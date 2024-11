विस्तारा का एयर इंडिया में मर्जर होने जा रहा है. इसके बाद पूरी कमान एयर इंडिया के हाथ में आ जाएगी.

टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइंस की हिस्सेदारी वाली कंपनी विस्तारा आज अपनी आखिरी उड़ान भरने वाली है. इसक बाद कल यानी 12 नवंबर को ये एयर इंडिया क साथ मर्ज हो जाएगी. और पूरा ऑपरेशन एयर इंडिया द्वारा किया जाएगा. विस्तारा और एयर इंडिया कि विलय प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब एअर इंडिया ही एकमात्र पूर्ण सेवा वाहक (एफएससी) विमानन कंपनी रह जाएगी.

वितारा और एयर इंडिया होगी मर्ज

विस्तारा में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाली सिंगापुर एयरलाइंस के पास विलय के बाद एयर इंडिया में 25.1 प्रतिशत हिस्सेदारी रहेगी. बता दें कि 2015 में Vistara Airlines की शुरुआत टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइंस ने मिलकर की थी और इसमें जिसमें Singapore Airlines की 49%, जबकि जबकि टाटा ग्रुप की 51% हिस्सेदारी थी. इस, मर्जर का ऐलान 29 नवंबर, 2022 में हुआ था, जिसकी डेडलाइन 12 नवंबर 2024 तय की गई थी.

#ImportantUpdate: Club Vistara joins hands with Air India Flying Returns to become Maharaja Club; please note that access to your account including new sign-ups, will be unavailable. You will be able to access your account on https://t.co/gT4nS8irpN post November 12th. Thank you.

विस्तारा ने शेयर किया पोस्ट

विस्तारा एयरलाइंस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी है कि, 'क्लब विस्तारा ने एयर इंडिया फ्लाइंग रिटर्न्स के साथ हाथ मिलाकर महाराजा क्लब बनने का फैसला किया है. कृपया ध्यान दें कि नए साइन-अप सहित आपके खाते तक पहुंच उपलब्ध नहीं होगी. आप 12 नवंबर से http://airindia.com पर अपने खाते तक पहुंच सकेंगे, थैंक्यू.'

