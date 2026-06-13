चीन को जवाब देने के लिए इंडियन नेवी क्यों कर रही जर्मन तकनीक वाली पनडुब्बियों पर भरोसा? ये खासियत बनाती है खतरनाक

प्रोजेक्ट P-75I के तहत बनाई जाने वाली इंडियन नेवी की नई पनडुब्बियां एयर-इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन की तकनीक से लैस होंगी. ये आकार में अब तक की सबसे बड़ी पारंपरिक हमलावर पनडुब्बियां होंगी.

India-Germany submarine deal: भारतीय नौसेना अपनी अंडरवॉटर कॉम्बैट क्षमताओं को मजबूत करने लिए एक बेहद अहम प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है. महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट-75I के जरिए जर्मनी की थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स (TKMS) और घरेलू कंपनी मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड मिलकर नेवी के लिए छह एडवांस्ड, नॉन-न्यूक्लियर अटैक सबमरीन बनाएंगे. ये पूरा सौदा लगभग 70 हजार करोड़ का है. जर्मन तकनीक वाली ये पनडुब्बी हिंद महासागर में चीन की चुनौती से निपटने के लिए इंडियन नेवी का सबसे खास हथियार बनने वाली है. आखिर नौसेना ने इन जर्मन पनडुब्बियों पर भरोसा क्यों किया है, आइये जानते हैं.

क्या खास है प्रोजेक्ट-75I की पनडुब्बियों में?

प्रोजेक्ट-75I की पनडुब्बियां जर्मन टाइप 214 सबमरीन की डिजाइन पर आधारित होंगी. डायचे वेले की एक रिपोर्ट के अनुसार, इनमें एयर-इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन की एक खास टेक्नोलॉजी है जो इन्हें बहुत अहम बनाती है. ये पनडुब्बियां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर बिजली बनाने के लिए फ्यूल सेल का इस्तेमाल करती हैं. इससे बिना शोर और बिना धुएं के बिजली बनती है जिससे पनडुब्बी हफ्तों तक पानी के नीचे रह सकती है. ऐसी पनडुब्बियां परमाणु-संचालित पनडुब्बियों की तुलना में छोटी और सस्ती होती हैं.

इसी तरह की स्वीडन की एक पनडुब्बी ने साल 2005 में अमेरिका के नेतृत्व में हुए नौसैनिक अभ्यास में कड़ी सुरक्षा को चकमा देकर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर दो बार नकली हमले किए. भारत भी अपनी नई पनडुब्बियों के माध्य से ऐसी क्षमता हासिल करना चाहता है ताकि दुश्मन के युद्धपोत और एयरक्राफ्ट करियर भारतीय तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर भी फटकने के हिम्मत न करें.

AIP से लैस पनडुब्बियों की खासियत

पारंपरिक डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों को अपने इंजन के लिए हवा लेने के लिए बार-बार सतह पर आना पड़ता है. इससे ये आसानी से दुश्मन की नजर में आ जाती हैं और इन पर हमला होने का खतरा भी बढ़ जाता है. एयर-इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन की वजह से पनडुब्बी पारंपरिक पनडुब्बियों की तरह स्नोर्कल (हवा लेने वाली नली) का इस्तेमाल किए बिना लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकती है.

चीन-पाकिस्तान का खतरा कितना गंभीर?

भारत को एक साथ दो परमाणु-हथियार वाले प्रतिद्वंद्वियों, चीन और पाकिस्तान का सामना करना है. लगभग 400 नौसेनिक पोतों के साथ चीन दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बन चुका है. हिंद महासागर में चीन का दखल बढ़ता ही जा रहा है. साथ ही पाकिस्तान की नौसैनिक क्षमताएं भी चीन की मदद से बढ़ रही हैं. पाकिस्तान चीन की मदद से अपने पनडुब्बी बेड़े को भी अपग्रेड कर रहा है. 2015 में पाकिस्तान ने चीन से आठ एडवांस्ड पनडुब्बियां खरीदने के लिए लगभग 5 अरब डॉलर का समझौता किया था. हंगोर क्लास की इन पनडुब्बियों में से पहली पाकिस्तान को मिल भी चुकी है. इनमें भी AIP तकनीक का इस्तेमाल किया गया है.

प्रोजेक्ट-75I की पनडुब्बियां कितनी ताकतवर होंगी?

भारतीय नौसेना की नई पनडुब्बियां लगभग 3,400 से 3,500 टन वजनी होंगी. यह रत के मौजूदा पारंपरिक बेड़े में शामिल सिंधुघोष-क्लास (किलो-क्लास) पनडुब्बियों से आकार में बड़ी होंगी. ये फ्रांसीसी डिजाइन वाली कलवरी-क्लास पनडुब्बियों से लगभग दोगुनी बड़ी होंगी. भारतीय नौसेना को ऐसी पनडुब्बियों की जरूरत है जो लंबे समय तक पेट्रोलिंग मिशन कर सकें और जिनकी ऑपरेशनल रेंज काफी ज्यादा हो. ये जरूरत नई प्रोजेक्ट-75I की पनडुब्बियां पूरा करेंगी. ये सबमरीन्स लैंड अटैक क्रूज मिसाइलों से भी लैस होंगी और इनमें वर्टिकल लॉन्च सिस्टम भी होंगे. इस सौदे की सबसे खास बात ये है कि जर्मनी की 'टाइप 214' पनडुब्बियों को मुंबई में भारतीय इंजीनियर बनाएंगे. ये काम जर्मन विशेषज्ञों की देखरेख में होगा. यानी इस सौदे में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की शर्त भी शामिल है. इससे भारत में पारंपरिक पनडुब्बियां बनाने की घरेलू विशेषज्ञता विकसित होगी और डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा.