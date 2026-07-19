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भारत

लड़ाकू विमानों की कमी, राफेल मिलने में देरी, फिर बड़ी संख्या में Su-30MKI क्यों नहीं खरीद लेती वायुसेना? ये है वजह

वायु सेना नए Su-30MKI खरीदने पर पैसा खर्च करने के बजाय, मौजूदा बेड़े को 'सुपर सुखोई' में बदलने और उपलब्ध फंड को Tejas Mk2 व AMCA जैसी स्वदेशी विमानों पर निवेश करना चाहती है.

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Shivendra Rai

Updated : Jul 19, 2026, 03:54 PM IST

लड़ाकू विमानों की कमी, राफेल मिलने में देरी, फिर बड़ी संख्या में Su-30MKI क्यों नहीं खरीद लेती वायुसेना? ये है वजह

 Su-30MKI एक हैवी एयरक्राफ्ट है. (फोटो- ANI)

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  • वायुसेना के पास वर्तमान में लगभग 260 से अधिक Su-30MKI विमान हैं.
  • वायुसेना ने 12 Su-30MKI फाइटर जेट खरीदने के ऑर्डर दिए हैं.
  • एयरफोर्स अब अगली पीढ़ी के विमानों की तरफ बढ़ रही है. 

Su-30MKI combat fleet: भारतीय वायुसेना लड़ाकू स्क्वाड्रनों की घटती संख्या को लेकर चिंतित है. इस समय इंडियन एयरफोर्स के पास सबसे बड़ी फ्लीट Su-30MKI फाइटर जेट्स की है. Su-30MKI ही वायुसेना के अग्रिम पंक्ति के विमान हैं. IAF राफेल विमान खरीदने जा रही है लेकिन इनकी डिलीवरी में काफी समय लगेगा. ऐसे में ये सवाल खूब उठाया जाता है कि वायुसेना बड़ी संख्या में Su-30MKI ही क्यों नहीं खरीद लेती. इन विमानों को लाइसेंस प्रोडक्शन के तहत भारत में ही बनाया भी जाता है. फिर भी, IAF का इस विमान के लिए बड़े नए ऑर्डर नहीं देती. आइये जानते हैं इसके पीछे का कारण.

एयरफोर्स क्यों नहीं ले रही नए Su-30MKI

भारतीय वायु सेना पिछले 25 साल से Su-30MKI की सेवा ले रही है. इन 25 सालों में कुछ विमान हादसों में क्रैश भी हुए हैं. वायुसेना ने सर्विस के दौरान खोए हुए विमानों की जगह लेने के लिए 12 और Su-30MKI फाइटर जेट खरीदने के ऑर्डर तो दिए हैं लेकिन, बड़ी संख्या में नए विमानों को शामिल करने की कोई योजना नहीं है. 

दरअसल इसके पीछे कुछ खास कारण हैं. इसमें से सबसे बड़ा कारण ये है कि नए Su-30MKI विमान खरीदने के बजाय, भारतीय वायु सेना  मौजूदा बेड़े को Super Sukhoi में अपग्रेड करने की योजना पर आगे बढ़ रही है. भारतीय वायु सेना के पास वर्तमान में लगभग 260 से अधिक Su-30MKI विमान हैं. ये बेड़ा पहले से ही बहुत बड़ा है. वायुसेना एक ही प्रकार के भारी विमान पर बहुत अधिक निर्भर नहीं होना चाहती.

नए Su-30MKI नहीं खरीदने का दूसरा कारण इस विमान का बड़ा साइज है. Su-30MKI हैवी एयरक्राफ्ट है जो दुश्मन के रडार पर काफी जल्दी दिख जाता है. Su-30MKI का रडार क्रॉस-सेक्शन काफी बड़ा है. वायुसेना इस तरह के विमानों को अब बड़ी संख्या में शामिल करना नहीं चाहती. एयरफोर्स अब अगली पीढ़ी के विमानों की तरफ बढ़ रही है. 

क्या है Super Sukhoi अपग्रेड कार्यक्रम?

इंडियन एयरफोर्स अपने Su-30MKI बेड़े को अपग्रेड कर पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का मुकाबला करने लायक बना रही है. इस अपग्रेड प्रोग्राम पर कम से कम 66,000 करोड़ रुपये खर्च होना है. इस अपग्रेडेशन में विमानों में अत्याधुनिक स्वदेशी 'विरूपाक्ष' AESA रडार, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट, नए कंप्यूटर सिस्टम और आधुनिक हथियारों को जोड़ा जाएगा. भारतीय वायुसेना की योजना Su-30MKI को 'सुपर सुखोई' बनाकर साल 2050 तक ऑपरेट करने की है. 

Tejas Mk2 और AMCA पर फोकस

भारतीय वायुसेना Tejas Mk2 और AMCA जैसे स्देशी विमानों को बेड़े में शामिल करने की योजना पर काम कर रही है. Tejas Mk2 यह एक मध्यम वजन का, सिंगल-इंजन लड़ाकू विमान होगा जो मिराज-2000, मिग-29 और जगुआर जैसे पुराने विमानों की जगह लेगा. वहीं, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) भारत का 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ लड़ाकू विमान है. वायु सेना अपना पैसा इन्हीं भविष्य की तकनीकों में लगाना चाहती है.

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