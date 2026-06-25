क्या अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने ईरान जाएंगे PM मोदी? दुविधा में फंसा भारत! क्यों मुश्किल है ये फैसला

ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई फरवरी 2026 में अमेरिका और इजरायल के सैन्य हमलों में मारे गए थे. उनका अंतिम संस्कार 4 से 9 जुलाई के बीच किया जाएगा.

4 से 9 जुलाई के बीच होगा अयातुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार.

28 फरवरी को अमेरिका-इजरायल के हमलों में मारे गए थे अली खामेनेई.

अली खामेनेई को राजकीय सम्मान के साथ मशहद में दफनाया जाएगा.



जुलाई महीने में ईरान अपने दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार करने जा रहा है. ईरान सरकार ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने का आधिकारिक निमंत्रण भेजा है. इस निमंत्रण ने भारत के लिए एक बहुत ही संवेदनशील और कठिन स्थिति पैदा कर दी है. कूटनीति में ऐसी स्थिति को "राजनयिक दुविधा" कहा जाता है. भारत की यह दुविधा मुख्य रूप से दो धड़ों के बीच संतुलन बनाने की है. एक तरफ इजरायल और अमेरिका हैं. दूसरी तरफ ईरान से पुराने संबंध. पीएम मोदी इस अंतिम संस्कार में जाएं या न जाएं, दोनों ही स्थितियों में भारत के वैश्विक संबंधों पर इसका असर पड़ सकता है.

भारत के सामने सबसे बड़ी दुविधा क्या है?

यदि भारत का कोई शीर्ष नेता इस अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होता है, तो ईरान इसे अपमान के रूप में देख सकता है. ईरान को लग सकता है कि भारत के लिए उसकी अहमियत मायने नहीं रखती. यदि ऐसा संदेश जाता है तो न सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंच सकता है बल्कि चाबहार बंदरगाह जैसे रणनीतिक महत्व के प्रोजेक्ट पर भी बुरा असर पड़ सकता है.

इस मामले में दूसरा पहलू अमेरिका और इजरायल के साथ भारत के मौजूदा संबंध हैं. अमेरिका और ईरान के बीच दशकों पुरानी दुश्मनी है. ईरान और इजरायल के बीच रिश्ते बद से बदतर हैं. यहां तक कि ईरान खुलकर इजरायल की संप्रभुता का विरोध करता आया है. लेकिन, भारत और इजरायल के बीच बेहद मजबूत रक्षा और रणनीतिक संबंध हैं. ऐसे में ईरान के पूर्व शीर्ष नेता के अंतिम संस्कार में भारतीय पीएम की मौजूदगी अमेरिका-इजरायल को नाराज कर सकती है.

क्या कहते हैं विशेषज्ञ?

भू-राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी के अनुसार, "यह अंतिम संस्कार नई दिल्ली को एक बेहद नाजुक राजनयिक स्थिति में डालता है. फरवरी में खामेनेई की मौत के बाद भारत ने एक सोची-समझी चुप्पी साधी थी, जिससे एक तरह का 'राजनयिक कर्ज' खड़ा हो गया है. अगर भारत बहुत हाई-प्रोफाइल प्रतिनिधिमंडल भेजता है, तो अमेरिका और इजरायल नाराज हो सकते हैं. लेकिन एक वरिष्ठ प्रतिनिधि को भेजना यह भी संकेत देगा कि भारत अपनी ईरान नीति को किसी बाहरी दबाव में तय नहीं होने देगा."

This forthcoming multi-day state funeral for Ayatollah Ali Khamenei in July places New Delhi in an exceptionally delicate diplomatic position. On one hand, India faces a potential “diplomatic debt” after maintaining a conspicuous silence following his U.S.-Israeli assassination… — Dr. Brahma Chellaney (@Chellaney) June 24, 2026

सैन्य रणनीतिकार प्रवीण साहनी का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी का इस अंतिम संस्कार में शामिल होना या न होना भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का एक बड़ा 'लिटमस टेस्ट' होगा, जिसे पूरी दुनिया करीब से देखेगी.

भारत के घरेलू फैक्टर

ईरान के बाद पूरी दुनिया में शिया मुसलमानों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी भारत में रहती है. धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से खामेनेई का अंतिम संस्कार भारत के लिए घरेलू और वैश्विक दोनों मोर्चों पर महत्व रखता है. ऐसे मामलों में भारत हमेशा संतुलन साधने की नीति पर चलता रहा है. मई 2024 में जब ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, तब भारत ने एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की थी और तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को तेहरान भेजा था. हालांकि, इस बार स्थिति अधिक संवेदनशील है क्योंकि खामेनेई की मौत अमेरिका और इजरायल के हमलों में हुई थी.