट डेट 6 अक्टूबर है. सपा ने अपने दो उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और अब तीसरे प्रत्याशी के लिए वोटों की गणित सेट करने में लगी है. इसकी बीच लखनऊ में अखिलेश यादव ने सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी से बंद कमरे में करीब एक घंटे तक मीटिंग की, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है.

क्या BJP के खिलाफ वोट करेंगे अब्बास अंसारी?

अब्बास अंसारी भले ही एनडीए में शामिल सुभासपा पार्टी से विधायक हैं, लेकिन उनके परिवार में सपा से एक सांसद और विधायक भी हैं. उनके चाचा अफजल अंसारी सपा से लोकसभा सांसद हैं और चचेरा भाई शोएब अंसारी सपा से विधायक है. अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद अब्बास के क्राॅस वोटिंग की चर्चाएं तेज हो गई हैं.

सुभासपा के कितने विधायक करेंगे क्राॅस वोटिंग?

इस बीच सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की. राजभर ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनकी पार्टी के तीन विधायक राज्यसभा चुनाव में क्रॉस-वोटिंग कर सकते हैं. सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी, जगदीश नारायण और हंसू राम क्राॅस वोटिंग कर सकते हैं.

तीसरी सीट के लिए सपा को कितने वोटों की जरूरत?

विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं, जिनमें से 7 खाली है. राज्यसभा चुनाव के लिए कुल 396 विधायक वोट करेंगे. राज्यसभा की एक सीट के लिए करीब 37 वोट चाहिए. समाजवादी पार्टी के कुल 101 विधायक हैं. दो सीटें जीतने के बाद सपा के पास कुल 27 अतिरिक्त वोट बचेंगे.

इस हिसाब से तीसरी सीट के लिए सपा को 10 वोटों की आवश्यकता होगी. प्रो.राम गोपाल यादव अब तक 5 बार राज्यसभा सासंद रह चुके हैं. इस बार साप ने फिर उन्हें प्रत्याशी बनाया है.

सपा तीसरे उम्मीदवार का कब करेगी ऐलान?

अखिलेश यादव और अब्बास अंसारी की मीटिंग लखनऊ में जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट में हुई. इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा कि वह राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए जरूरी संख्या जुटा रहे हैं और जरूरी समर्थन मिलने के बाद तीसरे उम्मीदवार को मैदान में उतारेंगे.

पर्याप्त नहीं है संख्या, कैसे तीसरी सीट जीतेगी सपा?

राजनीतिक विश्लेषक विनोद शुक्ला ने बताया कि अगर अब्बास अंसारी क्राॅस वोटिंग करते हैं, तो सपा को एक वोट का फायदा मिल सकता है, लेकिन एक या दो वोट से सपा को कुछ हासिल होने वाला नहीं है. उन्होंने कहा कि अंतर ज्यादा है और सपा को केवल दो सीटें ही मिलती दिख रही हैं.

क्या साधने में लगे हैं अखिलेश यादव?

हाल ही में यूपी सरकारी के मंत्री राकेश सचान की अखिलेश यादव के साथ वायरल हुई फोटो ने भी राजनीतिक हलचल बढ़ाई है. सचान के क्राॅस वोटिंग करने की चर्चाएं तेज हो गई हैं. अखिलेश यादव एनडीए और भाजपा के असंतुष्ट विधायकों को साधने की कोशिश में लगे हैं.

सपा के इन विधायकों ने बदला पाला

यूपी के पिछले राज्यसभा चुनाव में करीब 10 सपा विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया था. क्राॅस वोटिंग करने वाले सपा विधायकों में मनोज पांडे, अभय सिंह, राकेश सिंह और पूजा पाल सहित कई अन्य शामिल थे.

हाल ही में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि सपा के करीब 25 विधायक उनके संपर्क में हैं. अगर ऐसा हुआ तो सपा सिर्फ दो सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाएगी और बीजेपी 8 सीटों पर.

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