30,000 करोड़ के 87 ड्रोन क्यों खरीद रही है वायुसेना? चीन से पाकिस्तान तक 24 घंटे नजर रखने की तैयारी, जानिए भारत का प्लान

भारत
भारतीय वायुसेना ऐसी ताकत हासिल करने वाली है जिससे बिना सैटेलाइट या बेहद महंगे विमानों के ही सुरक्षित मध्यम ऊंचाई पर रहकर दुश्मन पर लंबी दूरी तक नजर रखी जा सकती है.
भारतीय वायुसेना 30,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के प्रोजेक्ट के तहत 87 मीडियम-एल्टीट्यूड लॉन्ग-रेंज, एंड्योरेंस वाले अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स खरीदने जा रही है. इसके लिए सरकार से हरी झंडी मिल चुकी है. खास बात ये है कि इस सौदे के तहत खरीदे जाने वाले ड्रोन भारत में ही बने होंगे. इकॉनमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस डील के लिए भारतीय प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की कंपनियों से लगभग 10 बोलियां मिली हैं. अब सवाल ये है कि आखिर वायुसेना इन 87 MALE अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का करेगी क्या? आखिर इनकी जरूरत क्यों पड़ी, इनका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा और इनकी खासियत क्या होगी? आइये जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब.
ड्रोन शब्द से तो सब परिचित हैं. लेकिन, ये कई तरह के होते हैं. इनकी भूमिकाएं अलग-अलग होती हैं. सेनाओं की डिक्शनरी में मीडियम-एल्टीट्यूड लॉन्ग-रेंज ड्रोन एक ऐसा मानवरहित विमान होता है, जो आमतौर पर सतह से 10,000 फीट से लेकर 30,000 फीट की ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ सकता है. ये ड्रोन एक बार उड़ान भरने के बाद बहुत लंबी दूरी तय कर सकते हैं या हवा में 24 से 48 घंटे तक लगातार टिके रह सकते हैं.
मीडियम-एल्टीट्यूड लॉन्ग-रेंज ड्रोन इतनी ऊंचाई पर उड़ते हैं जहां से ये जमीन पर हो रही हलचल पर पैनी नजर रख सकें. इन्हें सामान्य एंटी-एयरक्राफ्ट गन से मार गिराना मुश्किल होता है. MALE ड्रोन्स को सेनाएं मुख्य रूप से खुफिया जानकारी जुटाने और सीमा पर चौबीसों घंटे निगरानी रखने के लिए इस्तेमाल करती हैं. कुछ बेहद उन्नत मीडियम-एल्टीट्यूड लॉन्ग-रेंज ड्रोन जरूरत पड़ने पर लेजर-गाइडेड बम या मिसाइल से हमला भी कर सकते हैं. मेरिका का प्रसिद्ध MQ-9B प्रीडेटर ऐसा ही ड्रोन है जिसे
भारत भी अपनी तीनों सेनाओं के लिए खरीद रहा है.
भारत की सीमाएं बेहद विशाल हैं. भारत को पाकिस्तान और चीन से लगती सीमा पर 24 घंटे निगरानी रखनी होती है. इसके अलावा भारत को समुद्री क्षेत्र की भी निगरानी करनी होती है. इसके लिए हमेशा पायलट वाले विमान नहीं उड़ाए जा सकते. सिर्फ इतना ही नहीं, कोई भी सामान्य विमान लगातार 24 से 48 घंटे उड़ान भी नहीं भर सकता. इसलिए पाकिस्तान और चीन के साथ भारत की लंबी सीमाओं की निगरानी के लिए वायुसेना बिना पायलट वाले सिस्टम हासिल करना चाहती है.
इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत इस परियोजना को पिछले साल रक्षा मंत्रालय से मंजूरी मिली थी. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सशस्त्र बलों ने इस प्लेटफॉर्म की तकनीकी जरूरतों को तय करने के लिए एक विस्तृत वैज्ञानिक और ऑपरेशनल आकलन पूरा कर लिया है. ये ड्रोन बड़े ऑपरेशनल इलाकों में लंबे समय तक लगातार मिशन चलाने में सक्षम होंगे और मिलिट्री कमांडरों को रियल-टाइम में हालात की जानकारी और टारगेट का पता लगाने की क्षमता देंगे.
इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग की रिपोर्ट बताती है कि एडवांस्ड ISR क्षमता के अलावा, इन ड्रोन्स में स्वदेशी हथियार प्रणालियों से हमले की क्षमता भी होगी. इन प्लेटफॉर्म्स को भारत में बने मिसाइल सिस्टम से लैस करने की योजना पहले से ही तैयार है. अभी तक भारत एडवांस्ड ड्रोन सिस्टम के लिए मेरिका और इज़रायल जैसे विदेशी सप्लायर्स पर निर्भर रहा है. इस नई पहल का मकसद भारत के डिफेंस-इंडस्ट्रियल सेक्टर की बढ़ती क्षमताओं का लाभ उठाना और देश में हर तरह के ड्रोन निर्माण का इकोसिस्टम खड़ा करना है