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UP Election 2027: उत्तर प्रदेश चुनावों में भले ही अभी महीनों पड़े हैं लेकिन राजनीतिक पार्टी किस तरह से मतदाताओं के सामने जाएंगी, इसका खाका खिंच रहा है. बीजेपी जहां हार्ड हिंदुत्व की राह पकड़ रही है तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व को अपना रहे हैं.
UP Election 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर भले ही 8 महीने बचे हों लेकिन यूपी की सियासत में राजनीतिक दल अपनी लाइन लेने में लग गए हैं. बीजेपी जहां इस बार हार्ड हिंदुत्व को लेकर यूपी के महासमर में उतर रही है तो वहीं, समाजवादी पार्टी के मुखिया सॉफ्ट हिंदुत्व को अपनाने में लगे हैं. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के हाल ही के बयान इस बात को और पुष्ट करते हैं. इस वजह से यूपी इलेक्शन इस बार अलग ही रंग में रंगे हुए दिख सकते हैं.
यूपी चुनाव 2027 को फतह करने के लिए सीएम योगी चुनावी मूड में आ गए हैं. देश में आबादी के मामले में सबसे बड़े सूबे और सबसे ज्यादा 403 विधानसभा सीटों वाले यूपी को फतह करना इतना आसान भी नहीं है. इसी बात को ध्यान में रखकर सीएम योगी ने कुछ दिनों में ऐसे बयान दिए हैं जो हार्ड हिंदुत्व की ओर इशारा करते हैं.
दरअसल, यूपी के मौलानाओं ने एक ज्ञापन दिया था जिसमें गौमाता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात कही गई थी. गौमाता को पशु कहने वालों को योगी ने कड़ा संदेश दिया और अपने ही अंदाज में समझा दिया. इतना ही नहीं, बकरीद पर सोशल मीडिया पर गौमाता पर पोस्ट करने वालों को भी हड़का दिया था. उसके बाद कुशीनगर में समाजवादी पार्टी पर एक बार फिर निशाना साधा और उस पार्टी को 'रामद्रोही' तक कह दिया. इसी बहाने अयोध्या में राम मंदिर के संघर्ष की याद दिलाते हुए सपा की भूमिका को भी आड़े हाथों लिया.
बीते दिनों कुशीनगर की रैली में सीएम योगी फिर से एक बार राम मंदिर के माध्यम से जनता की भावनात्मक रूप से छूने की कोशिश की थी. योगी ने कहा था कि 498 साल पहले राम मंदिर तोड़ा गया था लेकिन कई दशकों के बीतने के बाद कुछ नहीं हुआ. राम मंदिर के लिए कई पीढ़ियां लड़ते-लड़ते खप गईं. भगवान राम से हिंदुओं की भावनाएं गहरी जुड़ी हैं. समाजवादी पार्टी 'रामद्रोही' है जिसने राम मंदिर को बनने नहीं दिया. जब यूपी में डबल इंजन की सरकार आई तो न सिर्फ राम मंदिर बना बल्कि पिछले 10 सालों में अयोध्या का भी कायाकल्प हो गया.
एक समय समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला सफलता की गारंटी माना जाता था. राजनीति में 'पीडीए' का फॉर्मूला समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिया था जिसने मुस्लिम-यादव फॉर्मूले को थोड़ा और विस्तार दिया था. इसका मुख्य उद्देश्य यूपी में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), दलित और अल्पसंख्यक (मुस्लिम) वोटरों को एकजुट करके सत्ता तक पहुंचना था. इस समीकरण ने लोकसभा चुनावों में तो काम किया था और यूपी की 80 में से 37 सीटों पर विजय हासिल की लेकिन विधानसभा चुनावों की जीत की यह गारंटी नहीं नजर आ रहा है. यही वजह है कि अखिलेश यादव अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ते दिख रहे हैं.
इस लाइन पर चलते हुए अखिलेश यादव कई मंदिरों में जाते हुए दिखे. इटावा में केदारेश्वर मंदिर के निर्माण की बात कही और मुस्लिमों से जुड़े मुद्दों पर भी हार्ड लाइन लेने से बचते नजर आते हैं. अखिलेश को इस बात का भी डर सता रहा है कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का जो हाल किया और टीएमसी को हिंदू वोटरों के लिए अछूत सा बना दिया, वह हालत यूपी में समाजवादी पार्टी की न हो जाए. यही वजह है कि अखिलेश यादव फूंक-फूंक कर कदम रख रहे हैं.
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सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और भारत की पहचान को हिंदू संस्कृति और इतिहास जोड़ना शामिल है. इस मामले में ऐसे मुद्दों पर आक्रामक और किसी भी तरह की समझौता नहीं करने वाली नीति अपनाई जाती है. हिंदू प्रतीकों, उग्र नारों और धार्मिक आधार पर यह जनता के बहुमत वाली नीतियों को समर्थन करता है.
वहीं, सॉफ्ट हिंदुत्व की बात बात करें तो यहां राजनीतिक दल हिंदुत्व से सीधे टकराव से बचते हैं. वह निजी रूप से भले ही किसी एक पक्ष में हों लेकिन सार्वजनिक रूप उनका प्रदर्शन हिंदुत्ववादी होता है. वह मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों की बात करते हैं और अपनी छवि को हिंदू पेश करते हैं जिससे वह बेफिजूल के टकराव से बच सकें और अपने कोर वोट बैंक को सुरक्षित रख सकें. बहुसंख्यक वोटों के ध्रुवीकरण और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने के साधन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है.
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