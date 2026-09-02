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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

छात्र की छूट गई दिल्ली जाने वाली फ्लाइट... 8 हजार टिकट का मिला 73000 रुपये मुआवजा, क्या था केस?

दिल्ली जाने के लिए फ्लाइट छूट जाने पर कंज्यूमर फोरम ने छात्र को 73000 रुये मुआवजा देने का आदेश दिया है. बस समय से एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाने के कारण छात्र की फ्लाइट छूट गई थी. फोरम ने बस ऑपरेटर की गलती को मानते हुए छात्र के पक्ष में फैसला सुनाया.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 02, 2026, 10:13 AM IST

छात्र की छूट गई दिल्ली जाने वाली फ्लाइट... 8 हजार टिकट का मिला 73000 रुपये मुआवजा, क्या था केस?

सांकेतिक फोटो (इमेज क्रेडिट - freepik)
 

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  • छात्र ने बेंगलुरु एयरपोर्ट से दिल्ली जाने के लिए फ्लाइट की टिकट बुक की थी 
  • बस के निर्धारित समय से एयरपोर्ट नहीं पहुंचने के लिए फ्लाइट छूट गई थी 
  • छात्र ने बस ऑपरेटर के खिलाफ कंज्यूमर फोरम में केस दर्ज कराया था 
  • कंज्यूमर फोरम ने छात्र को 73000 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया  

दिल्ली की फ्लाइट छूट जाने छात्र को 8 हजार टिकट के बदले 73000 रुपये का मुआवजा मिला है. कंज्यूमर फोरम ने स्टूडेंट के पक्ष में फैसला सुनाते हुए यह आदेश दिया है. छात्र ने बेंगलुरु से दिल्ली जाने के लिए फ्लाइट का टिकट किया था और समय से एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाने के कारण उसकी फ्लाइट छूट गई थी. आइए जानते हैं कि पूरा केस क्या है?
  
छात्र को 73 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश आंध्र प्रदेश के एक कंज्यूमर फोरम ने दिया है. छात्र को 1000 रुपये कानूनी खर्च के लिए, 10000 फ्लाइट टिकट के लिए और रहने व अन्य खर्चे के लिए 13000 रुपये देने का आदेश फोरम ने दिया है. 

क्या था केस?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार छात्र का चयन दिल्ली में एक कोर्स के लिए हुआ था. दिल्ली पहुंचने के लिए उसने बेंगलुरु से सुबह 10:50 बजे की फ्लाइट बुक की थी. एयरपोर्ट समय पर पहुंचने के लिए छात्र ने अडोनी से बेंगलुरु जाने वाली एक रातभर चलने वाली बस का टिकट लिया था. बस चालक ने बिना यात्रियों को जानकारीन दिए बस का रूट बदल दिया, जिस कारण छात्र समय से बेंगलुरु एयरपोर्ट नहीं पहुंच सका और उसकी फ्लाइट छूट गई.  

कितने बजे एयरपोर्ट पहुंची बस?

बस रात 11:15 बजे रवाना होकर सुबह करीब 5 बजे बेंगलुरु पहुंचने वाली थी. छात्र का दावा है कि बस में सवार होते समय उसे बताया गया था कि वह सुबह करीब 5:30 बजे एयरपोर्ट के पास पहुंच जाएगा. आरोप है कि यात्रा के दौरान बस को यात्रियों को बिना जानकारी दिए दूसरे रास्ते से ले जाया गया. इसके चलते बस तय समय से काफी देरी से चली और छात्र सुबह 11:30 बजे तक एयरपोर्ट नहीं पहुंच सका. 

इस वजह से उसकी सुबह 10:50 बजे दिल्ली जाने वाली फ्लाइट छूट गई. इसके बाद छात्र को उसी शाम दिल्ली जाने के लिए करीब 8,000 में आखिरी समय पर नया फ्लाइट टिकट खरीदना पड़ा. अगली यात्रा का इंतजार करने के कारण उसे होटल या कमरे के किराए जैसे अतिरिक्त खर्च भी उठाने पड़े.

फोरम ने मानी बस ऑपरेटर की गलती  

फोरम ने मामले को सेवा में कमी मानते हुए बस ऑपरेटर को मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए छात्र को कुल 73000 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया. वहीं बस ऑपरेटर ने तर्क दिया कि टिकट की शर्तों में ट्रैफिक, सुरक्षा या अन्य ऑपरेशनल जरूरतों के कारण रूट और समय में बदलाव की अनुमति दी जाती है. ऑपरेटर ने यह भी कहा कि ड्राइवर या कर्मचारियों द्वारा दिया गया समय कोई पक्की गारंटी नहीं माना जा सकता.

आयोग ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया. आयोग ने कहा कि सामान्य नियम और शर्तें किसी निजी बस ऑपरेटर को बिना उचित कारण और बिना यात्रियों को सूचना दिए रूट बदलने की खुली छूट नहीं देतीं.

फोरम ने कहा कि यदि रूट बदलने के पीछे कोई वास्तविक मजबूरी थी, जैसे सड़क बंद होना, अचानक ट्रैफिक डायवर्जन, वाहन खराब होना या सुरक्षा संबंधी कोई कारण, तो बस ऑपरेटर को इसका ठोस सबूत पेश करना चाहिए था.

आयोग के मुताबिक, छात्र ने बस का प्रकाशित शेड्यूल देखकर ही अपनी यात्रा की योजना बनाई थी और उसी आधार पर दिल्ली की फ्लाइट बुक की थी.

बस के निर्धारित पहुंचने के समय और फ्लाइट के समय के बीच पर्याप्त अंतर था, इसलिए यात्री को बस ऑपरेटर के बताए शेड्यूल पर भरोसा करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता.

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